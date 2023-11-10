В 14:00-14:30 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями. Вы насладитесь зелёными ухоженными кустами, деревьями и пальмами в одном из самых больших и зелёных парков столицы Аджарии. Посетите зоопарк и аквариум, где рассмотрите экзотических птиц и животных. Увидите озеро естественного происхождения, которое соединяется каналом с морем. Здесь часто можно встретить рыбаков, ведь в водоёме водится много рыбы.

Кульминацией дня станет шоу дельфинов, которое никого не оставит равнодушным. Затем попробуем аджарский хачапури с прохладным лимонадом местного производства. Прогуляемся по вечернему Батуми, его набережной, насладимся видом на море и увидим символ любви — статую Али и Нино.

Общая длительность экскурсии — 7 часов.