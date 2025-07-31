Мои заказы

Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Париже на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
В Париже есть, пить, по улицам бродить
Пешая
3 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
«Обед на французский лад и локальный маркет»
Завтра в 15:00
25 авг в 12:00
€195 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Парижу и обед на Эйфелевой башне в ресторане «58 Tour Eiffel»
На автобусе
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Парижу и обед на Эйфелевой башне в ресторане «58 Tour Eiffel»
Начало: Ваш отель/Опера Гарнье
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 9:00
23 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€110 за человека
Индивидуальная экскурсия по Парижу с обедом на Эйфелевой башне
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Парижу с обедом на Эйфелевой башне
Начало: Ваш отель/Опера Гарнье
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
€460 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 июля 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Экскурсия очень понравилась. Мы прогулялись по интересным местам, попробовали местные деликатесы и вино. Очень мило пообщались в таверне. Спасибо за приятный день!
  • О
    Ольга
    25 июля 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Идеальная экскурсия для знакомства с Парижем «изнутри». Очень сильно погружаешься в историю страны, но в непринужденном повествовании. И пикник с ужином впечатляющие!
    Идеальная экскурсия для знакомства с Парижем «изнутри». Очень сильно погружаешься в историю страны, но в непринужденномИдеальная экскурсия для знакомства с Парижем «изнутри». Очень сильно погружаешься в историю страны, но в непринужденномИдеальная экскурсия для знакомства с Парижем «изнутри». Очень сильно погружаешься в историю страны, но в непринужденномИдеальная экскурсия для знакомства с Парижем «изнутри». Очень сильно погружаешься в историю страны, но в непринужденномИдеальная экскурсия для знакомства с Парижем «изнутри». Очень сильно погружаешься в историю страны, но в непринужденномИдеальная экскурсия для знакомства с Парижем «изнутри». Очень сильно погружаешься в историю страны, но в непринужденном
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Фантастическая экскурсия и ее организатор Анна Мари!
  • З
    Зарема
    30 июня 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Это просто фантастика! Как же нам было хорошо 🙏
    Для меня и моих подростков это был лучший день в Париже. Все так интересно, легко и душевно! Я обязательно возьму другие экскурсии при следующем посещении Парижа! Спасибо, Вы самый душевный экскурсовод 🌺
    Это просто фантастика! Как же нам было хорошо 🙏
  • А
    Александр
    20 мая 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Огромное спасибо Аннемари за восхитительную экскурсию! Мы – заядлые путешественники, и в каждой поездке предпочитаем пользоваться услугами персональных гидов. С
    читать дальше

    уверенностью могу сказать, что Аннемари обладает редким даром увлекательно рассказывать и чутко реагировать на интересы каждого участника, превращая обычную прогулку в незабываемое и яркое приключение.

  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Невероятный гид, невероятная атмосфера, нам удалось почувствовать Париж! Однозначно рекомендуем всем. Роскошно!
    Невероятный гид, невероятная атмосфера, нам удалось почувствовать Париж! Однозначно рекомендуем всем. Роскошно!Невероятный гид, невероятная атмосфера, нам удалось почувствовать Париж! Однозначно рекомендуем всем. Роскошно!Невероятный гид, невероятная атмосфера, нам удалось почувствовать Париж! Однозначно рекомендуем всем. Роскошно!
  • I
    Igor
    25 апреля 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Аннемари - приятная дама, к экскурсии нет ни одной придирки.
  • К
    Константин
    19 апреля 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Спасибо огромное Аннемари за прекрасно организованную и проведенную прогулку!)
  • А
    Алёна
    22 марта 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Аннемари очень нам понравилась как экскурсовод, очень увлекательно рассказывает, все делает с душой. Провела по интересным местам куда бы мы сами врядли добрались самостоятельно.
  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Чудесный экскурсовод!
    Мы отлично провели время)
    Очень мило, что Анна-Мари делает маленькие пикники во время прогулки. Есть в этом какая-то особенная забота😊
    Чудесный экскурсовод!Чудесный экскурсовод!Чудесный экскурсовод!Чудесный экскурсовод!Чудесный экскурсовод!
  • С
    Сергей
    7 февраля 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Все супер, хотя был дождь и мы промокли и замерзли. Аннемари отличный рассказчик и увлеченный своим делом человек. Спасибо за прекрасный Париж!
  • С
    Светлана
    15 января 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Глубокое знание материала и преподносится очень доступно и интересно.
  • Е
    Екатерина
    5 января 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Хочу сказать огромное спасибо замечательной Аннемари за чудесную экскурсию по центру Парижа! Ее умение интересно и доступно донести информацию сделали
    читать дальше

    этот день незабываемым. Она рассказала о городе, поделилась интересными фактами и легендами. Отдельное спасибо за организацию – после прогулки нас ждал потрясающий ужин в уютной таверне с местной кухней, это было невероятно вкусно! А пикник на берегу Сены с вином и различными видами сыров - идеально! Гастрономический опыт добавил особый шарм нашему путешествию. Огромное спасибо за профессионализм и душевность, и впечатления!

    Хочу сказать огромное спасибо замечательной Аннемари за чудесную экскурсию по центру Парижа! Ее умение интересно иХочу сказать огромное спасибо замечательной Аннемари за чудесную экскурсию по центру Парижа! Ее умение интересно иХочу сказать огромное спасибо замечательной Аннемари за чудесную экскурсию по центру Парижа! Ее умение интересно и
  • Е
    Екатерина
    5 января 2025
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Спасибо большое! Замечательная атмосферная экскурсия. Все интересно, и доступно для любого возраста. Обязательно еще вернемся!
  • Н
    Николай
    22 ноября 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Экскурсия была очень интересной с приятными сюрпризами по ходу. Огромное спасибо Аннемари! Однозначно рекомендую экскурсию
  • Р
    Равшан
    20 ноября 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Мы очень благодарны АннеМари,она большая молодец. Человек,который знает историю и очень любит свою работу!!! Это лучшая экскурсия,которая может быть,это приятные сюрпризы и нескучный марштрут! 200% рекомендация!
    Мы очень благодарны АннеМари,она большая молодец. Человек,который знает историю и очень любит свою работу!!! Это лучшаяМы очень благодарны АннеМари,она большая молодец. Человек,который знает историю и очень любит свою работу!!! Это лучшаяМы очень благодарны АннеМари,она большая молодец. Человек,который знает историю и очень любит свою работу!!! Это лучшаяМы очень благодарны АннеМари,она большая молодец. Человек,который знает историю и очень любит свою работу!!! Это лучшаяМы очень благодарны АннеМари,она большая молодец. Человек,который знает историю и очень любит свою работу!!! Это лучшаяМы очень благодарны АннеМари,она большая молодец. Человек,который знает историю и очень любит свою работу!!! Это лучшая
  • Ю
    Юлия
    15 ноября 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Это была приятная прогулка. Приятные мелочи и дегустации. Надеюсь увидимся еще не раз. Анна-Мари прекрасный рассказчик.
  • М
    Мария
    22 октября 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Отличное настроение и хорошое впечатление и воспоминания!
    Вот что главное от экскурсии и человека! Однозначно рекомендую всем любителям легкого повествования и непринужденной обстановки!
    Отдельное спасибо гиду АннеМари за чудесный рассказ и настроение осеннего Парижа. Получила удовольствие!
    Отличное настроение и хорошое впечатление и воспоминания!Отличное настроение и хорошое впечатление и воспоминания!Отличное настроение и хорошое впечатление и воспоминания!Отличное настроение и хорошое впечатление и воспоминания!
  • С
    Сергей
    19 октября 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Очень благодарны Анне Мари, что смогла нам показать и влюбить больше в Париж.
    Мы погуляли по не туристическим улочкам, заходили в
    читать дальше

    старинные замки церкви, слушали разные истории и стихи от Анны Мари.
    После у нас был антуражный пикник на берегу Сены, мы смотрели на проходящие кораблики, Нотер Дам и наслаждались угощениями.
    Закончили нашу прогулку в уютном ресторанчике Латинского квартала с очень вкусным ужином который входил в стоимость.
    ❤️🌹🥰

  • O
    Oleg
    13 октября 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Мы прошлись с Аннмари по историческому центру Парижа: Лувр, Пале Ройяль, остров Сите, Латинский квартал. Нам очень понравился необычный формат
    читать дальше

    с пикничком на набережной Сены и завершением экскурсии в аутентичной французской корчме времён Д’Артаньяна. Спасибо большое, Аннмари за такую атмосферную экскурсию! Ей удалось передать нам свою любовь к Парижу.

    Мы прошлись с Аннмари по историческому центру Парижа: Лувр, Пале Ройяль, остров Сите, Латинский квартал. НамМы прошлись с Аннмари по историческому центру Парижа: Лувр, Пале Ройяль, остров Сите, Латинский квартал. НамМы прошлись с Аннмари по историческому центру Парижа: Лувр, Пале Ройяль, остров Сите, Латинский квартал. НамМы прошлись с Аннмари по историческому центру Парижа: Лувр, Пале Ройяль, остров Сите, Латинский квартал. НамМы прошлись с Аннмари по историческому центру Парижа: Лувр, Пале Ройяль, остров Сите, Латинский квартал. НамМы прошлись с Аннмари по историческому центру Парижа: Лувр, Пале Ройяль, остров Сите, Латинский квартал. Нам

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Париже есть, пить, по улицам бродить
  2. Экскурсия по Парижу и обед на Эйфелевой башне в ресторане «58 Tour Eiffel»
  3. Индивидуальная экскурсия по Парижу с обедом на Эйфелевой башне
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Монмартр
  6. Собор Парижской Богоматери
  7. Набережная
  8. Опера Гарнье
  9. Консьержери
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2025
Сейчас в Париже в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 460. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «С обедом», 70 ⭐ отзывов, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь