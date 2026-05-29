145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Эта дружеская обзорная экскурсия — для тех, кто хочет в первый день путешествия познакомиться с историей Мюнхена или же увидеть секретные уголки города и понять его разнообразие.



Мы проведем вас по знаменитым достопримечательностям баварской столицы, расскажем о традициях местного пивоварения, посоветуем лучшие ресторанчики и места для шоппинга. Наша главная наша задача — влюбить вас в Мюнхен и его потрясающий колорит!