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Афины от А до Я. Обзорная экскурсия

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9 отзывов
Татьяна Р.
Татьяна Р. – Гид из Афин
3 часа мы будем гулять 👣 по историческому центру Афин.

Заглянем в районы Плака, Анафиотика, Монастираки, Псири и традиционный продуктовый квартал.

Мы рассмотрим Парфенон, Пропилеи, храм Ники Аптерос, Гефестион, Башню ветров, Библиотеку Адриана, византийские церквушки, старинные мечети и другие достопримечательности 🏛️.

В конце нашей прогулки мы поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамным видом на древний город 🏙️ Афины.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €99 за экскурсию

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Афины от А до Я. Обзорная экскурсия
Афины от А до Я. Обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Акрополь
  • Пникс
  • Ареопаг
  • площадь Монастыраки
  • Анафиотику
  • Древнюю и Римскую Агору
  • центральный рынок.
Шаг за шагом в декорациях древних и аутентичных Афин вам откроется история 📖 города и особенности страны.
Получить настоящее удовольствие от Афин, можно только неспешно прогуливаясь по колоритным улочкам, наслаждаясь памятниками архитектуры разных эпох от античности до наших дней и дегустируя национальную кухню 🥧 в местных лавочках. Эта прогулка 👣 позволит вам почувствовать дух древнейшего города и с головой погрузиться в его историю и современность.
Мы будем гулять по историческому центру Афин. Районам Плака, Анафиотика, Монастираки, Псири и традиционному продуктовому кварталу. Здесь вы увидите достопримечательности 🏛️, без которых не возможно представить Афины - Акрополь, Древнюю, Римскую и современную Агору.
Мы рассмотрим Парфенон, Пропилеи, храм Ники Аптерос, Гефестион, Башню ветров, Библиотеку Адриана, византийские церквушки, старинные мечети и другие достопримечательности. Вы узнаете как здесь жили люди в античности, в средние века и как живут сейчас.
Изучите знаковые уголки города. Поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся захватывающей панорамой города. Зайдём в традиционную кофейню, чтобы попробовать местную выпечку и горный чай. Пройдём по скрытой Анафиотике, где вы ощутите пребывание на греческих островах с кикладский архитектурой. Сделаете красивые 🤩 фотографии 📸. Попробуете эксклюзивный ликёр в старинном баре. Квартал Псири поделится магией нетуристических Афин и знаменитыми с византийских времён кунжутными бубликами. А в конце прогулки, на центральном рынке имени Ивана Андреевича Варваци отведаете морепродукты утреннего улова.
ВНИМАНИЕ ⚠
  • Во время экскурсии 🧭 археологические места осматриваются снаружи. На территорию Акрополя вы сможете зайти самостоятельно до или после экскурсии.
  • Подходит для детей и взрослых.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки от 15 € на человека.
Начало
🚩 Площадь Syntagma
Место завершения
🏁 Монастыраки
Афины от А до Я. Обзорная экскурсия
Афины от А до Я. Обзорная экскурсия
Афины от А до Я. Обзорная экскурсия
Афины от А до Я. Обзорная экскурсия
Афины от А до Я. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Р.
Татьяна Р.
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9 отзывов оставили туристы

Татьяна Р. проводит ещё 1 экскурсию

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