Мы начнем наше путешествие со знакомства с историей древнего города, поговорим об его основании, и его жизни в разные эпохи своего существования. Мы пройдем по узким улочкам острова в самом сердце города и узнаем как образовалась типичная городская застройка, серые крыши с прекрасными мансардами. Мы увидим чарующий Собор Нотр Дам, который является его многовековым символом, поговорим о великих французских романтистах и художникаx, и увидим клошар, предлагающих свои товары на мосту Менял. Мы также отправимся на остров Сите, где послушаем легенды о магическом ордене Тамплиеров, посетим маленькую и очень уютную площадь в сердце Парижа, где обязательно попробуем лучшее кофе с круассанами в городе, полюбуемся на баржи проплывающие по реке. Мы, конечно же, обязательно окажемся во внутреннем дворе самого грандиозного музея в мире, и посетим роскошный сад Тьюльри. По дороге к Елисейским полям мы узнаем больше о Париже времён Наполеоновской славы, послушаем городские легенды и конечно увидим величественный и незабываемый символ современного Парижа — Эйфелеву башню. Без невероятных впечатлений и ярких инстаграмных фото вы не останетесь! Важная информация:

Пожалуйста, возьмите с собой бутылку питьевой воды, зонтик и солнечные очки, ведь погода в Париже всегда переменчива.