Добро пожаловать в Мюнхен — столицу пива! Вас ждёт увлекательная прогулка в самом центре города, а ещё средневековые церкви, смотровые площадки, рестораны, пивоварни и места, скрытые от глаз большинства туристов.

Вы посетите главные достопримечательности города и узнаете всё об их тайнах и легендах. Вы услышите историю основания Мюнхена, побываете на площади Мариенплатц и увидите таинственный след Дьявола.

Затем вы поднимитесь на смотровую площадку в старейшей церкви Мюнхена и полюбуетесь панорамой города.

На экскурсии вы узнаете, что связывает столицу Баварии, монахов и пивоварение. Вы ознакомитесь с подробностями работы старейших пивоварен города и процессом изготовления пива разных сортов.

После того, как вы узнаете все секреты мастеров пивоварения, вы заглянете на рынок Виктуалиенмаркт и попробуете продукты, за которыми каждое утро приходят известные рестораторы и горожане.

На прогулке вас также ждут рекомендации напитков, которые стоит попробовать в известнейшей пивоварне Мюнхена. Постоянными посетителями Хофбройхаус когда-то были Моцарт и Ленин.

Окунитесь в современную жизнь города и прочувствуйте атмосферу Баварии.

Как проходит аудиоэкскурсия: