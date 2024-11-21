Индивидуальная
до 6 чел.
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
«Я расскажу об эзотерическом смысле картин Леонардо да Винчи, строительстве и развитии Лувра, площади Карусель, а также об астрологии и масонах»
16 июл в 17:30
8 авг в 13:30
от €160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Авторская экскурсия про мушкетеров, масонов и не только
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
8 июл в 10:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Масонские символы в архитектуре: ложа «Великий Восток Франции»
Начало: По договорённости
«В музее мы узнаем историю масонства, поймём происхождение и значение многих символов, увидим вещи, принадлежавшие знаменитым братьям-масонам»
Расписание: По согласованию с гидом.
9 июл в 09:00
13 июл в 09:00
€500 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- оольга21 ноября 2024Это лучший экскурсовод! Стоит вернуться в Париж только ради таких экскурсий
- ВВиктория4 октября 2024Это была прекрасная экскурсия! Мы с подругой выражаем огромную благодарность экскурсоводу Елене за замечательную, интереснейшую экскурсию, которая была 20 сентября 2024
- NNikola4 октября 2024Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски погрузила нас в мир
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Масоны»
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2025
Сейчас в Париже в категории "Масоны" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 500. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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