Фотоэкскурсия по Парижу: от Эйфелевой башни до Триумфальной арки

Вас ждёт дружеская прогулка по центру Парижа — вы увидите Эйфелеву башню, Марсово поле, мост Александра III, Елисейские Поля и Триумфальную арку. А я расскажу вам интересные исторические факты и забавные анекдоты о достопримечательностях. И конечно, сделаю классные фотографии, которые станут лучшим воспоминанием о поездке.
Описание фото-прогулки
- Эйфелева башня — самая знаковая достопримечательность Парижа, неподражаемое творение Гюстава Эйфеля
- Марсово поле — живописный парк в самом сердце города
- Мост Александра III — самый красивый мост Парижа!
- Елисейские Поля — центр моды Парижа. Эти шикарные бульвары вдохновили Джо Дассена на создание его культовой песни
- Триумфальная Арка — свидетель истории Франции от Наполеона до наших дней
Если вы захотите — мы можем дополнить прогулку и заглянуть:
- В антропологический музей на набережной Бранли — идеален для любителей костюмов, масок, фетишей и фигурок вуду
- Музей Родена — он посвящён двум самым знаковым французским скульпторам: Родену и Камилле Клодель
- Большой и Малый дворцы — два впечатляющих музея изящного искусства
Детали предварительно обсудим в переписке;)
Организационные детали
- Я снимаю на GoPro 11
- Посещение музеев и входные билеты оплачиваются дополнительно — все детали обговорим заранее
- Вы получите не менее 50 фотографий и несколько видео через неделю после прогулки
- Вы можете выбрать 10 фото для цветокоррекции, все видео будут в цветокоррекции (входит в стоимость)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Trocadéro
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 74 туристов
Вырос в Ницце и более десяти лет живу в Париже, где преподаю кинематограф в университете. Режиссёр фильмов, участник Каннского кинофестиваля. С радостью познакомлю с любимым городом и расскажу о французской культуре и творческой жизни.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Фотопрогулка
до 10 чел.
На фоне Эйфелевой башни
Индивидуальная фото-прогулка в Париже с профессиональным фотографом. Захватите лучшие моменты на фоне Эйфелевой башни и других живописных мест
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€320 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Один день в сердце Парижа
Индивидуальная фото-прогулка по Парижу с профессиональным фотографом. Узнайте секреты города и получите потрясающие снимки на память
Начало: У метро Passy
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Начало: 5 avenue de Suffren 75007 Paris
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
€210 за всё до 4 чел.