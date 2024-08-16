Надоели скучные экскурсии? Эта экскурсия подходит как для тех, кто впервые приехал в город Любви так и для тех кто уже не раз здесь бывал.
Вы точно не останетесь равнодушными! Я поделюсь с вами тайнами и легендами древнего города, его секретными местечками и уютными улочками с цветущими кафе. Отличные фото вам гарантированы.
Вы точно не останетесь равнодушными! Я поделюсь с вами тайнами и легендами древнего города, его секретными местечками и уютными улочками с цветущими кафе. Отличные фото вам гарантированы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по историческим и мистическим уголкам Парижа! Мы начнем наше путешествие с рассказа о том, как зародился Париж, каким он был в разные эпохи своего существования, чем жил древний город и чем он живет сейчас. Мы пройдемся по узким улочкам Иль де Сите и раскроем невероятные тайны прошлого, скрывающиеся за старинными дверями и переулками. Здесь каждая улица дышит историей, а горгульи Собора Нотр-Дам по-прежнему склоняют свои головы с его величественного фасада, наполненного мистицизмом. Далее мы отправимся в Латинский квартал, где узнаем, где на самом деле жил Д’Артаньян и где был убит Генрих IV. Мы услышим легенды о Тамплиерах и посетим две самые старые базилики Парижа, знаменитые своими потрясающими витражами. Мы потеряемся в маленьких переулках и увидим знаменитые цветочные кафе, которые так любят все истинные парижане. Что еще вас ждет:• Мы узнаем где готовилась к своей казни Мария Антуанетта.
Научимся читать алхимические знаки на фасаде старинного собора.
• Мы побываем в литературном кафе и попробуем самые вкусные профитроли в городе. Важная информация:
Пожалуйста, возьмите с собой бутылку питьевой воды и зонтик.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сен Луи
- Иль де Сите
- Нотр Дам де Пари
- Латинский квартал
- Церковь Святого Северина
- Сант Жульен де Повр
- Мост Менял
- Музей Клуни
- Понт Неф
- Старый цветочный рынок
- Сен Жермен Де Пре
Что включено
- Услуги гида и море полезных советов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Point Saint Louis 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой бутылку питьевой воды и зонтик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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