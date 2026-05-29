145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта дружеская обзорная экскурсия — для тех, кто хочет в первый день путешествия познакомиться с историей Мюнхена или же увидеть секретные уголки города и понять его разнообразие.
Мы проведем вас по знаменитым достопримечательностям баварской столицы, расскажем о традициях местного пивоварения, посоветуем лучшие ресторанчики и места для шоппинга. Наша главная наша задача — влюбить вас в Мюнхен и его потрясающий колорит!
Мы проведем вас по знаменитым достопримечательностям баварской столицы, расскажем о традициях местного пивоварения, посоветуем лучшие ресторанчики и места для шоппинга. Наша главная наша задача — влюбить вас в Мюнхен и его потрясающий колорит!
Описание экскурсии
Мы проводим экскурсию по маршруту, который детально продуман нашими гидами: вы посмотрите самое интересное и при этом не устанете. Вы увидите знаковые достопримечательности Мюнхена:
- Площадь Мариенплац
- Старую и Новую ратуши
- Рынок Виктуалиенмаркт
- Первый замок местных правителей — Старый двор (Альтер Хоф)
- Знаменитую пивную Хофбройхаус
- Церковь Святого Духа
- А также Резиденцию (снаружи), площадь Одеона и самое старое кафе Мюнхена.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Мюнхене, и частым гостям баварской столицы.
Организационные детали
- С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия проводится без наушников
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и паузы для фото с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Мы не заходим в музеи, кафе и церкви. После экскурсии вы сможете это сделать самостоятельно
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Мюнхене, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с золотой девой Марией)
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 201 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
благодарю за экскурсию Светлану, было очень познавательно! 2 часа пролетели очень быстро!
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Y
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Светлане!
Экскурсия была просто замечательная — маршрут продуман, очень интересно и легко подаётся материал. Светлана рассказывает живо, увлекательно, с большим знанием и любовью к своему
Экскурсия была просто замечательная — маршрут продуман, очень интересно и легко подаётся материал. Светлана рассказывает живо, увлекательно, с большим знанием и любовью к своему
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K
Большое спасибо Светлане за экскурсию, все понравилось!
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Хочу выразить огромную благодарность Светлане!
Отличная экскурсия! Всё чётко по времени, комфортный темп, множество интересных фактов, основанных на богатой истории Баварии. Светлана умело сочетал факты с живыми историями, отвечал на любые
Отличная экскурсия! Всё чётко по времени, комфортный темп, множество интересных фактов, основанных на богатой истории Баварии. Светлана умело сочетал факты с живыми историями, отвечал на любые
+2
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Спасибо большое экскурсоводу Светлане за наше знакомство с Мюнхеном. Это было увлекательно и с юмором! Сами мы бы никогда не узнали столько тонких деталей и моментов из истории города. После экскурсии впечатление о городе стало наполненное и целостное. Мы прониклись этим городом! Однозначно рекомендуем к посещению
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Е
Экскурсия по Мюнхену оставила много приятных впечатлений, но в то же время осталось чувство, что не удалось в полной мере ощутить целостность города. Светлана, наш гид, оказалась настоящим профессионалом и
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