Париж: аудио пешеходная экскурсия по историческому центру

Отправьтесь в увлекательное аудиопутешествие по старинным улицам Парижа, начиная с площади Шатле и следуя к местам, хранящим великие тайны истории.
Вы увидите легендарный Терновый венец, побываете у Дома инвалидов, где покоится Наполеон, и узнаете о «художественной кухне» города. Насладитесь неспешной прогулкой, открывая удивительные легенды, храмы и живописные виды Парижа.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогида
Вы начнете знакомство с Парижем у места, с которого началась история столицы Франции. Далее, исключив всякое перемещения на автомобиле, по живописным и старинным улицам направитесь к точке, где хранится Терновый венец и где в центре города уже долгое время добывают мёд. Ваше знакомство с Парижем начнется на площади Шатле. Затем, исключив любое перемещение на автомобиле, вы прогуляетесь по живописным старинным улочкам, направляясь к месту, где хранится Терновый венец, а также к городской пасеке, производящей мед в самом сердце Парижа. После этого вас ждёт встреча с выдающимися королями Франции, а затем прогулка к мосту, откуда открываются лучшие виды для памятных фотографий. Здесь вы узнаете о «художественной и религиозной кухне Парижа» с XIII века до наших дней. На площади Согласия мы обсудим старейший монумент Парижа, а оттуда отправимся к Дому инвалидов, где покоится прах Наполеона Бонапарта. Пройдя по мосту, имеющему «брата» в Санкт-Петербурге, вы окажетесь у подножия Эйфелевой башни. Эта экскурсия идеально подходит для путешественников, которые любят легенды и увлекательные истории, предпочитают неспешные прогулки, посещение храмов и музеев. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Согласия
- Жанна д’Арк
- Площадь Шатле
- Petit Palais
- Dôme des Invalides
- Eiffel Tower
- Jardin des Tuileries
- Grand Palais
- Pont Alexandre III
- La Conciergerie
- Champ de Mars
- Arc de Triomphe du Carrousel
- Pont des Arts
- Музей Лувр
- La Sainte Chapelle
- Notre Dame de Paris
Что включено
- Маршрут по ключевым точкам исторического центра Парижа
- Спланированная навигация по городу
- Аудиотур в приложении
Что не входит в цену
- Наушники - пожалуйста, возьмите свои
- Персональный гид - вы покупаете аудиогид
- Билеты в достопримечательности на пути
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Шатле
Завершение: Марсово поле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 июн 2025
Экскурсия не состоялась, так как ссылку и информацию так и не прислали
Входит в следующие категории Парижа
