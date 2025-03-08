Найдено 3 экскурсии в категории « Билеты » в Берлине на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 1 отзыв Билеты Из Берлина в Потсдам Начало: Центральный жд вокзал, перрон 14 в центре Расписание: По договоренности €150 за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа Билеты Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет Осмотреть церковь последнего немецкого кайзера, услышать орган и подняться на купол Начало: От парка Люстгартен «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» €19 за билет 2.5 часа Билеты Берлинский музей естественной истории: билет + аудиоэкскурсия Увидеть самый большой в мире скелет динозавра и уникальные окаменелости Начало: У Музея естественной истории «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» €22 за билет Другие экскурсии Берлина

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Билеты»

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