Мюнхен
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Что вас ожидает:
- Самая известная пивоварня Мюнхена — Хофбройхаус
- Церковь Глокеншпиль
- Церковь святого Михаила
- Рынок Виктуалиенмаркт
- Мариенплац
- Карлсплац
- Собор Пресвятой Девы Марии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в Мюнхен — столицу пива! Вас ждёт увлекательная прогулка в самом центре города, а ещё средневековые церкви, смотровые площадки, рестораны, пивоварни и места, скрытые от глаз большинства туристов.
Вы посетите главные достопримечательности города и узнаете всё об их тайнах и легендах. Вы услышите историю основания Мюнхена, побываете на площади Мариенплатц и увидите таинственный след Дьявола.
Затем вы поднимитесь на смотровую площадку в старейшей церкви Мюнхена и полюбуетесь панорамой города.
На экскурсии вы узнаете, что связывает столицу Баварии, монахов и пивоварение. Вы ознакомитесь с подробностями работы старейших пивоварен города и процессом изготовления пива разных сортов.
После того, как вы узнаете все секреты мастеров пивоварения, вы заглянете на рынок Виктуалиенмаркт и попробуете продукты, за которыми каждое утро приходят известные рестораторы и горожане.
На прогулке вас также ждут рекомендации напитков, которые стоит попробовать в известнейшей пивоварне Мюнхена. Постоянными посетителями Хофбройхаус когда-то были Моцарт и Ленин.
Окунитесь в современную жизнь города и прочувствуйте атмосферу Баварии.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации, где попробовать традиционные баварские блюда
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Входной билет на смотровую площадку Фрауэнкирхе стоит 7,5 евро
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Karlspl. 1, 80335 München, GermanyЗавершение: U-Bahn / S-Bahn Marienplatz, 80331 München, Germany
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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