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вместо этого вьет связанную циклическую историю, привязанную к реальным местам. Очень рекомендую, обожаю экскурсии на которых можно не сильно напрягаться головой, но при этом узнать действительно значимые исторические факты, реально влияющие на жизнь города сегодня!