Билеты
Из Берлина в Потсдам
Начало: Центральный жд вокзал, перрон 14 в центре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Билеты
Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет
Осмотреть церковь последнего немецкого кайзера, услышать орган и подняться на купол
Начало: От парка Люстгартен
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
€19 за билет
Билеты
Берлинский музей естественной истории: билет + аудиоэкскурсия
Увидеть самый большой в мире скелет динозавра и уникальные окаменелости
Начало: У Музея естественной истории
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€22 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Билеты»
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