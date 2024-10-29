Диснейленд без очередей - для тех, кто ценит своё время

Не потеряться на огромной территории парка и попасть на аттракционы без ожидания
Не искать на карте места, которые хочется посетить. Не стоять 2 часа в очереди, чтобы прокатиться на аттракционе. И приятно провести время в легендарном Диснейленде. Всё это мы вам обеспечим.

Наш проводник будет сопровождать вас, посоветует лучшие локации и проведёт на любой аттракцион мимо длинной очереди, простояв в которой, можно не успеть всё задуманное.
Диснейленд без очередей - для тех, кто ценит своё время
Диснейленд без очередей - для тех, кто ценит своё время
Диснейленд без очередей - для тех, кто ценит своё время
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание билета

В Диснейленд — за волшебством

  • Найти жилища сказочных героев (например, дом Белоснежки).
  • Выпить кофе с Микки Маусом.
  • Пообедать с Золушкой.
  • Пройти лабиринт Алисы в Стране чудес.
  • Увидеть храм из фильма «Индиана Джонс».
  • Познакомиться с Человеком-пауком.
  • Пройти по павильону принцесс.

А также:

  • крутые горки и спуски для любителей экстрима.
  • водные аттракционы.
  • концерты.
  • комнаты ужасов.
  • и многое другое — без очередей!

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать наш опытный проводник.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Диснейленд (около €130 за чел., цена зависит от сезона). Можем помочь с покупкой, пишите.
  • По запросу организуем трансфер на минивэне — €193 туда-обратно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Диснейленде
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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