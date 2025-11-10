Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите остров Сите и Латинский квартал, прогуливаясь пешком по Парижу: вам расскажут о студентах Сорбонны и об экспонатах средневекового музея, покажут Люксембургский сад и самый известный собор, который пережил пожар в 2019 году.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Прогулявшись пешком по старинным улочкам, вы сможете увидеть то, чего нельзя разглядеть из окна автобуса, то самое уникальное, самое-самое… • Самое старое дерево Парижа • Самый известный Собор мира • Самый романтический сад Мы побываем на острове Сите и в Соборе Нотр Дам дё Пари, прогуляемся по Латинскому кварталу с его многочисленными ресторанчиками и кафе, узнаем о необыкновенных экспонатах Музея Средневековья, жизни студентов Сорбонны, полюбуемся Пантеоном и романтичным Люксембургским садом.

