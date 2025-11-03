Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Одна из самых популярных экскурсий из Батуми – Горная Аджария (Мачахела).



Вас ждет посещение вековых достопримечательностей и водопадов, и все это в окрестностях бывшей Римской империи.



После посещения замечательной природы вас ждет настоящее грузинское застолье с домашним вином, кавказскими тостами и вкуснейшей едой.

Евгений Ваш гид в Батуми Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-10 человек На чём проводится На автобусе Когда Время начала экскурсии согласовывается заранее. $32 за человека

Ближайшие даты: Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии Мы отправимся в путешествие в Горную Аджарию (Мачахела) — одно из самых востребованных направлений для экскурсий из Батуми. Здесь вы посетите древние достопримечательности, связанные с наследием Римской империи, и увидите, невероятной красоты, водопады, которые станут яркими моментами в ваших воспоминаниях и фотоальбомах. После осмотра природных и исторических объектов вас ожидает традиционное грузинское застолье. Вы сможете попробовать блюда местной кухни, насладиться домашним вином и принять участие в кавказских тостах, погружаясь в атмосферу гостеприимства и радушия. Этот тур поможет вам глубже понять культуру региона и оставит самые приятные воспоминания!

Время начала экскурсии согласовывается заранее. Выбрать дату