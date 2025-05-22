Индивидуальная
до 7 чел.
Сказочные замки Баварии
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
€550 за всё до 4 чел.
Групповая
до 22 чел.
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Начало: Мюнхен Хауптбахнхоф (центральный ж/д вокзал)
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 мая 2025Экскурсия была замечательная! Наталья очень приятный человек и квалифицированный гид. Все было организованно отлично. Я узнала много интересного о жизни Людвига 2-го, строительстве Нойшванштайна, из истории Германии. Рекомендую гида и экскурсию!
- ВВалерия21 апреля 2025Отличная и познавательная экскурсия с Натальей. Все было организовано просто супер, ехать самостоятельно в замок просто нет смысла, потому что
- ССалынская21 октября 2023Интересная экскурсия, великолепные дворцы, очень во время поездки экскурсовод рассказывал много интересной информации. По дороге ещё заехали на очень красивое альпийское озеро.
- ООльга21 октября 2023Интересная экскурсия, великолепные дворцы, очень во время поездки экскурсовод рассказывал много интересной информации. По дороге ещё заехали на очень красивое альпийское озеро.
- OOlga22 августа 2023Cпасибо огромное нашему гиду Наталье, которая провела великолепную экскурсию, подготовила нас к посещению замка Нойшванштайн, очень интересно рассказала мифы и легенды Баварии!
- ВВиктория5 июня 2023Были на экскурсии в замке Нойшванштайн. С нами была замечательный гид Наталья. Большое ей спасибо! Мы получили огромное удовольствие от поездки.
- LLioudmila27 января 2023Спасибо огромное нашему гиду Наталье, которая подарила нам прекрасную экскурсию в замок. Очень рекомендую брать гида в это путешествие, так
- LLioudmila27 января 2023Спасибо огромное нашему гиду Наталье, которая подарила нам прекрасную экскурсию в замок. Очень рекомендую брать гида в это путешествие, так
- SSuren23 октября 2022Наш гид Наталья просто волшебно провела экскурсию. Большое ей спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Линдерхоф»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в феврале 2026
Сейчас в Мюнхене в категории "Линдерхоф" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 550. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Линдерхоф», 48 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель