Из Парижа - в замок Шантийи

Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади

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Шато в 40 км от Парижа не так популярно, как Версаль или замки Луары, но нисколько не уступает им в богатстве.

У французов Шантийи ассоциируется, в основном, со взбитыми сливками и скакунами, у знатоков искусства — ещё и с великолепной коллекцией картин.

Приглашаем вас в восхитительный уголок Франции, чтобы познакомиться с аристократическим наследием 16-17 веков.
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
Из Парижа - в замок Шантийи
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Описание

Что вас ожидает

Дворец Шантийи и музей Конде

Мы посетим замок с роскошными скульптурами и витражами, расписными люстрами и лестницами. На стенах дворца полюбуемся работами Рафаэля, Боттичелли, Делакруа и других мастеров. И конечно, не обойдём вниманием один из самых богатых музеев Франции — музей Конде. Здесь хранятся более 800 картин известных художников и ценные рукописи.

Цветущие аллеи сада и лошади: живые, бронзовые, нарисованные

Затем отправимся в живописный парк Шантийи. Его ландшафтным дизайном занимался сам знаменитый Ленотр, который проектировал сады Версаля. По желанию вы можете посетить Музей лошади — более 200 произведений искусства расскажут о скакунах и историях, связанных с ними. Половина экспонатов — живые и обитают в Больших конюшнях Шантийи.

Истории, легенды и предания

Вы узнаете много интересного о свите Людовика XIV и нравах того времени, услышите увлекательные рассказы о владельцах замка. Выясните, как взбитые сливки принесли городу славу, и поймёте, как арабские скакуны связаны с Шантийи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на минивэне комфорт класса Renault Espace 5 или Volkswagen Touran. По запросу предоставим детское кресло.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в замок: взрослый (до 17 лет) — €17, детский (7-17 лет) — €13,50. Дети до 6 лет проходят бесплатно.
  • Экскурсию можно дополнить визитом в средневековый городок Санлис. Подробности в переписке.

Дни работы замка Шантийи

  • С мая по октябрь: каждый день, кроме вторника, с 10:00 до 18:00
  • С ноября по апрель: понедельник, среда-пятница с 10.30 до 12.45 и с 14.00 до 17.00, суббота и воскресенье с 10.30 до 17.00

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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