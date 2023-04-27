Индивидуальная экскурсия по тайнам и ритуалам кладбища Пер-Лашез в Париже
Мы с вами увидим самое знаменитое и большое кладбище Европы. Это место многие годы вызывает интерес у публики неспроста. Здесь очень красивые скульптуры, надгробия, необычные ритуалы, память о великих людях.
Более правильное название этой достопримечательности – ландшафтный парк с могилами или, как еще говорят, музей надгробной скульптуры.
Более правильное название этой достопримечательности – ландшафтный парк с могилами или, как еще говорят, музей надгробной скульптуры.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О парке
Площадь необычного кладбища Пер-Лашез 48 гектаров, здесь более 4000 деревьев, красивые и ухоженные аллеи. Красота скульптур и усыпальниц сравнима с красотой музейных экспонатов.
Покоятся здесь именитые личности, такие как Бальзак, Шопен, Мольер, Абеляр и Элоиза, Ленорман, Кардек, Эдит Пиаф, Джим Мориссон, Оскар Уальд, Модильяни. Перечислять можно долго.
Мистический Пер-Лошез
А какие истории, мистические ритуалы, тайны и секреты здесь. Вы услышите много интересного, гуляя по тропинкам знаменитого кладбища. Если вы суеверны, у вас есть шанс получить ответы на волнующие вас вопросы и загадать желание.
Так, если хотите:
- получить ответ от гадалки Ленорман, предсказавшей крах Наполеону и казнь декабристам, возьмите с собой карты;
- узнать волнующие вопросы о деторождении – возьмите записочку для Виктора Нуара;
- исполнить желание – возьмите цветок к мистику Кардеку, или принесите его после исполнения;
- прекрасной и вечной любви – возьмите с собой губную помаду;
- чтобы ваш стол никогда не оскудел – принесите картофелину Парментье.
- В этом месте вы сможете не только полюбоваться необыкновенными архитектурными памятниками, увидеть места захоронения известнейших творцов, но и успокоить бег мыслей, подумать о жизни и течении времени.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- 70 bd Menilmontant, Paris
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 21 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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