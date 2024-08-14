Кладбище «Пер-Лашез» — культовая достопримечательность Франции, известность которой вышла за рамки страны.
Среди необычных усыпальниц покоятся души знаменитостей со всего мира: Оскар Уайльд, Джим Моррисон, Рокфеллеры… Мы прогуляемся в тиши некрополя, познакомимся с легендарными «постояльцами», разгадаем символику масонов и насладимся монументальной красотой.
Среди необычных усыпальниц покоятся души знаменитостей со всего мира: Оскар Уайльд, Джим Моррисон, Рокфеллеры… Мы прогуляемся в тиши некрополя, познакомимся с легендарными «постояльцами», разгадаем символику масонов и насладимся монументальной красотой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Интерактивная экскурсия, которая заинтригует и вовлечет в тайны и истории самого посещаемого кладбища в мире! На каждый квадратный метр Пер Лашез приходится самая большая концентрация знаменитостей, нашедших вечный покой в этом некрополе. Некрополь-музей под открытым небом Пер-Лашез — разбитый на сектора пантеон душ, являющийся одной из культовых туристических достопримечательностей Парижа. Здесь каждое надгробие — как статья энциклопедии и экспонат в музее, музее под открытым небом. Главный некрополь страны сравним по размеру с Ватиканом, разбит на улицы и украшен кипарисами, пиниями, магнолиями и глицинией, а главным украшением, конечно же, являются скульптурные композиции усыпальниц. Готические и масонские, романтичные и с юмором – все они останавливают на себе взгляд. Место на Пер-Лашез сравнимо с покупкой дорогостоящего жилья, а пристанище здесь находят известные художники и композиторы, писатели и поэты, и, конечно же, весьма богатые люди. Погасшие звезды Это место в почете не только во Франции, но и во всем мире. Именно здесь обосновали свою усыпальницу Рокфеллеры и Бугатти, здесь нашли покой Оскар Уайлд и Джим Моррисон, Шопен и Модильяни, Мария Каллас и Айседора Дункан… И, конечно же, французские знаменитости: Делакруа, Бальзак, барон Осман, Мольер, влюбленные Эдит Пиаф и Ив Монтан… Ив Монтан напишет про своего друга-композитора Жозефа Косма, автора музыки «Опавших листьев»: «Это была первая мелодия, которую я сыграл на пианино, теперь же я был тронут, увидев его надгробие на Пер-Лашез, но мне было трудно его найти, а Вам?» Ныне Ив Монтан сам нашел пристанище на Пер-Лашез, рядом с Эдит Пиаф, а его родственники высадили рядом стройные березы, чтобы крипту французского шансонье можно было увидеть издалека, чего не понадобилось для склепа графини Демидовой, ведь он возвышается на три уровня и таит в себе тайну ее завещания. Также Пер-Лашез славится своими усыпальницами белой эмиграции (графов и принцесс) и наполнено масонской символикой. Пер-Лашез прекрасно для посещения в любое время года: окутано цветением весной, тенистые улочки делятся приятной прохладой летом, особенно атмосферно смотрится некрополь в пасмурные дни, а с выпавшим снегом выглядит наиболее готично. Важная информация: Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите надгробия:
- Оскар Уайльд (1854 - 1900): писатель
- Фредерик Шопен (1810 - 1849): пианист и композитор
- Оноре де Бальзак (1799 - 1850): писатель
- Ив Монтан (1921 - 1991): певец, актер
- Джим Моррисон (1943 - 1971): певец
- Эдит Пиаф (1915 - 1963): певица
- Эжен Делакруа (1798 - 1863): художник
- Этторе Арко Изидоро Буга́тти (1881 - 1947): изобретатель
- Усыпальница Рокфелеров
- Мавзолей Демидовых
- Масонские усыпальницы и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Philippe Auguste (2 линия метро)
Завершение: У надгробия Эдит Пиаф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- После бронирования, с вами свяжется менеджер, для подтверждения экскурсии
- Если на выбранную Вами дату Гид не будет доступен, вам предложат альтернативную дату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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