Париж: аудио пешеходная экскурсия по историческому центру

Вы начнете знакомство с Парижем у места, с которого началась история столицы Франции. Далее, исключив всякое перемещения на автомобиле, по живописным и старинным улицам направитесь к точке, где хранится Терновый венец и где в центре города уже долгое время добывают мёд. Ваше знакомство с Парижем начнется на площади Шатле. Затем, исключив любое перемещение на автомобиле, вы прогуляетесь по живописным старинным улочкам, направляясь к месту, где хранится Терновый венец, а также к городской пасеке, производящей мед в самом сердце Парижа. После этого вас ждёт встреча с выдающимися королями Франции, а затем прогулка к мосту, откуда открываются лучшие виды для памятных фотографий. Здесь вы узнаете о «художественной и религиозной кухне Парижа» с XIII века до наших дней. На площади Согласия мы обсудим старейший монумент Парижа, а оттуда отправимся к Дому инвалидов, где покоится прах Наполеона Бонапарта. Пройдя по мосту, имеющему «брата» в Санкт-Петербурге, вы окажетесь у подножия Эйфелевой башни. Эта экскурсия идеально подходит для путешественников, которые любят легенды и увлекательные истории, предпочитают неспешные прогулки, посещение храмов и музеев. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).