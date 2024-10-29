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Не искать на карте места, которые хочется посетить. Не стоять 2 часа в очереди, чтобы прокатиться на аттракционе. И приятно провести время в легендарном Диснейленде. Всё это мы вам обеспечим.



Наш проводник будет сопровождать вас, посоветует лучшие локации и проведёт на любой аттракцион мимо длинной очереди, простояв в которой, можно не успеть всё задуманное.