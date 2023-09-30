Прекрасным завершением вашего путешествия в Мюнхен может стать фотосессия в шикарном платье — почему бы не совместить всё в одной поездке? Вы, ослепительная красавица, на фоне Мюнхенской оперы. Или на главной площади города — Мариенплац. Мало кто может похвастаться такими фотографиями, сделанными во время туристической поездки!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Для фотосессии мы выберем одну из прекрасных площадей Мюнхена: Мариенплац с двумя изящными ратушами или Макс-Йозеф-плац с грандиозным Национальным театром оперы. А может быть вас привлечёт Одеонсплац с Театральной церковью и дворцом Мой?

Я предложу вам на выбор два платья: одно — цвета чайной розы, другое — лиловое. Размер 38-40 (М). Расскажу, какие позы лучше всего принять, подберу самые выгодные ракурсы и освещение. Мы создадим для вас образ шикарной дивы, сбежавшей в красивейший европейский город — или спешащей на бал по его мостовым.

Организационные детали