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Побываем в курортном поселке Шекветили, где расположены уникальные читать дальше уменьшить пляжи покрытые чёрным магнитным песком. Завершением нашей экскурсии станет дегустация, вы попробуете несколько сортов грузинских вин.



Этот день познакомит вас с такими невероятными местами и останется в вашей памяти надолго, а сколько прекрасных фото вы сделаете! Отправляемся знакомиться с регионом Аджария. Посетим потрясающий райский уголок — Ботанический сад Батуми. Увидим очень красивое место с интересной историей — крепость Петра.Побываем в курортном поселке Шекветили, где расположены уникальные

Saqartvelo Boutique Travel Ваш гид в Батуми Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $300 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 8 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Знакомство с регионом Аджария Батумский ботанический сад — это потрясающий райский уголок, где собраны образцы самых редких, диковинных и красивых растений со всего мира (коллекция более двух тысяч единиц древесных пород). Сад раскинулся на Зеленом мысе и террасами спускается к чистейшему лазурному морю. Территория более 110 гектаров условно разделена на 21 одну зону. Сюда приезжают не только для того, чтобы увидеть всю собранную здесь красоту, но и чтобы просто прогуляться, отдохнуть и насладится природой. Далее посетим крепость Петра, очень красивое место с интересной историей. Отсюда открываются великолепные виды, снаружи крепость окружена лимонариумом и выглядит очень экзотично. После активной прогулки пора отдохнуть и перекусить, на обед мы приглашаем вас в ресторанчик форелевой фермы. Обед оплачивается дополнительно (45 лари, напитки включены). После обеда самое время отдохнуть, поэтому мы с вами отправляемся на берег моря, в курортный поселок Шекветили, здесь расположены уникальные пляжи покрытые черным магнитным песком. А ведь отдыхая на галечном пляже Батуми, даже сложно себе представить, что всего в 40 км. можно нежиться на песке и получать оздоровительный эффект. а пляже у Вас будет 2 часа времени для отдыха и купания. Важная информация: Пожалуйста, одевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем и очки.

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