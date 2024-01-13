Искусство – экскурсии в Мюнхене

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство» в Мюнхене на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 5 чел.
«Синий Всадник» и Василий Кандинский
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
В мире Кандинского: экспрессионизм и «Синий Всадник» в Мюнхене
Погрузитесь в эпоху модернизма на экскурсии, посвященной Кандинскому и его влиянию на искусство
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Шедевры Старой пинакотеки
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Шедевры Старой пинакотеки: Рафаэль, Тициан, Рубенс и другие
Погрузитесь в мир европейской живописи от Средневековья до 18 века. Узнайте тайны картин Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров
Начало: В холле Старой пинакотеки
Завтра в 13:00
21 июня в 10:00
134 за всё до 6 чел.
Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Почувствовать себя принцессой в европейском городе
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
290 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    13 января 2024
    Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
    Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15 мин – Татьяна сумела показать главные картины и интересно о них рассказать. Нам с сыновьями понравилось, хочется сюда вернуться.
  • А
    Анонина
    23 декабря 2023
    Шедевры Старой пинакотеки
    Огромное спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я уже давно поняла, что самостоятельно бродить по картинным галереям, это ты теряешь большую
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    часть самого прекрасного и важного в экспозиции. Наталья же провела, показала и рассказала все самое важное, прекрасное и интересное! Очень занимательно и с массой легко воспринимаемой информации проведенная экскурсия. Полный восторг! Обязательно буду рекомендовать всем занкомым! Еще раз огромное спасибо!

  • А
    Анна
    23 декабря 2023
    Шедевры Старой пинакотеки
    Мы гуляли по Пинакотеке с Натальей, очень понравилась подача, материал. Было увлекательно, иногда захватывающе и даже до мурашек! Всем советуем посещать галерею именно с гидом, совсем иначе смотришь на произведения искусства.
  • А
    Анна
    1 ноября 2023
    Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
    Сегодня мы провели чудесное время в компании замечательного гида Татьяны. Наша группа включала в себя подростков 12 и 16 лет.
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    Татьяна с первых же минут завладела их вниманием, и на протяжении всей экскурсии увлекала рассказами о прекрасном мире искусства. О великих мастерах и их полотнах. Об их, часто непростых, судьбах. Спасибо за индивидуальный подход, приятные и неожиданные сюрпризы. И, конечно же, за профессионализм и любовь к своему делу.

  • P
    Peter
    24 августа 2023
    «Синий Всадник» и Василий Кандинский
    Ольга - прекрасный экскурсовод и искусствовед. Ее рассказ о Синем Всаднике раскрыл масштабы обеднения, и открыл много интересных имен помимо самого
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    Кандинского. А Ольгины рассказы про милые дачи Синих Всадниковцев - Münter House в Мурнау и Franz Marc Museum в Кохеле - наполнил наше дальнейшее путешествие по Баварии художественным смыслом. Спасибо большое Ольге за очень интересный рассказ, соединение известных точек в новые смыслы и распутывание клубка сложных влияний участников Синего Всадника друг на друга и на импрессионистов и абстракционистов в целом.

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2023
    Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
    Огромное спасибо Ирене за оперативную организацию экскурсионной программы. Гид Татьяна из команды Ирены - великолепный, увлеченный и увлекающий профессионал с глубочайшими знаниями и чуткостью к гостям города. Большое спасибо! Обязательно продолжим!
  • А
    Андрей
    18 октября 2021
    Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
    В каждом старом городе есть свои, особенные здания, с необычными, причудливыми фасадами. И Мюнхен - не исключение. Район Швабинг изобилует
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    ими и позволяет увидеть разные формы отделки фасадов в стиле"югендштиль" и восхититься фантазией архитекторов начала XX века, которая шла в ногу с появлением новых строительных материалов и технологий отделки. Рекомендую эту экскурсию для путешественников, побывавших в Санкт-Петербурге, Риге, Киеве, Вене, где еще сохранились здания этого архитектурного стиля.

  • А
    Анна
    6 ноября 2018
    Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
    Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию! Помимо того, что она показала нам много жемчужин югендштиля и рассказала про них, также
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    мы услышали множество историй про тот исторический период, когда зародился и расцвёл данный стиль. Будто бы мы оказались в районе Шваббинг сто лет назад: какие исторические персоналии ходили по этим улицам, где они собирались, где работали, ели, проводили свой досуг. Получилось полное погружение в эпоху, и Мюнхен открылся и очаровал нас с ещё одной стороны. К сожалению, оказалась закрыта прекрасная Erlöser Kirche. На экскурсии я была со взрослой дочерью, которая сейчас учится в Мюнхене и не особо интересуется темой модерна в архитектуре, пошла со мной за компанию. На следующий день я уехала домой, а она почти сразу прислала мне фото и видео из этой церкви - сходила туда после уже сама:) Может быть, благодаря Ольге появился на свете еще один любитель модерна:)

  • А
    Алия
    29 августа 2018
    «Синий Всадник» и Василий Кандинский
    Интересная, очень информативная экскурсия! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Искусство»

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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Искусство" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 134 до 290. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Искусство», 19 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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