Вы планируете поехать в Берлин с детьми? Отлично! Наверное, это самый детский город 🏙️ Европы, даже несмотря на отсутствие поблизости Диснейлэнда. Страна «LegoLand», Мир «SeaLife», Планета «Labirint», «Берлин в миниатюре», «Сады мира» и многочисленные Шлосспарки с детскими игровыми городками почти в каждом районе Берлина вполне смогут это компенсировать.

Не говоря уже о самом большом в мире по количеству видов животных (23. 850!) и территории Берлинском Зоопарке и Аквариуме. Увести назад оттуда детей не так-то и просто. Огромный парк 🌳 с огромными возможностями для всей семьи. Для детей еще и огромная детская зона с аттракционами и всевозможными приспособлениями для лазанья и катания, надувные батуты и пр. радости жизни.

Знаменитый берлинский Политехнический Музей 🖼 понравится детям постарше, там можно провести целый день и при этом «умудриться» не обойти его даже наполовину! Такова его территория и множество тематических корпусов.

А чего только стоит Музей естественной истории 📖, или как его здесь называют: Naturkundemuseum! Здесь стоит самый большой в мире скелет динозавра. Многим детям больше вообще ничего не надо, они часами могут на него глазеть через специальный 3D-прибор, который «одевает» его «в мясо и кожу» и заставляет двигаться как в живой природе. Динозавр! Живой! Прямо перед глазами. Это дорогого стоит (а заплатить за вход нужно всего-то 6 евро). Тем более, что кроме динозавра в музее есть куча других интересностей, например, чучела всевозможных животных и птиц, включая самых редких и экзотических.

Программа

Эта экскурсия ⛳ больше обзорная, чем тематическая. Я здесь показываю наиболее значимые детские места развлечений по городу, а в конце экскурсии 🧭 родители и их дети уже определяются куда же им все-таки пойти в первую очередь. Так что билеты 🎫 пока никуда покупать не надо.

Смысл всей экскурсии — познавательный, понравится не только детям, но и взрослым.

На нашей экскурсии мы с вами пройдём по знаменитым историческим улицам немецкой столицы ⭐️ и самым красивейшим площадям Берлина, по острову музеев и по набережной реки Шпрее, проходящей через весь исторический центр старого города. А также увидим все основные исторические постройки и старейшие церкви и соборы Берлина. Мы услышим бой часов Красной ратуши и увидим как «течет время» в Водяных часах Европа-Центра, попробуем лучший берлинский шоколад и купим сувенир 🎁 на память, окунёмся в особую атмосферу немецкой столицы — оживленную, радостную и неповторимую!

Передвигаясь по городу от пункта к пункту, мы «насобираем» по пути большое количество всевозможных берлинских Мишек — символов нашего города, и со всеми сможем сделать памятные снимки! А я могу еще в добавок и совершенно бесплатно стать вашим личным фотографом на всем пути следования!

Будет интересно и весело 🥳, а вашим детям точно запомнится надолго!