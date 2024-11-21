читать дальше

загадок и тайн. Ее увлекательный стиль повествования и глубокие знания сделали наше путешествие по Парижу поистине незабываемым. Особенно впечатлил рассказ о секретах Лувра, который открыл нам новые грани этого знаменитого музея. Вид на парижскую перспективу из сада Тюильри оставил у нас яркие воспоминания! Рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о культуре и истории Парижа, а также насладиться его красотой. Елена - настоящий профессионал и вдохновляющий рассказчик!