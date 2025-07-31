Индивидуальная
до 2 чел.
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
«Обед на французский лад и локальный маркет»
Завтра в 15:00
25 авг в 12:00
€195 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Парижу и обед на Эйфелевой башне в ресторане «58 Tour Eiffel»
Начало: Ваш отель/Опера Гарнье
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 9:00
23 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€110 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Парижу с обедом на Эйфелевой башне
Начало: Ваш отель/Опера Гарнье
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
€460 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Мы прогулялись по интересным местам, попробовали местные деликатесы и вино. Очень мило пообщались в таверне. Спасибо за приятный день!
- ООльга25 июля 2025Идеальная экскурсия для знакомства с Парижем «изнутри». Очень сильно погружаешься в историю страны, но в непринужденном повествовании. И пикник с ужином впечатляющие!
- ЕЕкатерина3 июля 2025Фантастическая экскурсия и ее организатор Анна Мари!
- ЗЗарема30 июня 2025Это просто фантастика! Как же нам было хорошо 🙏
Для меня и моих подростков это был лучший день в Париже. Все так интересно, легко и душевно! Я обязательно возьму другие экскурсии при следующем посещении Парижа! Спасибо, Вы самый душевный экскурсовод 🌺
- ААлександр20 мая 2025Огромное спасибо Аннемари за восхитительную экскурсию! Мы – заядлые путешественники, и в каждой поездке предпочитаем пользоваться услугами персональных гидов. С
- ЕЕлена3 мая 2025Невероятный гид, невероятная атмосфера, нам удалось почувствовать Париж! Однозначно рекомендуем всем. Роскошно!
- IIgor25 апреля 2025Аннемари - приятная дама, к экскурсии нет ни одной придирки.
- ККонстантин19 апреля 2025Спасибо огромное Аннемари за прекрасно организованную и проведенную прогулку!)
- ААлёна22 марта 2025Аннемари очень нам понравилась как экскурсовод, очень увлекательно рассказывает, все делает с душой. Провела по интересным местам куда бы мы сами врядли добрались самостоятельно.
- ЮЮлия15 февраля 2025Чудесный экскурсовод!
Мы отлично провели время)
Очень мило, что Анна-Мари делает маленькие пикники во время прогулки. Есть в этом какая-то особенная забота😊
- ССергей7 февраля 2025Все супер, хотя был дождь и мы промокли и замерзли. Аннемари отличный рассказчик и увлеченный своим делом человек. Спасибо за прекрасный Париж!
- ССветлана15 января 2025Глубокое знание материала и преподносится очень доступно и интересно.
- ЕЕкатерина5 января 2025Хочу сказать огромное спасибо замечательной Аннемари за чудесную экскурсию по центру Парижа! Ее умение интересно и доступно донести информацию сделали
- ЕЕкатерина5 января 2025Спасибо большое! Замечательная атмосферная экскурсия. Все интересно, и доступно для любого возраста. Обязательно еще вернемся!
- ННиколай22 ноября 2024Экскурсия была очень интересной с приятными сюрпризами по ходу. Огромное спасибо Аннемари! Однозначно рекомендую экскурсию
- РРавшан20 ноября 2024Мы очень благодарны АннеМари,она большая молодец. Человек,который знает историю и очень любит свою работу!!! Это лучшая экскурсия,которая может быть,это приятные сюрпризы и нескучный марштрут! 200% рекомендация!
- ЮЮлия15 ноября 2024Это была приятная прогулка. Приятные мелочи и дегустации. Надеюсь увидимся еще не раз. Анна-Мари прекрасный рассказчик.
- ММария22 октября 2024Отличное настроение и хорошое впечатление и воспоминания!
Вот что главное от экскурсии и человека! Однозначно рекомендую всем любителям легкого повествования и непринужденной обстановки!
Отдельное спасибо гиду АннеМари за чудесный рассказ и настроение осеннего Парижа. Получила удовольствие!
- ССергей19 октября 2024Очень благодарны Анне Мари, что смогла нам показать и влюбить больше в Париж.
Мы погуляли по не туристическим улочкам, заходили в
- OOleg13 октября 2024Мы прошлись с Аннмари по историческому центру Парижа: Лувр, Пале Ройяль, остров Сите, Латинский квартал. Нам очень понравился необычный формат
