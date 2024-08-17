Надоели скучные экскурсии? В приятной дружеской атмосфере я проведу вас по самым интересным местам этого невероятного города, раскрою вам секреты, расскажу легенды. И конечно же мы сделаем массу классных фото на память!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Мы начнем наше путешествие со знакомства с историей древнего города, поговорим об его основании, и его жизни в разные эпохи своего существования. Мы пройдем по узким улочкам острова в самом сердце города и узнаем как образовалась типичная городская застройка, серые крыши с прекрасными мансардами. Мы увидим чарующий Собор Нотр Дам, который является его многовековым символом, поговорим о великих французских романтистах и художникаx, и увидим клошар, предлагающих свои товары на мосту Менял. Мы также отправимся на остров Сите, где послушаем легенды о магическом ордене Тамплиеров, посетим маленькую и очень уютную площадь в сердце Парижа, где обязательно попробуем лучшее кофе с круассанами в городе, полюбуемся на баржи проплывающие по реке. Мы, конечно же, обязательно окажемся во внутреннем дворе самого грандиозного музея в мире, и посетим роскошный сад Тьюльри. По дороге к Елисейским полям мы узнаем больше о Париже времён Наполеоновской славы, послушаем городские легенды и конечно увидим величественный и незабываемый символ современного Парижа — Эйфелеву башню. Без невероятных впечатлений и ярких инстаграмных фото вы не останетесь! Важная информация:
Пожалуйста, возьмите с собой бутылку питьевой воды, зонтик и солнечные очки, ведь погода в Париже всегда переменчива.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эйфелева Башня
- Лувр
- Сады Тьюльри
- Латинский квартал
- Собор Парижской Богоматери
- Мост Менял
- Площадь Дофина
- Понт Неф
- Елисейские поля
- Остров Сите
- Остров Сен Луи
- Фонтан Сан Мишель
- Башня Сан Жак
- Маре
Что включено
- Услуги гида и море полезной информации
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Point Saint Louis 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой бутылку питьевой воды
- Зонтик и солнечные очки
- Ведь погода в Париже всегда переменчива
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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