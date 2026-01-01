Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Пивной тур» по Мюнхену
Откройте для себя секреты баварского пива на пятичасовом туре по Мюнхену. Посетите знаменитые пивоварни и узнайте об истории напитка
Начало: Munich
Расписание: по договоренности
€550 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, проехав на Tesla по ключевым местам города, от средневековых стен до Олимпийского парка
Начало: Isartor
€184
€230 за всё до 4 чел.
