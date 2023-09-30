Почувствовать себя принцессой в европейском городе
Прекрасным завершением вашего путешествия в Мюнхен может стать фотосессия в шикарном платье — почему бы не совместить всё в одной поездке? Вы, ослепительная красавица, на фоне Мюнхенской оперы. Или на главной площади города — Мариенплац. Мало кто может похвастаться такими фотографиями, сделанными во время туристической поездки!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Для фотосессии мы выберем одну из прекрасных площадей Мюнхена: Мариенплац с двумя изящными ратушами или Макс-Йозеф-плац с грандиозным Национальным театром оперы. А может быть вас привлечёт Одеонсплац с Театральной церковью и дворцом Мой?
Я предложу вам на выбор два платья: одно — цвета чайной розы, другое — лиловое. Размер 38-40 (М). Расскажу, какие позы лучше всего принять, подберу самые выгодные ракурсы и освещение. Мы создадим для вас образ шикарной дивы, сбежавшей в красивейший европейский город — или спешащей на бал по его мостовым.
Организационные детали
- Фотосессия не предполагает экскурса в историю и культуру города
- В стоимость включены услуги фотографа и аренда платья
- Вы получите 50-70 снимков в лëгкой цветокоррекции, 10 из них сможете отобрать на ретушь (по желанию). Фото можно будет загрузить по ссылке через WhatsApp с моего сайта в течение 1-2 недель — в зависимости от моей занятости.
- Услуги визажиста и парикмахера — по запросу (не позже, чем за 1 неделю до фотосессии). Стоимость макияжа от 150 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Мюнхене
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лариса, я переехала в Мюнхен 4 года назад. С радостью покажу вам самые интересные места этого чудесного южногерманского города и сделаю все, чтобы он занял особое место в вашем сердце!
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