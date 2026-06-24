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Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Парижа в Версаль - резиденцию французских королей
Пройти по залам дворца и разгадать тайны Версальских садов
Сегодня в 09:00
27 июн в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Парижа в Живерни: трансфер в сады и дом Клода Моне
Доехать на комфортабельном автомобиле и самостоятельно всё изучить
Сегодня в 09:00
27 июн в 09:00
€280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мон-Сен-Мишель из Парижа: трансфер с аудиогидом
Увидеть легендарный остров и исследовать его в удобном формате
Сегодня в 08:30
27 июн в 08:30
€670 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Трансферы до достопримечательностей»
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