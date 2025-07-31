Е Екатерина В Париже есть, пить, по улицам бродить Экскурсия очень понравилась. Мы прогулялись по интересным местам, попробовали местные деликатесы и вино. Очень мило пообщались в таверне. Спасибо за приятный день!

О Ольга В Париже есть, пить, по улицам бродить Идеальная экскурсия для знакомства с Парижем «изнутри». Очень сильно погружаешься в историю страны, но в непринужденном повествовании. И пикник с ужином впечатляющие!

Е Екатерина В Париже есть, пить, по улицам бродить Фантастическая экскурсия и ее организатор Анна Мари!

З Зарема В Париже есть, пить, по улицам бродить Это просто фантастика! Как же нам было хорошо 🙏

Для меня и моих подростков это был лучший день в Париже. Все так интересно, легко и душевно! Я обязательно возьму другие экскурсии при следующем посещении Парижа! Спасибо, Вы самый душевный экскурсовод 🌺

А Александр В Париже есть, пить, по улицам бродить читать дальше уверенностью могу сказать, что Аннемари обладает редким даром увлекательно рассказывать и чутко реагировать на интересы каждого участника, превращая обычную прогулку в незабываемое и яркое приключение. Огромное спасибо Аннемари за восхитительную экскурсию! Мы – заядлые путешественники, и в каждой поездке предпочитаем пользоваться услугами персональных гидов. С

Е Елена В Париже есть, пить, по улицам бродить Невероятный гид, невероятная атмосфера, нам удалось почувствовать Париж! Однозначно рекомендуем всем. Роскошно!

I Igor В Париже есть, пить, по улицам бродить Аннемари - приятная дама, к экскурсии нет ни одной придирки.

К Константин В Париже есть, пить, по улицам бродить Спасибо огромное Аннемари за прекрасно организованную и проведенную прогулку!)

А Алёна В Париже есть, пить, по улицам бродить Аннемари очень нам понравилась как экскурсовод, очень увлекательно рассказывает, все делает с душой. Провела по интересным местам куда бы мы сами врядли добрались самостоятельно.

Ю Юлия В Париже есть, пить, по улицам бродить Чудесный экскурсовод!

Мы отлично провели время)

Очень мило, что Анна-Мари делает маленькие пикники во время прогулки. Есть в этом какая-то особенная забота😊

С Сергей В Париже есть, пить, по улицам бродить Все супер, хотя был дождь и мы промокли и замерзли. Аннемари отличный рассказчик и увлеченный своим делом человек. Спасибо за прекрасный Париж!

С Светлана В Париже есть, пить, по улицам бродить Глубокое знание материала и преподносится очень доступно и интересно.

Е Екатерина В Париже есть, пить, по улицам бродить читать дальше этот день незабываемым. Она рассказала о городе, поделилась интересными фактами и легендами. Отдельное спасибо за организацию – после прогулки нас ждал потрясающий ужин в уютной таверне с местной кухней, это было невероятно вкусно! А пикник на берегу Сены с вином и различными видами сыров - идеально! Гастрономический опыт добавил особый шарм нашему путешествию. Огромное спасибо за профессионализм и душевность, и впечатления! Хочу сказать огромное спасибо замечательной Аннемари за чудесную экскурсию по центру Парижа! Ее умение интересно и доступно донести информацию сделали

Е Екатерина В Париже есть, пить, по улицам бродить Спасибо большое! Замечательная атмосферная экскурсия. Все интересно, и доступно для любого возраста. Обязательно еще вернемся!

Н Николай В Париже есть, пить, по улицам бродить Экскурсия была очень интересной с приятными сюрпризами по ходу. Огромное спасибо Аннемари! Однозначно рекомендую экскурсию

Р Равшан В Париже есть, пить, по улицам бродить Мы очень благодарны АннеМари,она большая молодец. Человек,который знает историю и очень любит свою работу!!! Это лучшая экскурсия,которая может быть,это приятные сюрпризы и нескучный марштрут! 200% рекомендация!

Ю Юлия В Париже есть, пить, по улицам бродить Это была приятная прогулка. Приятные мелочи и дегустации. Надеюсь увидимся еще не раз. Анна-Мари прекрасный рассказчик.

М Мария В Париже есть, пить, по улицам бродить Отличное настроение и хорошое впечатление и воспоминания!

Вот что главное от экскурсии и человека! Однозначно рекомендую всем любителям легкого повествования и непринужденной обстановки!

Отдельное спасибо гиду АннеМари за чудесный рассказ и настроение осеннего Парижа. Получила удовольствие!

С Сергей В Париже есть, пить, по улицам бродить

Мы погуляли по не туристическим улочкам, заходили в читать дальше старинные замки церкви, слушали разные истории и стихи от Анны Мари.

После у нас был антуражный пикник на берегу Сены, мы смотрели на проходящие кораблики, Нотер Дам и наслаждались угощениями.

Закончили нашу прогулку в уютном ресторанчике Латинского квартала с очень вкусным ужином который входил в стоимость.

❤️🌹🥰 Очень благодарны Анне Мари, что смогла нам показать и влюбить больше в Париж.Мы погуляли по не туристическим улочкам, заходили в