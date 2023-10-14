Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
У французов Шантийи ассоциируется, в основном, со взбитыми сливками и скакунами, у знатоков искусства — ещё и с великолепной коллекцией картин.
Приглашаем вас в восхитительный уголок Франции, чтобы познакомиться с аристократическим наследием 16-17 веков.
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Описание
Что вас ожидает
Дворец Шантийи и музей Конде
Мы посетим замок с роскошными скульптурами и витражами, расписными люстрами и лестницами. На стенах дворца полюбуемся работами Рафаэля, Боттичелли, Делакруа и других мастеров. И конечно, не обойдём вниманием один из самых богатых музеев Франции — музей Конде. Здесь хранятся более 800 картин известных художников и ценные рукописи.
Цветущие аллеи сада и лошади: живые, бронзовые, нарисованные
Затем отправимся в живописный парк Шантийи. Его ландшафтным дизайном занимался сам знаменитый Ленотр, который проектировал сады Версаля. По желанию вы можете посетить Музей лошади — более 200 произведений искусства расскажут о скакунах и историях, связанных с ними. Половина экспонатов — живые и обитают в Больших конюшнях Шантийи.
Истории, легенды и предания
Вы узнаете много интересного о свите Людовика XIV и нравах того времени, услышите увлекательные рассказы о владельцах замка. Выясните, как взбитые сливки принесли городу славу, и поймёте, как арабские скакуны связаны с Шантийи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка пройдёт на минивэне комфорт класса Renault Espace 5 или Volkswagen Touran. По запросу предоставим детское кресло.
- Дополнительно оплачиваются билеты в замок: взрослый (до 17 лет) — €17, детский (7-17 лет) — €13,50. Дети до 6 лет проходят бесплатно.
- Экскурсию можно дополнить визитом в средневековый городок Санлис. Подробности в переписке.
Дни работы замка Шантийи
- С мая по октябрь: каждый день, кроме вторника, с 10:00 до 18:00
- С ноября по апрель: понедельник, среда-пятница с 10.30 до 12.45 и с 14.00 до 17.00, суббота и воскресенье с 10.30 до 17.00
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Париже
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.