Отправляемся знакомиться с регионом Аджария. Посетим потрясающий райский уголок — Ботанический сад Батуми. Увидим очень красивое место с интересной историей — крепость Петра.
Побываем в курортном поселке Шекветили, где расположены уникальные
Побываем в курортном поселке Шекветили, где расположены уникальные
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Знакомство с регионом Аджария Батумский ботанический сад — это потрясающий райский уголок, где собраны образцы самых редких, диковинных и красивых растений со всего мира (коллекция более двух тысяч единиц древесных пород). Сад раскинулся на Зеленом мысе и террасами спускается к чистейшему лазурному морю. Территория более 110 гектаров условно разделена на 21 одну зону. Сюда приезжают не только для того, чтобы увидеть всю собранную здесь красоту, но и чтобы просто прогуляться, отдохнуть и насладится природой. Далее посетим крепость Петра, очень красивое место с интересной историей. Отсюда открываются великолепные виды, снаружи крепость окружена лимонариумом и выглядит очень экзотично. После активной прогулки пора отдохнуть и перекусить, на обед мы приглашаем вас в ресторанчик форелевой фермы. Обед оплачивается дополнительно (45 лари, напитки включены). После обеда самое время отдохнуть, поэтому мы с вами отправляемся на берег моря, в курортный поселок Шекветили, здесь расположены уникальные пляжи покрытые черным магнитным песком. А ведь отдыхая на галечном пляже Батуми, даже сложно себе представить, что всего в 40 км. можно нежиться на песке и получать оздоровительный эффект. а пляже у Вас будет 2 часа времени для отдыха и купания. Важная информация: Пожалуйста, одевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем и очки.
Вторник: 09:00-18.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ботанический сад
- Крепость Петра
- Пляж с магнитным черным песком
- Форелевая ферма
Что включено
- Экскурсионное обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом
- Транспортное обслуживание по программе
- Бутылка воды для каждого участника экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в ботанический сад (20 лари), крепость Петра (10 лари)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колоннада парка 6 мая
Завершение: Нижняя станция канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник: 09:00-18.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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