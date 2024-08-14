Описание экскурсии

Интерактивная экскурсия, которая заинтригует и вовлечет в тайны и истории самого посещаемого кладбища в мире! На каждый квадратный метр Пер Лашез приходится самая большая концентрация знаменитостей, нашедших вечный покой в этом некрополе. Некрополь-музей под открытым небом Пер-Лашез — разбитый на сектора пантеон душ, являющийся одной из культовых туристических достопримечательностей Парижа. Здесь каждое надгробие — как статья энциклопедии и экспонат в музее, музее под открытым небом. Главный некрополь страны сравним по размеру с Ватиканом, разбит на улицы и украшен кипарисами, пиниями, магнолиями и глицинией, а главным украшением, конечно же, являются скульптурные композиции усыпальниц. Готические и масонские, романтичные и с юмором – все они останавливают на себе взгляд. Место на Пер-Лашез сравнимо с покупкой дорогостоящего жилья, а пристанище здесь находят известные художники и композиторы, писатели и поэты, и, конечно же, весьма богатые люди. Погасшие звезды Это место в почете не только во Франции, но и во всем мире. Именно здесь обосновали свою усыпальницу Рокфеллеры и Бугатти, здесь нашли покой Оскар Уайлд и Джим Моррисон, Шопен и Модильяни, Мария Каллас и Айседора Дункан… И, конечно же, французские знаменитости: Делакруа, Бальзак, барон Осман, Мольер, влюбленные Эдит Пиаф и Ив Монтан… Ив Монтан напишет про своего друга-композитора Жозефа Косма, автора музыки «Опавших листьев»: «Это была первая мелодия, которую я сыграл на пианино, теперь же я был тронут, увидев его надгробие на Пер-Лашез, но мне было трудно его найти, а Вам?» Ныне Ив Монтан сам нашел пристанище на Пер-Лашез, рядом с Эдит Пиаф, а его родственники высадили рядом стройные березы, чтобы крипту французского шансонье можно было увидеть издалека, чего не понадобилось для склепа графини Демидовой, ведь он возвышается на три уровня и таит в себе тайну ее завещания. Также Пер-Лашез славится своими усыпальницами белой эмиграции (графов и принцесс) и наполнено масонской символикой. Пер-Лашез прекрасно для посещения в любое время года: окутано цветением весной, тенистые улочки делятся приятной прохладой летом, особенно атмосферно смотрится некрополь в пасмурные дни, а с выпавшим снегом выглядит наиболее готично. Важная информация: Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными.