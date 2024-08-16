Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по историческим и мистическим уголкам Парижа! Мы начнем наше путешествие с рассказа о том, как зародился Париж, каким он был в разные эпохи своего существования, чем жил древний город и чем он живет сейчас. Мы пройдемся по узким улочкам Иль де Сите и раскроем невероятные тайны прошлого, скрывающиеся за старинными дверями и переулками. Здесь каждая улица дышит историей, а горгульи Собора Нотр-Дам по-прежнему склоняют свои головы с его величественного фасада, наполненного мистицизмом. Далее мы отправимся в Латинский квартал, где узнаем, где на самом деле жил Д’Артаньян и где был убит Генрих IV. Мы услышим легенды о Тамплиерах и посетим две самые старые базилики Парижа, знаменитые своими потрясающими витражами. Мы потеряемся в маленьких переулках и увидим знаменитые цветочные кафе, которые так любят все истинные парижане. Что еще вас ждет:• Мы узнаем где готовилась к своей казни Мария Антуанетта.

Научимся читать алхимические знаки на фасаде старинного собора.

• Мы побываем в литературном кафе и попробуем самые вкусные профитроли в городе. Важная информация:

Пожалуйста, возьмите с собой бутылку питьевой воды и зонтик.