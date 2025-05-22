И Ирина Сказочные замки Баварии Экскурсия была замечательная! Наталья очень приятный человек и квалифицированный гид. Все было организованно отлично. Я узнала много интересного о жизни Людвига 2-го, строительстве Нойшванштайна, из истории Германии. Рекомендую гида и экскурсию!

В Валерия Сказочные замки Баварии читать дальше вы ничего не поймете. Навигация была спланирована заранее, все продумано до мелочей. Нам очень понравилось, точно стоит потраченных средств:) виды и замок просто красота Отличная и познавательная экскурсия с Натальей. Все было организовано просто супер, ехать самостоятельно в замок просто нет смысла, потому что

С Салынская Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь Интересная экскурсия, великолепные дворцы, очень во время поездки экскурсовод рассказывал много интересной информации. По дороге ещё заехали на очень красивое альпийское озеро.

О Ольга Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь Интересная экскурсия, великолепные дворцы, очень во время поездки экскурсовод рассказывал много интересной информации. По дороге ещё заехали на очень красивое альпийское озеро.

O Olga Сказочные замки Баварии Cпасибо огромное нашему гиду Наталье, которая провела великолепную экскурсию, подготовила нас к посещению замка Нойшванштайн, очень интересно рассказала мифы и легенды Баварии!

В Виктория Сказочные замки Баварии Были на экскурсии в замке Нойшванштайн. С нами была замечательный гид Наталья. Большое ей спасибо! Мы получили огромное удовольствие от поездки.

L Lioudmila Сказочные замки Баварии читать дальше как аудиогид в замке очень слабый. Без нашего гида мы бы не получили бы достаточно информации, чтобы насладиться убранстовом замка. Еще раз, огромное спасибо Спасибо огромное нашему гиду Наталье, которая подарила нам прекрасную экскурсию в замок. Очень рекомендую брать гида в это путешествие, так

L Lioudmila Сказочные замки Баварии читать дальше как аудиогид в замке очень слабый. Без нашего гида мы бы не получили бы достаточно информации, чтобы насладиться убранстовом замка. Еще раз, огромное спасибо Спасибо огромное нашему гиду Наталье, которая подарила нам прекрасную экскурсию в замок. Очень рекомендую брать гида в это путешествие, так