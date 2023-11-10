Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
В программе запланированы свободные дни, чтобы вы сами выбрали развлечения по душе — шопинг в Турции, катание на яхте, фототур в горах, поездку к каньону, полёт с парашютом или отдых на море.
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Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Батуми
Организуем групповой трансфер до отеля. Возможен трансфер из Кутаиси и Владикавказа за доплату. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустация
В 14:00-14:30 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями. Вы насладитесь зелёными ухоженными кустами, деревьями и пальмами в одном из самых больших и зелёных парков столицы Аджарии. Посетите зоопарк и аквариум, где рассмотрите экзотических птиц и животных. Увидите озеро естественного происхождения, которое соединяется каналом с морем. Здесь часто можно встретить рыбаков, ведь в водоёме водится много рыбы.
Кульминацией дня станет шоу дельфинов, которое никого не оставит равнодушным. Затем попробуем аджарский хачапури с прохладным лимонадом местного производства. Прогуляемся по вечернему Батуми, его набережной, насладимся видом на море и увидим символ любви — статую Али и Нино.
Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Парки Батуми
Сегодня посетим 4 парка — Шекветили, Музыкантов, Миниатюр и «Цицинатела». Будем прогуливаться по ухоженным тропинкам, разглядывая растения, завезённые со всего мира, и высматривая птиц. Нам повстречаются павлины, цапли, туканы и ара. Испытаем восторг, увидев розового фламинго и лемура. Вспомним про знакомый с детства стих, наблюдая за аистами. Насладимся прогулкой по эвкалиптовой роще, в которой находятся памятники музыкантам. Посмотрим на миниатюры известных локаций и достопримечательностей Грузии.
В конце дня окажемся в парке аттракционов, где и взрослые, и дети найдут, чем заняться. Здесь у нас будет 2 часа веселья и экстрима в грузинском «мини-Диснейленде» (билеты на аттракционы оплачиваются дополнительно).
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, шопинг в Турции, полёт с парашютом.
Отъезд и экскурсия по желанию
После завтрака выезжаем из отеля. Проводим вас в аэропорт.
Для желающих — дополнительная экскурсия в Батумский ботанический сад и к крепости Петра. Первый напоминает Эдемский сад и хранит редкие растения со всего мира. А вторая красуется среди зелени на скале. Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Батуми / Кутаиси, в течение дняЗавершение: Батуми / Кутаиси, вечером
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.