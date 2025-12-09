Мои заказы

Аудиопрогулка по Берлину + билет в Музей шпионажа

От секретов разведчиков - до символов столицы Германии
История Берлина оживает в каждом шаге этой аудиоэкскурсии.

Сначала — Немецкий музей шпионажа, где вы самостоятельно узнаете о тайных агентах и громких операциях. А потом — прогулка по знаковым местам города с голосом гида в наушниках.
Аудиопрогулка по Берлину + билет в Музей шпионажа© Экскурсии с аудиогидом
Аудиопрогулка по Берлину + билет в Музей шпионажа© Экскурсии с аудиогидом
Аудиопрогулка по Берлину + билет в Музей шпионажа© Экскурсии с аудиогидом

Описание билета

Первая точка — Немецкий музей шпионажа на Лейпцигер-плац. Вы покажете билет на своём смартфоне сотруднику музея и отправитесь изучать экспозицию. Аудиогид понадобится позже, когда вы отправитесь на городскую прогулку. На пути:

  • Университет имени Гумбольдта с богатой историей
  • Тиргартен — центральный парк
  • историческое здание Рейхстага — ныне это парламент Германии
  • Бранденбургские ворота — символ Германии
  • Берлинский кафедральный собор — один из крупнейших протестантских соборов в стране
  • Красная ратуша — она отражает средневековое происхождение города и его развитие на протяжении веков

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время — приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Музей шпионажа
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиогид€45
Дети до 5 лет включительно: билет + аудиогид€3
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Немецкого музея шпионажа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16485 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Входит в следующие категории Берлина

Похожие экскурсии из Берлина

Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Пешая
2 часа
54 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€30 за человека
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Познакомьтесь с Берлином глазами местного жителя, открывая для себя удивительные истории и культурные особенности города
Начало: У Рейхстага
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Понять Берлин за 2 часа
Пешая
2 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Берлине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Берлине