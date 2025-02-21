Солнечная провинция Шампань

Поездка на родину шампанского к зелёным виноградникам и средневековой архитектуре
Шампань — это сочное буйство красок, тихие деревушки и неповторимый вкус игристого, известного на весь мир.

Вы познакомитесь с историей провинции, где короновали французских монархов, погрузитесь в быт Шампани и её традиции, а также побываете в знаменитом доме шампанского и попробуете тот самый напиток.
Солнечная провинция Шампань
Солнечная провинция Шампань
Солнечная провинция Шампань
Ближайшие даты:
21
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр11
апр
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Шампань и Франция

Провинция Шампань играла важную роль в судьбе страны, и дело здесь не только в производстве легендарного напитка. Вы побываете в городе Реймс, где сохранился один из самых старых соборов Франции — Нотр-дам де Реймс. Именно здесь, начиная с V века, проходила церемония коронации галлийских, франкских и французских монархов: первым стал «отец нации» Хлодвиг I. Вас очарует архитектура Реймса, в которой сплелись римские и готические мотивы; его аббатства и монастыри. А в городе Эперне вы совершите прогулку по авеню Шампанского и окажетесь в святая святых — погребах домов «Mercier» или «Moet et Chandon».

Тонкий вкус игристого

На пути из Реймса в Эперне вы заметите бесчисленное количество виноградников и маленьких виноделен, а за всё время экскурсии узнаете главное о технологии производства игристого и его сортах. Шампань поставляет и вина на мировой рынок, и эксклюзивную продукцию только для Франции — вы разберётесь, что стоит попробовать, пока вы в стране. И, конечно, спустившись в погреб, который сложно обойти пешком, продегустируете бокал традиционного шампанского, вкус которого сложно забыть.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены входные билеты в дома шампанского и один фужер игристого
  • Трансфер включён в стоимость экскурсии. Огромная просьба не опаздывать
  • Дегустации, перекусы и прочие личные расходы оплачиваются дополнительно

в пятницу в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€950
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Оперы Гарнье
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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