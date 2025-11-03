Одна из самых популярных экскурсий из Батуми – Горная Аджария (Мачахела).
Вас ждет посещение вековых достопримечательностей и водопадов, и все это в окрестностях бывшей Римской империи.
После посещения замечательной природы вас ждет настоящее грузинское застолье с домашним вином, кавказскими тостами и вкуснейшей едой.
Вас ждет посещение вековых достопримечательностей и водопадов, и все это в окрестностях бывшей Римской империи.
После посещения замечательной природы вас ждет настоящее грузинское застолье с домашним вином, кавказскими тостами и вкуснейшей едой.
Ближайшие даты:3
ноя
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииМы отправимся в путешествие в Горную Аджарию (Мачахела) — одно из самых востребованных направлений для экскурсий из Батуми. Здесь вы посетите древние достопримечательности, связанные с наследием Римской империи, и увидите, невероятной красоты, водопады, которые станут яркими моментами в ваших воспоминаниях и фотоальбомах. После осмотра природных и исторических объектов вас ожидает традиционное грузинское застолье. Вы сможете попробовать блюда местной кухни, насладиться домашним вином и принять участие в кавказских тостах, погружаясь в атмосферу гостеприимства и радушия. Этот тур поможет вам глубже понять культуру региона и оставит самые приятные воспоминания!
Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный минивэн/микроавтобус
- Вода
Что не входит в цену
- Традиционный обед
- Катание на катере
Место начала и завершения?
Батуми, ул. Леха и Марии Качинских, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты горной Аджарии - из Батуми
Путешествие в сердце Аджарии: откройте тайны древних крепостей и насладитесь величием водопадов. Незабываемые виды и истории ждут вас
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Хуло и окрестности - сердце горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, посетив Хуло и его окрестности. Уникальные достопримечательности и местная культура ждут вас в этом туре
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€48 за человека