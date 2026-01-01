Найдено 3 экскурсии в категории « Улица Максимилиана » в Мюнхене на русском языке, цены от €120, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 13 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Мюнхен: о самом главном за 2 часа Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00 €120 за всё до 10 чел. 5 часов Индивидуальная до 4 чел. «Пивной тур» по Мюнхену Откройте для себя секреты баварского пива на пятичасовом туре по Мюнхену. Посетите знаменитые пивоварни и узнайте об истории напитка Начало: Munich Расписание: по договоренности €550 за всё до 4 чел. 3 часа 20% Индивидуальная до 4 чел. Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, проехав на Tesla по ключевым местам города, от средневековых стен до Олимпийского парка Начало: Isartor €184 €230 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мюнхена

