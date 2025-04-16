Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
Сегодня в 10:00
19 мая в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Берлин без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Берлином
Начало: У центрального входа в Красную ратушу
Расписание: ежедневно в 11:15
Завтра в 11:15
18 мая в 11:15
€32 за человека
Групповая
до 20 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Прикоснуться к истории Гогенцоллернов и увидеть творения талантливых архитекторов и скульпторов
Начало: Рядом с Берлинским собором
23 мая в 15:30
24 мая в 15:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 апреля 2025На экскурсию отправляла маму, она осталась в восторге!
- JJulia13 апреля 2025Великолепная содержательная экскурсия, остались очень довольны и гидом, и подачей материала плюс получили новые знания. Александр образован, эрудирован, прекрасно поставлена речь. Я рекомендую этот маршрут и гида.
- ММаксим2 апреля 2025Максимально живая лекция и прогулка по одному из центральных районов восточного Берлина Гид Максим умеет не задушить пустыми фактами и датами,
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Берлинская государственная опера»
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в мае 2025
Сейчас в Берлине в категории "Берлинская государственная опера" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 32. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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