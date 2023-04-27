О парке

Площадь необычного кладбища Пер-Лашез 48 гектаров, здесь более 4000 деревьев, красивые и ухоженные аллеи. Красота скульптур и усыпальниц сравнима с красотой музейных экспонатов.

Покоятся здесь именитые личности, такие как Бальзак, Шопен, Мольер, Абеляр и Элоиза, Ленорман, Кардек, Эдит Пиаф, Джим Мориссон, Оскар Уальд, Модильяни. Перечислять можно долго.

Мистический Пер-Лошез

А какие истории, мистические ритуалы, тайны и секреты здесь. Вы услышите много интересного, гуляя по тропинкам знаменитого кладбища. Если вы суеверны, у вас есть шанс получить ответы на волнующие вас вопросы и загадать желание.

Так, если хотите: