Шаг за шагом в декорациях древних и аутентичных Афин вам откроется история 📖 города и особенности страны.

Получить настоящее удовольствие от Афин, можно только неспешно прогуливаясь по колоритным улочкам, наслаждаясь памятниками архитектуры разных эпох от античности до наших дней и дегустируя национальную кухню 🥧 в местных лавочках. Эта прогулка 👣 позволит вам почувствовать дух древнейшего города и с головой погрузиться в его историю и современность.

Мы будем гулять по историческому центру Афин. Районам Плака, Анафиотика, Монастираки, Псири и традиционному продуктовому кварталу. Здесь вы увидите достопримечательности 🏛️, без которых не возможно представить Афины - Акрополь, Древнюю, Римскую и современную Агору.

Мы рассмотрим Парфенон, Пропилеи, храм Ники Аптерос, Гефестион, Башню ветров, Библиотеку Адриана, византийские церквушки, старинные мечети и другие достопримечательности. Вы узнаете как здесь жили люди в античности, в средние века и как живут сейчас.

Изучите знаковые уголки города. Поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся захватывающей панорамой города. Зайдём в традиционную кофейню, чтобы попробовать местную выпечку и горный чай. Пройдём по скрытой Анафиотике, где вы ощутите пребывание на греческих островах с кикладский архитектурой. Сделаете красивые 🤩 фотографии 📸. Попробуете эксклюзивный ликёр в старинном баре. Квартал Псири поделится магией нетуристических Афин и знаменитыми с византийских времён кунжутными бубликами. А в конце прогулки, на центральном рынке имени Ивана Андреевича Варваци отведаете морепродукты утреннего улова.

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