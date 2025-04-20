Из Парижа в Рамбуйе - любимую обитель королей и президентов

Прогуляться по старинному провинциальному городу и одному из самых красивых парков Франции
Если вы уже вдоволь нагулялись по парижским бульварам барона Османна, заглянули в средневековый Марэ, восхитились размахом и величием Версаля — приезжайте в Рамбуйе! Полчаса на электричке — и вы в одном из самых красивых парков Франции, свободно дышите, повторяя променады королевской свиты.
5
3 отзыва
Из Парижа в Рамбуйе - любимую обитель королей и президентов
Из Парижа в Рамбуйе - любимую обитель королей и президентов
Из Парижа в Рамбуйе - любимую обитель королей и президентов
Ближайшие даты:
16
мая19
мая20
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мая28
мая
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Город и парк

Мы начнём наш маршрут с вокзала и пройдёмся по городу, осмотрим достопримечательности, заглянем во дворы, скверы и сады. Буржуазные дома и особняки начала 20 века прячутся в тенистых садах, на центральной улице кипит жизнь. Люди пьют кофе на террасах многочисленных кафе, а на карусели, как и сто лет назад, катаются малыши.

Прогуляемся по парку вокруг замка. Французский регулярный стиль здесь сочетается с пейзажами английского сада, в пруду плавают гуси и утки, а в глубине аллей так и чудятся придворные дамы в пышных платьях.

Вы узнаете:

  • кто такая прекрасная Жюли и чем знаменита её гирлянда
  • какой французский король дал название одной из башен замка Рамбуйе
  • из чего готовят фирменный паштет
  • какой майский цветок является символом города и как в честь него проводят грандиозный праздник
  • как связаны все три знаменитых Людовика с историей города и что здесь делал Наполеон
  • зачем сюда приезжали генсеки, короли и шейхи

Замок и пикник

После прогулки по городу и знакомства с парком, если останутся силы и желание, мы сможем вместе посетить замок Рамбуйе. А ещё устроить небольшой пикник с дегустацией сыров из местной лавки. В процессе закупок я поделюсь с вами интересными сведениями о сырах, паштетах, французской кухне и кулинарных привычках французов.

Если ваша экскурсия проходит в субботу утром, есть возможность включить в маршрут прогулку по рынку.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Проезд до Рамбуйе из Парижа — €5 евро за билет
  • Вход в замок — €15 евро с человека (+ 1-1,5 часа)
  • Сырная дегустация — €15 евро с человека (+ 1 час)
  • Прогулка по рынку — €15 евро с человека (+ 1 час)

Заказать посещение замка, дегустации или рынка нужно минимум за 3 дня до экскурсии, чтобы я успела всё для вас организовать

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рамбуйе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
Дарья
20 апр 2025
Спасибо большое Ольга за прекрасно проведённое время, интересный рассказ и умение ладить с разными людьми и доброе отношение и понимание нужд туристов, способность подстроиться под заказчика, ведь индивидуальный тур это и есть умение соответствовать ситуации. Нам очень понравилось, было интересно и познавательно.
Л
24 апр 2019
Ольга очаровательный представитель не менее очаровательного городка Рамбуйе. Она с большим водушевлением показала нам и парадные и потайные уголки города. А пикник по-французски, дегустация сыров, демонстрация необычных вкусовых сочетаний превзошли все ожидания. Для любителей, не избитых маршрутов, знакомства с настоящей Францией, без туристической мишуры. Спасибо, мы получили огромное удовольствие от общения.
А
28 апр 2018
Эта экскурсия для тех кто устал бегать по музеям и выставкам Парижа. И хочет в 30минутах езды от столицы увидеть спокойную, интеллигентную, состоятельную Францию. Ту, которую на протяжении многих веков
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ценили и любили многие монархи Франции. Если немного изменить время экскурсии можно поесть в ресторане с 5 звездами мишлен, нам удалось только пройти мимо по дороге на пикник! Ольга, большое спасибо за эксикурсию и полезные советы по отдыху в Париже.

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