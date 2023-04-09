Отправляемся знакомиться с регионом Аджария. Посетим потрясающий райский уголок — Ботанический сад Батуми. Увидим очень красивое место с интересной историей — крепость Петра.
Побываем в курортном поселке Шекветили, где расположены уникальные пляжи покрытые чёрным магнитным песком. Завершением нашей экскурсии станет дегустация, вы попробуете несколько сортов грузинских вин.
Этот день познакомит вас с такими невероятными местами и останется в вашей памяти надолго, а сколько прекрасных фото вы сделаете!
Побываем в курортном поселке Шекветили, где расположены уникальные пляжи покрытые чёрным магнитным песком. Завершением нашей экскурсии станет дегустация, вы попробуете несколько сортов грузинских вин.
Этот день познакомит вас с такими невероятными местами и останется в вашей памяти надолго, а сколько прекрасных фото вы сделаете!
Ближайшие даты:
5
июн
июн
12
июн
июн
19
июн
июн
26
июн
июн
3
июл
июл
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ботанический сад
- Крепость Петра
- Пляж с магнитным черным песком
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Знакомство с регионом Аджария.
- Батумский ботанический сад — это потрясающий райский уголок, где собраны образцы самых редких, диковинных и красивых растений со всего мира (коллекция более двух тысяч единиц древесных пород). Сад раскинулся на Зеленом мысе и террасами спускается к чистейшему лазурному морю. Территория более 110 гектаров условно разделена на 21 одну зону. Сюда приезжают не только для того, чтобы увидеть всю собранную здесь красоту, но и чтобы просто прогуляться, отдохнуть и насладится природой.
- Далее посетим крепость Петра, очень красивое место с интересной историей. Отсюда открываются великолепные виды, снаружи крепость окружена лимонариумом и выглядит очень экзотично. После активной прогулки пора отдохнуть и перекусить, на обед мы приглашаем вас в ресторанчик форелевой фермы. Обед включен в стоимость экскурсии.
- После обеда самое время отдохнуть, поэтому мы с вами отправляемся на берег моря, в курортный поселок Шекветили, здесь расположены уникальные пляжи покрытые черным магнитным песком. А ведь отдыхая на галечном пляже Батуми, даже сложно себе представить, что всего в 40 км. можно нежиться на песке и получать оздоровительный эффект. а пляже у Вас будет 2 часа времени для отдыха и купания. На пляже есть оборудованный душ/туалет. Завершением нашей экскурсии станет дегустация, Вы попробуете несколько сортов грузинских вин.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем.
По понедельникам 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом
- Транспортное обслуживание по программе
- Бутылка воды для каждого участника экскурсии
- Обед на форелевой ферме
- Дегустация вин
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты в ботанический сад (20 лари), крепость Петра (10 лари)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аквапарк Батуми / по договоренностиЗавершение: Нижняя станция канатной дороги Арго
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам 09:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Добрый день, благодарим за бронирование нашей экскурсии!
- Телефон для связи:+995557605394, обязательно свяжитесь с нами вабер, ватсап, телеграм.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании