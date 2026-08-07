Шато в 40 км от Парижа не так популярно, как Версаль или замки Луары, но нисколько не уступает им в богатстве. У французов Шантийи ассоциируется, в основном, со взбитыми сливками и скакунами, у знатоков искусства — ещё и с великолепной коллекцией картин. Приглашаем вас в восхитительный уголок Франции, чтобы познакомиться с аристократическим наследием 16-17 веков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец Шантийи и музей Конде

Мы посетим замок с роскошными скульптурами и витражами, расписными люстрами и лестницами. На стенах дворца полюбуемся работами Рафаэля, Боттичелли, Делакруа и других мастеров. И конечно, не обойдём вниманием один из самых богатых музеев Франции — музей Конде. Здесь хранятся более 800 картин известных художников и ценные рукописи.

Цветущие аллеи сада и лошади: живые, бронзовые, нарисованные

Затем отправимся в живописный парк Шантийи. Его ландшафтным дизайном занимался сам знаменитый Ленотр, который проектировал сады Версаля. По желанию вы можете посетить Музей лошади — более 200 произведений искусства расскажут о скакунах и историях, связанных с ними. Половина экспонатов — живые и обитают в Больших конюшнях Шантийи.

Истории, легенды и предания

Вы узнаете много интересного о свите Людовика XIV и нравах того времени, услышите увлекательные рассказы о владельцах замка. Выясните, как взбитые сливки принесли городу славу, и поймёте, как арабские скакуны связаны с Шантийи.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка пройдёт на минивэне комфорт класса Renault Espace 5 или Volkswagen Touran. По запросу предоставим детское кресло.

Дополнительно оплачиваются билеты в замок: взрослый (до 17 лет) — €17, детский (7-17 лет) — €13,50. Дети до 6 лет проходят бесплатно.

Экскурсию можно дополнить визитом в средневековый городок Санлис. Подробности в переписке.

Дни работы замка Шантийи