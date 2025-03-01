Легенды и были Монмартра

Мой подход – показать историю города с необычного ракурса.

Не сухой набор имен, перечисление событий и дат, а живую историю в интересных рассказах, переплетении легенд и настоящих событий, произошедших на этих улицах и в этих домах.
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Легенды и были Монмартра
Легенды и были Монмартра
Легенды и были Монмартра
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

История Монмартра: взгляд изнутри

Мой подход заключается в том, чтобы показать историю Монмартра с необычного ракурса. Это не просто сухой набор имен, событий и дат, а живая история, наполненная интересными рассказами. Здесь переплетаются легенды и настоящие события, произошедшие на этих улицах и в этих домах.

Люди и места, оставившие след в истории

Монмартр — это не только известные места, но и те, которые часто скрыты от глаз туристов. Люди, которые оставили свой след в истории этого района, создают уникальную атмосферу, которую невозможно не почувствовать.

Сакре-Кер: символ боли и славы

Величественный собор Сакре-Кер олицетворяет как великую боль, так и великую славу французского народа. Этот храм стал не только архитектурным шедевром, но и местом, где история и духовность переплетаются.

Церковь Сент-Пьер и кладбище

Церковь Сент-Пьер и маленькое кладбище рядом, открытое всего один день в году, являются свидетелями древней истории холма. Интересно, что эти места также отражают развитие прогресса и перемен, происходивших в обществе.

Дом Бато-Лавуар: веселье и творчество

Дом Бато-Лавуар рассказывает о веселых и великих обитателях квартала. Здесь даже ослы рисуют картины! Это место вдохновляет на творчество и наполняет атмосферу радостью и свободой.

Стена Любви: символ романтики

Стена Любви — это символ любви и романтики, которые всегда были присущи этому уголку Парижа. Здесь каждый может найти частичку своего сердца и насладиться атмосферой, которая царит в этом месте.

Заключение

Узнавать самые известные места мира с неизвестной стороны — это всегда интересно! Монмартр предлагает уникальные истории и впечатления, которые навсегда останутся в памяти. Откройте для себя этот удивительный район и его тайны!

Субботу и воскресенье в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сакре-Кёр
  • Церковь Сент-Пьер
  • Площадь Тертр
  • Музей Дали
  • Первое в мире Бистро
  • Знаменитые виноградники Монмартра
  • Самое богатое кабаре мира Лапан Ажиль
  • Розовый дом
  • Мулен де ля Галетт
  • Дом Далиды
  • Стена любви
  • Великолепная панорама Парижа
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход из метро Anvers
Завершение: Plase des Abbesses
Когда и сколько длится?
Когда: Субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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