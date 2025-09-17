Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
17 сен в 08:30
18 сен в 08:30
€150 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
Прогулка по Эльбе в Гамбурге подарит незабываемые впечатления. Вас ждут индустриальные пейзажи, вкусные фишбретхен и увлекательные истории
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Откройте для себя архитектурные шедевры Гамбурга, включая Чилихаус и Шпринкенхоф. Прогуляйтесь по историческим и современным районам города
Начало: У метро U-1 Meßberg
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гамбург: исследование города мостов, моряков, миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
17 сен в 11:00
18 сен в 11:00
€134 за всё до 5 чел.
