Волшебные субтропики в мини-группе

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправляемся знакомиться с регионом Аджария. Посетим потрясающий райский уголок — Ботанический сад Батуми. Увидим очень красивое место с интересной историей — крепость Петра.

Побываем в курортном поселке Шекветили, где расположены уникальные пляжи покрытые чёрным магнитным песком. Завершением нашей экскурсии станет дегустация, вы попробуете несколько сортов грузинских вин.

Этот день познакомит вас с такими невероятными местами и останется в вашей памяти надолго, а сколько прекрасных фото вы сделаете!
Волшебные субтропики в мини-группе
Волшебные субтропики в мини-группе
Волшебные субтропики в мини-группе
Волшебные субтропики в мини-группе
Волшебные субтропики в мини-группе
Волшебные субтропики в мини-группе
Волшебные субтропики в мини-группе
Ближайшие даты:
5
июн
12
июн
19
июн
26
июн
3
июл
10
июл
17
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Ботанический сад
  • Крепость Петра
  • Пляж с магнитным черным песком
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Знакомство с регионом Аджария.
  • Батумский ботанический сад — это потрясающий райский уголок, где собраны образцы самых редких, диковинных и красивых растений со всего мира (коллекция более двух тысяч единиц древесных пород). Сад раскинулся на Зеленом мысе и террасами спускается к чистейшему лазурному морю. Территория более 110 гектаров условно разделена на 21 одну зону. Сюда приезжают не только для того, чтобы увидеть всю собранную здесь красоту, но и чтобы просто прогуляться, отдохнуть и насладится природой.
  • Далее посетим крепость Петра, очень красивое место с интересной историей. Отсюда открываются великолепные виды, снаружи крепость окружена лимонариумом и выглядит очень экзотично. После активной прогулки пора отдохнуть и перекусить, на обед мы приглашаем вас в ресторанчик форелевой фермы. Обед включен в стоимость экскурсии.
  • После обеда самое время отдохнуть, поэтому мы с вами отправляемся на берег моря, в курортный поселок Шекветили, здесь расположены уникальные пляжи покрытые черным магнитным песком. А ведь отдыхая на галечном пляже Батуми, даже сложно себе представить, что всего в 40 км. можно нежиться на песке и получать оздоровительный эффект. а пляже у Вас будет 2 часа времени для отдыха и купания. На пляже есть оборудованный душ/туалет. Завершением нашей экскурсии станет дегустация, Вы попробуете несколько сортов грузинских вин.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем.

По понедельникам 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Бутылка воды для каждого участника экскурсии
  • Обед на форелевой ферме
  • Дегустация вин
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты в ботанический сад (20 лари), крепость Петра (10 лари)
Где начинаем и завершаем?
Начало: аквапарк Батуми / по договоренности
Завершение: Нижняя станция канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Добрый день, благодарим за бронирование нашей экскурсии!
  • Телефон для связи:+995557605394, обязательно свяжитесь с нами вабер, ватсап, телеграм.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

Групповые
Можно с детьми
Обзорные

Похожие туры из Батуми

Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
7 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
1 отзыв
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней
9 апр
10 апр
16 апр
17 апр
от 100 за всё до 6 чел.
Волшебные субтропики
10 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Saqartvelo
Saqartvelo
Нет отзывов
Волшебные субтропики
по договоренности
7 апр
14 апр
21 апр
28 апр
от $230 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Батуми
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ