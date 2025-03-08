Билеты онлайн без очередей в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Берлине на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Из Берлина в Потсдам
Пешая
4 часа
1 отзыв
Билеты
Из Берлина в Потсдам
Начало: Центральный жд вокзал, перрон 14 в центре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет
Пешая
1.5 часа
Билеты
Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет
Осмотреть церковь последнего немецкого кайзера, услышать орган и подняться на купол
Начало: От парка Люстгартен
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
€19 за билет
Берлинский музей естественной истории: билет + аудиоэкскурсия
2.5 часа
Билеты
Берлинский музей естественной истории: билет + аудиоэкскурсия
Увидеть самый большой в мире скелет динозавра и уникальные окаменелости
Начало: У Музея естественной истории
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€22 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Берлина в Потсдам
  2. Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет
  3. Берлинский музей естественной истории: билет + аудиоэкскурсия
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Музейный остров
  4. Берлинская стена
  5. Самое главное
  6. Мемориал жертвам Холокоста
  7. Берлинский кафедральный собор
  8. Площадь Жандарменмаркт
  9. Александрплац
  10. Улица Унтер-ден-Линден
Сколько стоит экскурсия по Берлину в марте 2025
Сейчас в Берлине в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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