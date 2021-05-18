Полезная информация о Дюссельдорфе
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Местное время в Дюссельдорфе
19:4836
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Дюссельдорф
|По-английски
|Duesseldorf
|Столица региона
|Дюссельдорф является столицей региона
|Население города
|573 057 чел.
|Аэропорты
|Нидеррхейн NRN, Дюссельдорф DUS, Moenchen-gl. - Dus Exp MGL
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|45 м. от уровня моря
Где находится Дюссельдорф на карте
Дюссельдорф
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