  1. Германия
  2. Мюнхен
  3. Экскурсии

Мюнхен: о самом главном за 2 часа.

5
6 отзывов
Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
Пешеходная экскурсия ⛳ по центру баварской столицы ⭐️ подойдет для туристов, которые хотят быстро познакомиться с символами Мюнхена.

Специальный маршрут позволяет за два часа увидеть главные площади города – Марии и Карла, осмотреть собор Богоматери, Мюнхенскую резиденцию и Хофбройхаус.

При желании вы можете сделать передышку, чтобы посетить церкви и пивной ресторан.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Мюнхен: о самом главном за 2 часа.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа.

Что вы увидите

  • Главная площадь Марии
  • Собор Богоматери
  • Церковь святого Михаила
  • Площадь Карла
  • Площадь Одеон
  • Резиденция Мюнхена
  • Площадь Макса Йозефа
  • Хофбройхауз
Если вы первый раз в Мюнхене, то 2-х часовая экскурсии 🧭 именно для Вас. На нашей прогулке 👣 по старому городу Вы познакомитесь с историей 📖 столицы ⭐️ Баварии, окунетесь в атмосферу средневекового города и взглянете на него глазами местного жителя. Вы прогуляетесь по достопримечательностям, с которых начинается Мюнхен, и узнаете образе жизни, традициях, обычиях баварцев!

Во время нашей прогулки вы увидите:

  • Главная площадь Марии – сердце города. Вы узнаете об увлекательной истории площади, как она менялась в течение столетий, какие традиции и обычаи хранит. Я открою вам секрет, почему на фонтане рыбки изображены статуи мясников и почему обербургемайстер Мюнхена каждый год моет свой кошелёк именно в этом фонтане. Вы узнаете, кто изображён на часовом театре новой ратуши и почему самая старая церковь ⛪ святого Петра имеет только одну башню.
  • Собор Богоматери – символ Мюнхена и духовный центр города, построенный в XV веке. Я расскажу вам самые интересные легенды собора и историю возникновения необычных луковичных куполов. Вы узнаете, кому принадлежит отпечаток стопы при входе в собор и увидите кентаф Людвига Баварца.
  • Церковь святого Михаила – первая церковь XVI века в Мюнхене в стиле возрождения, расположенная севернее Италии.
  • Вы узнаете увлекательную историю строительства церкви и почему именно она является усыпальницей королевской семьи Виттельсбахов.
  • Площадь Карла – вторая главная площадь Мюнхена. Вы увидите главные ворота города, которые являлись главным входом в город 🏙️ в средневековье. Я вам раскрою секрет, почему площадь имеет два названия и расскажу историю живописного дворца правосудия.
  • Площадь Одеон – по истине является самой красивой площадью Мюнхена. Здесь сочетается архитектура разных веков и начинается широкая улица Людвига с мюнхенским университетом и самой большой государственной библиотекой Германии. Я расскажу вам, кто изображён на зале полководцев и почему зал напоминает одну из арок во Флоренции. Я поделюсь с вами, кому церковь Театинер была подарена на день рождения и кто пригласил театинеров в Мюнхен.
  • Резиденция Мюнхена – самая большая Резиденция в Европе. Я вам расскажу об её истории, строительстве и расширении, придворном шедевре в стиле роккоко – театрае Кувилье. Мы пройдёмся по спрятанным старым дворикам резиденции, где вы потрёте носы королевских львов и загадаете самые заветные желания.
  • Площадь Макса Йозефа – вы увидите баварский национальный театр, старую посту во Флорентийском стиле, узнаете интересные факты об одной из самых дорогих улиц Европы – Максимилиан. Я поделюсь с вами, почему театр сгорел и на на какие средства был восстановлен.
  • Хофбройхауз – самый известный пивной ресторан в Мюнхене, придворная пивоварня баварских герцогов, основанная в XVII веке. Вы узнаете о законе пивоварения и почему в пивные сады разрешается приносить свою еду, а также почувствуйте баварскую атмосферу праздника пива.
  • В конце экскурсии я порекомендую вам хорошие рестораны, куда сходить вечером эи с большим удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.
  • .
Что входит
  • Пешеходная экскурсия по городу
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
Начало
🚩 Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Место завершения
🏁 Мариенплатц или другое удобное Вам место в центре города
Мюнхен: о самом главном за 2 часа.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

Елена Р. проводит ещё 5 экскурсий

Замок Нойшванштайн
330
6 часов
Замок Нойшванштайн
11 отзывов
Экскурсия по Мюнхену на целый день
350
8 часов
Экскурсия по Мюнхену на целый день
6 отзывов
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
160
3 часа
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
1 отзыв
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
340
6 часов
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Мюнхену
160
4 часа
Обзорная экскурсия по Мюнхену
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Мюнхене

Роскошные замки Баварии
80
11 часов
Роскошные замки Баварии
183 отзыва
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
70
2 часа
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
142 отзыва
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Первый день в Мюнхене
От 90
3 часа
Первый день в Мюнхене
81 отзыв
Обзорная прогулка по историческому центру и знакомство с традициями Баварии
Мюнхен глазами местных
130
3.5 часа
Мюнхен глазами местных
71 отзыв
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Замки баварских королей
260
11 часов
Замки баварских королей
59 отзывов
Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
80
11 часов
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
52 отзыва