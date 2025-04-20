Если вы уже вдоволь нагулялись по парижским бульварам барона Османна, заглянули в средневековый Марэ, восхитились размахом и величием Версаля — приезжайте в Рамбуйе! Полчаса на электричке — и вы в одном из самых красивых парков Франции, свободно дышите, повторяя променады королевской свиты.

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за 1–2 человек или €38 за человека, если вас больше

от €76 за 1–2 человек или €38 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Город и парк

Мы начнём наш маршрут с вокзала и пройдёмся по городу, осмотрим достопримечательности, заглянем во дворы, скверы и сады. Буржуазные дома и особняки начала 20 века прячутся в тенистых садах, на центральной улице кипит жизнь. Люди пьют кофе на террасах многочисленных кафе, а на карусели, как и сто лет назад, катаются малыши.

Прогуляемся по парку вокруг замка. Французский регулярный стиль здесь сочетается с пейзажами английского сада, в пруду плавают гуси и утки, а в глубине аллей так и чудятся придворные дамы в пышных платьях.

Вы узнаете:

кто такая прекрасная Жюли и чем знаменита её гирлянда

какой французский король дал название одной из башен замка Рамбуйе

из чего готовят фирменный паштет

какой майский цветок является символом города и как в честь него проводят грандиозный праздник

как связаны все три знаменитых Людовика с историей города и что здесь делал Наполеон

зачем сюда приезжали генсеки, короли и шейхи

Замок и пикник

После прогулки по городу и знакомства с парком, если останутся силы и желание, мы сможем вместе посетить замок Рамбуйе. А ещё устроить небольшой пикник с дегустацией сыров из местной лавки. В процессе закупок я поделюсь с вами интересными сведениями о сырах, паштетах, французской кухне и кулинарных привычках французов.

Если ваша экскурсия проходит в субботу утром, есть возможность включить в маршрут прогулку по рынку.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

Проезд до Рамбуйе из Парижа — €5 евро за билет

Вход в замок — €15 евро с человека (+ 1-1,5 часа)

Сырная дегустация — €15 евро с человека (+ 1 час)

Прогулка по рынку — €15 евро с человека (+ 1 час)

Заказать посещение замка, дегустации или рынка нужно минимум за 3 дня до экскурсии, чтобы я успела всё для вас организовать