Не искать на карте места, которые хочется посетить. Не стоять 2 часа в очереди, чтобы прокатиться на аттракционе. И приятно провести время в легендарном Диснейленде. Всё это мы вам обеспечим.
Наш проводник будет сопровождать вас, посоветует лучшие локации и проведёт на любой аттракцион мимо длинной очереди, простояв в которой, можно не успеть всё задуманное.
Наш проводник будет сопровождать вас, посоветует лучшие локации и проведёт на любой аттракцион мимо длинной очереди, простояв в которой, можно не успеть всё задуманное.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание билета
В Диснейленд — за волшебством
- Найти жилища сказочных героев (например, дом Белоснежки).
- Выпить кофе с Микки Маусом.
- Пообедать с Золушкой.
- Пройти лабиринт Алисы в Стране чудес.
- Увидеть храм из фильма «Индиана Джонс».
- Познакомиться с Человеком-пауком.
- Пройти по павильону принцесс.
А также:
- крутые горки и спуски для любителей экстрима.
- водные аттракционы.
- концерты.
- комнаты ужасов.
- и многое другое — без очередей!
Организационные детали
- Вас будет сопровождать наш опытный проводник.
- Дополнительно оплачиваются билеты в Диснейленд (около €130 за чел., цена зависит от сезона). Можем помочь с покупкой, пишите.
- По запросу организуем трансфер на минивэне — €193 туда-обратно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Диснейленде
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Париже
Мы организуем незабываемые путешествия по Франции с заботой о вашем комфорте. 1000+ довольных путешественников каждый год, 39 программ по всей стране, 15 лет опыта в туристическом деле. До встречи во Франции!Задать вопрос
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
скидка
50%
5 часов
Билеты
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1680€840 за всё до 4 чел.
6 часов
Билеты
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€860 за всё до 10 чел.
7 часов
Билеты
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€850 за всё до 12 чел.