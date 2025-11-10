Вы посетите остров Сите и Латинский квартал, прогуливаясь пешком по Парижу: вам расскажут о студентах Сорбонны и об экспонатах средневекового музея, покажут Люксембургский сад и самый известный собор, который пережил пожар в 2019 году.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Прогулявшись пешком по старинным улочкам, вы сможете увидеть то, чего нельзя разглядеть из окна автобуса, то самое уникальное, самое-самое… • Самое старое дерево Парижа • Самый известный Собор мира • Самый романтический сад Мы побываем на острове Сите и в Соборе Нотр Дам дё Пари, прогуляемся по Латинскому кварталу с его многочисленными ресторанчиками и кафе, узнаем о необыкновенных экспонатах Музея Средневековья, жизни студентов Сорбонны, полюбуемся Пантеоном и романтичным Люксембургским садом.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сите
- Собор Парижской Богоматери
- Латинский квартал
- Музей Клюни
- Сорбонна
- Пантеон
- Люксембургский сад
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Parvis Notre Dame de Paris
Завершение: Jardin de Luxembourg
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
