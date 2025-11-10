Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииНачать прогулку можно с площади Конкорд, которая когда-то была местом казней. Далее по парку Тюильри, через Лувр, на мост искусств, увидим стрелку острова Сите и место казни последнего магистра ордена тамплиеров. Увидим самый старый парижский мост и памятник основателю династии Бурбонов. Полюбуемся великолепной Парижской мэрией и очередными выдумками мэра города: здесь то каток, то теннисный корт, то выставка. Далее — на остров Сите, к самому важному памятнику Парижа-Собору Парижской Богоматери. Загадаем желание на Нулевом километре. Потом прогуляемся по узким улочкам Латинского квартала. Бульвар Сан Мишель приведёт нас к Римским термам и Музею средневековья. Далее Сорбонна, Пантеон. При желании прогуляемся по кварталу Муфтар, где жил Хемингуэй, взглянем на древнеримские арены Лютеции. Обязательно пройдём через Люксембургский сад, где увидим дворец и фонтан Медичи. Экскурсию по центру трудно закончить: дальше можно пройтись по улицам героев «Трёх мушкетёров», зайти в Церковь Сан Сюльпис, взглянуть на линию Розы.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Конкорд
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
