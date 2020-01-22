145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по «must-see» местам
Наш маршрут пройдет по достопримечательностям Мюнхена, которые стоит посетить именно в первый день путешествия по баварской столице! Вы увидите площадь Марии – главный символ города, легендарную пивную Хофбройхаус, городской рынок, белоснежную кирху Святого Михаила, самую красивую пешеходную улицу Европы, площадь Макса Иосифа, где оркестры репетируют под открытым небом, и другие знаковые места. Во время прогулки мы расскажем забавные и курьезные истории, которые дадут вам полную картину жизни Мюнхена в прошлом и настоящем!
Нетуристические места и советы для путешественников
Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри и прикоснуться к его культуре: расскажем о баварском пивоварении и посоветуем лучшие пивные, поговорим о традициях Октоберфеста и нравах местных жителей. Кроме того, вы получите множество лайфхаков от знатоков Мюнхена: где попробовать блюда местной кухни по доступным ценам, куда идти за сувенирами и какие еще места стоит посетить в баварской столице.
Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Мюнхене, любая из них подходит для первого знакомства с городом.
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Мюнхене, и частым гостям баварской столицы.
• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
• Экскурсия проводится без наушников.
• Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Мюнхене, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!