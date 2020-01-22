145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по «must-see» местам

Наш маршрут пройдет по достопримечательностям Мюнхена, которые стоит посетить именно в первый день путешествия по баварской столице! Вы увидите площадь Марии – главный символ города, легендарную пивную Хофбройхаус, городской рынок, белоснежную кирху Святого Михаила, самую красивую пешеходную улицу Европы, площадь Макса Иосифа, где оркестры репетируют под открытым небом, и другие знаковые места. Во время прогулки мы расскажем забавные и курьезные истории, которые дадут вам полную картину жизни Мюнхена в прошлом и настоящем!

Нетуристические места и советы для путешественников

Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри и прикоснуться к его культуре: расскажем о баварском пивоварении и посоветуем лучшие пивные, поговорим о традициях Октоберфеста и нравах местных жителей. Кроме того, вы получите множество лайфхаков от знатоков Мюнхена: где попробовать блюда местной кухни по доступным ценам, куда идти за сувенирами и какие еще места стоит посетить в баварской столице.

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Мюнхене, любая из них подходит для первого знакомства с городом.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Мюнхене, и частым гостям баварской столицы.