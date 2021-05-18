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Полезная информация о Дюссельдорфе

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Местное время в Дюссельдорфе
19:4836
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаДюссельдорф
По-английскиDuesseldorf
Столица регионаДюссельдорф является столицей региона
Население города573 057 чел.
АэропортыНидеррхейн NRN, Дюссельдорф DUS, Moenchen-gl. - Dus Exp MGL
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота45 м. от уровня моря

Где находится Дюссельдорф на карте

Дюссельдорф фото города
Дюссельдорф

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