Если вы первый раз в Мюнхене, то 2-х часовая экскурсии 🧭 именно для Вас. На нашей прогулке 👣 по старому городу Вы познакомитесь с историей 📖 столицы ⭐️ Баварии, окунетесь в атмосферу средневекового города и взглянете на него глазами местного жителя. Вы прогуляетесь по достопримечательностям, с которых начинается Мюнхен, и узнаете образе жизни, традициях, обычиях баварцев!

Во время нашей прогулки вы увидите: