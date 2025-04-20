Описание экскурсии
Город и парк
Мы начнём наш маршрут с вокзала и пройдёмся по городу, осмотрим достопримечательности, заглянем во дворы, скверы и сады. Буржуазные дома и особняки начала 20 века прячутся в тенистых садах, на центральной улице кипит жизнь. Люди пьют кофе на террасах многочисленных кафе, а на карусели, как и сто лет назад, катаются малыши.
Прогуляемся по парку вокруг замка. Французский регулярный стиль здесь сочетается с пейзажами английского сада, в пруду плавают гуси и утки, а в глубине аллей так и чудятся придворные дамы в пышных платьях.
Вы узнаете:
- кто такая прекрасная Жюли и чем знаменита её гирлянда
- какой французский король дал название одной из башен замка Рамбуйе
- из чего готовят фирменный паштет
- какой майский цветок является символом города и как в честь него проводят грандиозный праздник
- как связаны все три знаменитых Людовика с историей города и что здесь делал Наполеон
- зачем сюда приезжали генсеки, короли и шейхи
Замок и пикник
После прогулки по городу и знакомства с парком, если останутся силы и желание, мы сможем вместе посетить замок Рамбуйе. А ещё устроить небольшой пикник с дегустацией сыров из местной лавки. В процессе закупок я поделюсь с вами интересными сведениями о сырах, паштетах, французской кухне и кулинарных привычках французов.
Если ваша экскурсия проходит в субботу утром, есть возможность включить в маршрут прогулку по рынку.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Проезд до Рамбуйе из Парижа — €5 евро за билет
- Вход в замок — €15 евро с человека (+ 1-1,5 часа)
- Сырная дегустация — €15 евро с человека (+ 1 час)
- Прогулка по рынку — €15 евро с человека (+ 1 час)
Заказать посещение замка, дегустации или рынка нужно минимум за 3 дня до экскурсии, чтобы я успела всё для вас организовать