Если вы первый раз в Мюнхене, то 2-х часовая экскурсии 🧭 именно для Вас. На нашей прогулке 👣 по старому городу Вы познакомитесь с историей 📖 столицы ⭐️ Баварии, окунетесь в атмосферу средневекового города и взглянете на него глазами местного жителя. Вы прогуляетесь по достопримечательностям, с которых начинается Мюнхен, и узнаете образе жизни, традициях, обычиях баварцев!
Во время нашей прогулки вы увидите:
Главная площадь Марии – сердце города. Вы узнаете об увлекательной истории площади, как она менялась в течение столетий, какие традиции и обычаи хранит. Я открою вам секрет, почему на фонтане рыбки изображены статуи мясников и почему обербургемайстер Мюнхена каждый год моет свой кошелёк именно в этом фонтане. Вы узнаете, кто изображён на часовом театре новой ратуши и почему самая старая церковь ⛪ святого Петра имеет только одну башню.
Собор Богоматери – символ Мюнхена и духовный центр города, построенный в XV веке. Я расскажу вам самые интересные легенды собора и историю возникновения необычных луковичных куполов. Вы узнаете, кому принадлежит отпечаток стопы при входе в собор и увидите кентаф Людвига Баварца.
Церковь святого Михаила – первая церковь XVI века в Мюнхене в стиле возрождения, расположенная севернее Италии.
Вы узнаете увлекательную историю строительства церкви и почему именно она является усыпальницей королевской семьи Виттельсбахов.
Площадь Карла – вторая главная площадь Мюнхена. Вы увидите главные ворота города, которые являлись главным входом в город 🏙️ в средневековье. Я вам раскрою секрет, почему площадь имеет два названия и расскажу историю живописного дворца правосудия.
Площадь Одеон – по истине является самой красивой площадью Мюнхена. Здесь сочетается архитектура разных веков и начинается широкая улица Людвига с мюнхенским университетом и самой большой государственной библиотекой Германии. Я расскажу вам, кто изображён на зале полководцев и почему зал напоминает одну из арок во Флоренции. Я поделюсь с вами, кому церковь Театинер была подарена на день рождения и кто пригласил театинеров в Мюнхен.
Резиденция Мюнхена – самая большая Резиденция в Европе. Я вам расскажу об её истории, строительстве и расширении, придворном шедевре в стиле роккоко – театрае Кувилье. Мы пройдёмся по спрятанным старым дворикам резиденции, где вы потрёте носы королевских львов и загадаете самые заветные желания.
Площадь Макса Йозефа – вы увидите баварский национальный театр, старую посту во Флорентийском стиле, узнаете интересные факты об одной из самых дорогих улиц Европы – Максимилиан. Я поделюсь с вами, почему театр сгорел и на на какие средства был восстановлен.
Хофбройхауз – самый известный пивной ресторан в Мюнхене, придворная пивоварня баварских герцогов, основанная в XVII веке. Вы узнаете о законе пивоварения и почему в пивные сады разрешается приносить свою еду, а также почувствуйте баварскую атмосферу праздника пива.
В конце экскурсии я порекомендую вам хорошие рестораны, куда сходить вечером эи с большим удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.
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Что входит
Пешеходная экскурсия по городу
Что не входит
Дополнительных расходов не предусмотрено.
Начало
🚩 Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Место завершения
🏁 Мариенплатц или другое удобное Вам место в центре города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.