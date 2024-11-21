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Экскурсии про масонов в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Масоны» в Париже на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Код да Винчи - разгадываем тайну
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
«Я расскажу об эзотерическом смысле картин Леонардо да Винчи, строительстве и развитии Лувра, площади Карусель, а также об астрологии и масонах»
16 июл в 17:30
8 авг в 13:30
от €160 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия про мушкетеров, масонов и не только
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Авторская экскурсия про мушкетеров, масонов и не только
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
8 июл в 10:00
€350 за экскурсию
Масонские символы в архитектуре: ложа «Великий Восток Франции»
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Масонские символы в архитектуре: ложа «Великий Восток Франции»
Начало: По договорённости
«В музее мы узнаем историю масонства, поймём происхождение и значение многих символов, увидим вещи, принадлежавшие знаменитым братьям-масонам»
Расписание: По согласованию с гидом.
9 июл в 09:00
13 июл в 09:00
€500 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    21 ноября 2024
    Код да Винчи - разгадываем тайну
    Это лучший экскурсовод! Стоит вернуться в Париж только ради таких экскурсий
  • В
    Виктория
    4 октября 2024
    Код да Винчи - разгадываем тайну
    Это была прекрасная экскурсия! Мы с подругой выражаем огромную благодарность экскурсоводу Елене за замечательную, интереснейшую экскурсию, которая была 20 сентября 2024
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    г. Получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и полезной, которая повлияла на наш маршрут и времяпровождение следующего дня. Однозначно советуем!

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    Nikola
    4 октября 2024
    Код да Винчи - разгадываем тайну
    Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски погрузила нас в мир
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    загадок и тайн. Ее увлекательный стиль повествования и глубокие знания сделали наше путешествие по Парижу поистине незабываемым. Особенно впечатлил рассказ о секретах Лувра, который открыл нам новые грани этого знаменитого музея. Вид на парижскую перспективу из сада Тюильри оставил у нас яркие воспоминания! Рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о культуре и истории Парижа, а также насладиться его красотой. Елена - настоящий профессионал и вдохновляющий рассказчик!

    Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерскиЭкскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерскиЭкскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерскиЭкскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерскиЭкскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерскиЭкскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерскиЭкскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерскиЭкскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерскиЭкскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерскиЭкскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Масоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Код да Винчи - разгадываем тайну
  2. Авторская экскурсия про мушкетеров, масонов и не только
  3. Масонские символы в архитектуре: ложа «Великий Восток Франции»
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Монмартр
  6. Собор Парижской Богоматери
  7. Набережная
  8. Консьержери
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2025
Сейчас в Париже в категории "Масоны" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 500. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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