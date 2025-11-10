Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Ольга Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом. €360 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии Начать прогулку можно с площади Конкорд, которая когда-то была местом казней. Далее по парку Тюильри, через Лувр, на мост искусств, увидим стрелку острова Сите и место казни последнего магистра ордена тамплиеров. Увидим самый старый парижский мост и памятник основателю династии Бурбонов. Полюбуемся великолепной Парижской мэрией и очередными выдумками мэра города: здесь то каток, то теннисный корт, то выставка. Далее — на остров Сите, к самому важному памятнику Парижа-Собору Парижской Богоматери. Загадаем желание на Нулевом километре. Потом прогуляемся по узким улочкам Латинского квартала. Бульвар Сан Мишель приведёт нас к Римским термам и Музею средневековья. Далее Сорбонна, Пантеон. При желании прогуляемся по кварталу Муфтар, где жил Хемингуэй, взглянем на древнеримские арены Лютеции. Обязательно пройдём через Люксембургский сад, где увидим дворец и фонтан Медичи. Экскурсию по центру трудно закончить: дальше можно пройтись по улицам героев «Трёх мушкетёров», зайти в Церковь Сан Сюльпис, взглянуть на линию Розы.

По согласованию с гидом. Выбрать дату