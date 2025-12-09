История Берлина оживает в каждом шаге этой аудиоэкскурсии.
Сначала — Немецкий музей шпионажа, где вы самостоятельно узнаете о тайных агентах и громких операциях. А потом — прогулка по знаковым местам города с голосом гида в наушниках.
Описание билета
Первая точка — Немецкий музей шпионажа на Лейпцигер-плац. Вы покажете билет на своём смартфоне сотруднику музея и отправитесь изучать экспозицию. Аудиогид понадобится позже, когда вы отправитесь на городскую прогулку. На пути:
- Университет имени Гумбольдта с богатой историей
- Тиргартен — центральный парк
- историческое здание Рейхстага — ныне это парламент Германии
- Бранденбургские ворота — символ Германии
- Берлинский кафедральный собор — один из крупнейших протестантских соборов в стране
- Красная ратуша — она отражает средневековое происхождение города и его развитие на протяжении веков
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время — приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Музей шпионажа
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиогид
|€45
|Дети до 5 лет включительно: билет + аудиогид
|€3
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Немецкого музея шпионажа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16485 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
