Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье

Почувствовать себя принцессой в европейском городе

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Прекрасным завершением вашего путешествия в Мюнхен может стать фотосессия в шикарном платье — почему бы не совместить всё в одной поездке? Вы, ослепительная красавица, на фоне Мюнхенской оперы. Или на главной площади города — Мариенплац. Мало кто может похвастаться такими фотографиями, сделанными во время туристической поездки!
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Для фотосессии мы выберем одну из прекрасных площадей Мюнхена: Мариенплац с двумя изящными ратушами или Макс-Йозеф-плац с грандиозным Национальным театром оперы. А может быть вас привлечёт Одеонсплац с Театральной церковью и дворцом Мой?

Я предложу вам на выбор два платья: одно — цвета чайной розы, другое — лиловое. Размер 38-40 (М). Расскажу, какие позы лучше всего принять, подберу самые выгодные ракурсы и освещение. Мы создадим для вас образ шикарной дивы, сбежавшей в красивейший европейский город — или спешащей на бал по его мостовым.

Организационные детали

  • Фотосессия не предполагает экскурса в историю и культуру города
  • В стоимость включены услуги фотографа и аренда платья
  • Вы получите 50-70 снимков в лëгкой цветокоррекции, 10 из них сможете отобрать на ретушь (по желанию). Фото можно будет загрузить по ссылке через WhatsApp с моего сайта в течение 1-2 недель — в зависимости от моей занятости.
  • Услуги визажиста и парикмахера — по запросу (не позже, чем за 1 неделю до фотосессии). Стоимость макияжа от 150 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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