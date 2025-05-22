Мои заказы

Линдерхоф – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Линдерхоф» в Мюнхене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Сказочные замки Баварии
7 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказочные замки Баварии
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
€300 за всё до 7 чел.
Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
€550 за всё до 4 чел.
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
На автобусе
11 часов
24 отзыва
Групповая
до 22 чел.
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Начало: Мюнхен Хауптбахнхоф (центральный ж/д вокзал)
€100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 мая 2025
    Сказочные замки Баварии
    Экскурсия была замечательная! Наталья очень приятный человек и квалифицированный гид. Все было организованно отлично. Я узнала много интересного о жизни Людвига 2-го, строительстве Нойшванштайна, из истории Германии. Рекомендую гида и экскурсию!
  • В
    Валерия
    21 апреля 2025
    Сказочные замки Баварии
    Отличная и познавательная экскурсия с Натальей. Все было организовано просто супер, ехать самостоятельно в замок просто нет смысла, потому что
    читать дальше

    вы ничего не поймете. Навигация была спланирована заранее, все продумано до мелочей. Нам очень понравилось, точно стоит потраченных средств:) виды и замок просто красота

  • С
    Салынская
    21 октября 2023
    Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
    Интересная экскурсия, великолепные дворцы, очень во время поездки экскурсовод рассказывал много интересной информации. По дороге ещё заехали на очень красивое альпийское озеро.
  • О
    Ольга
    21 октября 2023
    Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
    Интересная экскурсия, великолепные дворцы, очень во время поездки экскурсовод рассказывал много интересной информации. По дороге ещё заехали на очень красивое альпийское озеро.
  • O
    Olga
    22 августа 2023
    Сказочные замки Баварии
    Cпасибо огромное нашему гиду Наталье, которая провела великолепную экскурсию, подготовила нас к посещению замка Нойшванштайн, очень интересно рассказала мифы и легенды Баварии!
  • В
    Виктория
    5 июня 2023
    Сказочные замки Баварии
    Были на экскурсии в замке Нойшванштайн. С нами была замечательный гид Наталья. Большое ей спасибо! Мы получили огромное удовольствие от поездки.
  • L
    Lioudmila
    27 января 2023
    Сказочные замки Баварии
    Спасибо огромное нашему гиду Наталье, которая подарила нам прекрасную экскурсию в замок. Очень рекомендую брать гида в это путешествие, так
    читать дальше

    как аудиогид в замке очень слабый. Без нашего гида мы бы не получили бы достаточно информации, чтобы насладиться убранстовом замка. Еще раз, огромное спасибо

  • L
    Lioudmila
    27 января 2023
    Сказочные замки Баварии
    Спасибо огромное нашему гиду Наталье, которая подарила нам прекрасную экскурсию в замок. Очень рекомендую брать гида в это путешествие, так
    читать дальше

    как аудиогид в замке очень слабый. Без нашего гида мы бы не получили бы достаточно информации, чтобы насладиться убранстовом замка. Еще раз, огромное спасибо

  • S
    Suren
    23 октября 2022
    Сказочные замки Баварии
    Наш гид Наталья просто волшебно провела экскурсию. Большое ей спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Линдерхоф»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сказочные замки Баварии;
  2. Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь;
  3. Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф.
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мариенплац;
  2. Новая ратуша;
  3. Мюнхенская резиденция;
  4. Фрауэнкирхе;
  5. Площадь Одеонсплац;
  6. Церковь Святого Петра;
  7. Церковь Святого Михаила;
  8. Английский сад;
  9. Самое главное;
  10. Рынок Виктуалиенмаркт.
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в феврале 2026
Сейчас в Мюнхене в категории "Линдерхоф" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 550. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Линдерхоф», 48 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель