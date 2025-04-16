Берлинская государственная опера – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Берлинская государственная опера» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Пешая
2 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
Сегодня в 10:00
19 мая в 10:00
€25 за человека
Берлин без будильника
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Берлин без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Берлином
Начало: У центрального входа в Красную ратушу
Расписание: ежедневно в 11:15
Завтра в 11:15
18 мая в 11:15
€32 за человека
Влюбиться в Берлин за один день
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Прикоснуться к истории Гогенцоллернов и увидеть творения талантливых архитекторов и скульпторов
Начало: Рядом с Берлинским собором
23 мая в 15:30
24 мая в 15:30
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 апреля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    На экскурсию отправляла маму, она осталась в восторге!
  • J
    Julia
    13 апреля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Великолепная содержательная экскурсия, остались очень довольны и гидом, и подачей материала плюс получили новые знания. Александр образован, эрудирован, прекрасно поставлена речь. Я рекомендую этот маршрут и гида.
    Великолепная содержательная экскурсия, остались очень довольны и гидом, и подачей материала плюс получили новые знания. АлександрВеликолепная содержательная экскурсия, остались очень довольны и гидом, и подачей материала плюс получили новые знания. АлександрВеликолепная содержательная экскурсия, остались очень довольны и гидом, и подачей материала плюс получили новые знания. АлександрВеликолепная содержательная экскурсия, остались очень довольны и гидом, и подачей материала плюс получили новые знания. Александр
  • М
    Максим
    2 апреля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Максимально живая лекция и прогулка по одному из центральных районов восточного Берлина Гид Максим умеет не задушить пустыми фактами и датами,
    читать дальше

    вместо этого вьет связанную циклическую историю, привязанную к реальным местам. Очень рекомендую, обожаю экскурсии на которых можно не сильно напрягаться головой, но при этом узнать действительно значимые исторические факты, реально влияющие на жизнь города сегодня!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Берлинская государственная опера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
  2. Берлин без будильника
  3. Влюбиться в Берлин за один день
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Мемориал жертвам Холокоста
  7. Берлинский кафедральный собор
  8. Площадь Жандарменмаркт
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Чекпойнт Чарли
Сколько стоит экскурсия по Берлину в мае 2025
Сейчас в Берлине в категории "Берлинская государственная опера" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 32. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Берлинская государственная опера», 48 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль