145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Эта дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет в первый день путешествия познакомиться с историей Мюнхена, научиться ориентироваться в городе и взглянуть на него глазами местного жителя.

Мы проведем вас по знаменитым достопримечательностям баварской столицы, расскажем о традициях местного пивоварения, посоветуем лучшие ресторанчики и места для шоппинга.

Наша главная наша задача – влюбить вас в Мюнхен и его потрясающий колорит!
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Карлсплятц (Karlsplatz)
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У этой экскурсии145 отзывов
4.5
Ежедневная прогулка по Мюнхену
Ежедневная прогулка по Мюнхену

Что вас ожидает

Прогулка по «must-see» местам
Наш маршрут пройдет по достопримечательностям Мюнхена, которые стоит посетить именно в первый день путешествия по баварской столице! Вы увидите площадь Марии – главный символ города, легендарную пивную Хофбройхаус, городской рынок, белоснежную кирху Святого Михаила, самую красивую пешеходную улицу Европы, площадь Макса Иосифа, где оркестры репетируют под открытым небом, и другие знаковые места. Во время прогулки мы расскажем забавные и курьезные истории, которые дадут вам полную картину жизни Мюнхена в прошлом и настоящем!

Нетуристические места и советы для путешественников
Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри и прикоснуться к его культуре: расскажем о баварском пивоварении и посоветуем лучшие пивные, поговорим о традициях Октоберфеста и нравах местных жителей. Кроме того, вы получите множество лайфхаков от знатоков Мюнхена: где попробовать блюда местной кухни по доступным ценам, куда идти за сувенирами и какие еще места стоит посетить в баварской столице.

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Мюнхене, любая из них подходит для первого знакомства с городом.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Мюнхене, и частым гостям баварской столицы.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
• Экскурсия проводится без наушников.
• Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Мюнхене, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Мюнхену
Ежедневная прогулка по Мюнхену
Ежедневная прогулка по Мюнхену
Ежедневная прогулка по Мюнхену
Ежедневная прогулка по Мюнхену
Ежедневная прогулка по Мюнхену

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Карлсплятц (Karlsplatz).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Борис Ильич любит Мюнхен и Баварию, он передаёт эту любовь вместе с фактическим материалом экскурсантам.
21 января 2020
Спасибо гиду Татьяне за отличную экскурсию. Она профессионал своего дела.
15 января 2020
Очень рекомендую эту Экскурсию по «красному маршруту»Нам повезло дважды:с гидом Анной и погодой в Мюнхене. Посетили все места которые я наметила для одного дня в Мюнхене. Спасибо большое.
11 января 2020
Экскурсия познавательная, гид Ирина хорошо знает материал и интересно рассказывает. Единственный минус это то, что есть два маршрута для этой экскурсии, оба интересные, но хорошо было бы заранее уведомлять, по какому маршруту в конкретный день пойдёт экскурсия, чтобы люди могли выбрать, что они хотят посмотреть. А так всё отлично.
8 января 2020
Спасибо Ирине за чудесную экскурсию. Очень интересно и живо преподнесена история Мюнхена и Баварии.
Нам еще повезло, что получилась индивидуальная экскурсия, так как большинство туристов разъехались.
Также хочу порекомендовать всем экскурсию по замкам Баварии, в которые попасть самостоятельно очень сложно, а посмотреть и послушать очень интересно.
7 января 2020
Очень приятный гид Татьяна, умница, отличный рассказчик, материал подан оптимально, действительно интересно и живо.
7 января 2020
6 января 2020 г. мы познакомились с историей Мюнхена ( синяя линия) . Проводила экскурсию Татьяна, на наш взгляд, очень эрудированный и профессиональный экскурсовод. История Германии и Мюнхена открылась нам с новой стороны, прозвучали очень интересные факты современных архивных исследований и и анализов западных историков и политологов. Рекомендуем экскурсию к посещению.
4 января 2020
Очень понравился гид Анна. Хороший рассказчик. Понятно и очень интересно. За такое короткое время очень много информации .все понравилось. Спасибо большое. Очень удобно использование аудиогидов. Спасибо.
3 января 2020
Отлично.
Спасибо.
3 января 2020
Добрый день! Предыстория такая - экскурсия была запланирована на 29.12.19 и оплачена, но по объективным причинам придти на нее не было возможности. Поэтому по эл.почте был согласован ее перенос на 02.01.20, в любом случае приятно, организаторы идут навстречу. Теперь про экскурсию: Ирина - замечательный экскурсовод, были с ней уже в баварских замках, интересно, динамично, информации вполне достаточно. Спасибо!
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