Поднимитесь на борт панорамного экскурсионного судна для круиза с ужином по реке Сене в центре Парижа. Насладитесь трехразовым питанием по меню, любуясь видами «Города огней» ночью. Поужинайте в застекленной лодке и полюбуйтесь историческими набережными и знаковыми памятниками.
Посмотрите на золотой купол Дома Инвалидов, Французский парламент, бывшую железнодорожную станцию Beaux-Arts Музея Орсе и готический фасад собора Парижской Богоматери.
Поднимитесь на борт панорамного экскурсионного судна для круиза с ужином по реке Сене в центре Парижа. Насладитесь трехразовым питанием по меню, любуясь видами «Города огней» ночью. Поужинайте в застекленной лодке и полюбуйтесь историческими набережными и знаковыми памятниками, которые проплывают мимо. Посмотрите на золотой купол Дома Инвалидов, Французский парламент, бывшую железнодорожную станцию Beaux-Arts Музея Орсе и готический фасад собора Парижской Богоматери. Дополните свой круиз трехразовым питанием с дополнительными блюдами, включая шампанское, больше аперитивов и приоритетные места. Вернитесь в исходную точку с глазами, полными удивления, и животом, полным вкусной еды и напитков. Обслуживание класса «Премиум» • Привилегированное размещение в передней части лодки Бокал шампанского в качестве аперитива и десерт Patience + закуска + основное блюдо + сыр + десерт по вашему выбору + бутылка красного вина и бутылка белого вина на 4 персоны • Привилегированное размещение у окон Бокал шампанского в качестве аперитива + закуска + основное блюдо + сыр + десерт по вашему выбору + бутылка красного вина и бутылка белого вина на 4 персоны Обслуживание Decouvert • Панорамный вид Бокал шампанского в качестве аперитива + закуска + основное блюдо + десерт по вашему выбору + бутылка красного или белого вина на 4 персоны Обслуживание Etoile • Рассадка в центре лодки Белое вино Kir в качестве аперитива + закуска + основное блюдо + десерт по вашему выбору + 1 бутылка красного или белого вина на 4 персоны Возможен вегетарианский вариант Важная информация: Запрещено • Шорты • Животные (разрешены только сервисные собаки) • Спортивная одежда • Спортивная обувь Примите во внимание • Обратите внимание, что дресс-код для круиза — элегантный повседневный.
- В целях безопасности вас могут попросить открыть сумки и чемоданы перед посадкой на лодку.
- По запросу доступны варианты вегетарианского меню.
Ежедневно, 10:00 - 22:30
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Александра III
- Дом Инвалидов
- Музей Орсе
- Остров Сите
- Собор Парижской Богоматери
- Мост искусств
- Лувр
- Площадь Согласия
- Большой дворец
- Статуя Свободы
Что включено
- Круиз по Сене
- Обед из 3 или 4 блюд (в зависимости от выбранного меню)
- Шампанское и закуски (в зависимости от выбранных опций)
- Живое выступление певца
Что не входит в цену
- Сувенирные фотографии, сделанные фотографом на борту
- Дополнительные напитки
- Трансфер из отеля и обратно
- Специальные запросы (торт на день рождения и т. д.)
Место начала и завершения?
300 Port de la Bourdonnais, 75007 Paris, France
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 10:00 - 22:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Запрещено
- Шорты
- Животные (разрешены только сервисные собаки)
- Спортивная одежда
- Спортивная обувь
- Примите во внимание
- Обратите внимание, что дресс-код для круиза - элегантный повседневный
- В целях безопасности вас могут попросить открыть сумки и чемоданы перед посадкой на лодку
- По запросу доступны варианты вегетарианского меню
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
IGOR
22 авг 2025
Отличная кухня и атмосфера.
А
Анна
27 мая 2025
Отличный круиз. Великолепный сервис. Вкусная еда.
