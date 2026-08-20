Что вас ждет Ботанический сад ВНИМАНИЕ экскурсия проходит в мини-группе до 6 человек. Экскурсия гарантировано проводится от 3х человек! Контрасты Аджарии: От тропического рая до византийских тайн. Мы приготовили для вас маршрут, который перевернет привычные представления об отдыхе. За один день вы смените несколько эпох и климатических зон, соберете сотни лайков в соцсетях и попробуете Аджарию на вкус. Тропический побег в Ботаническом саду. Наше путешествие начнется на изумрудных склонах Зеленого мыса. Здесь раскинулся настоящий рукотворный Эдем, где уживаются более двух тысяч видов растений со всей планеты. Мы прогуляемся по тенистым аллеям, которые каскадами спускаются прямо к бирюзовой кромке Черного моря. Вокруг — звенящая тишина, ароматы хвои и экзотических цветов. Древняя фотосессия в крепости Петра. Далее мы перенесемся во времена Византийской империи. Вас ждут руины старинной цитадели, оплетенные плющом и окруженные экзотическими лимонными рощами. Это место буквально дышит историей, а панорамные виды на бескрайнюю морскую гладь станут идеальным фоном для ваших лучших кадров. Морской релакс. После насыщенных прогулок пора замедлить ритм. Мы сделаем остановку на уединенном и очень живописном мелкогалечном побережье. У вас будет два часа абсолютной свободы: плавайте в кристально чистой воде, загорайте или просто слушайте ласковый шепот волн. Аутентичный аджарский обед. Красивую точку в этом дне мы поставим в уютном ресторане у форелевой фермы. Никаких туристических уловок — только традиционная местная кухня. Вам подадут свежайшую рыбу, приготовленную по классическим канонам региона, в окружении прохлады и шума горной воды. Этот день превратится в калейдоскоп ярких вспышек, вкусов и впечатлений, которые останутся с вами на всю жизнь. Телефоны точно разрядятся от количества невероятных снимков! В стоимость включено:

• услуги русскоговорящего гида, • трансфер, • бутылка воды для каждого участника экскурсии, Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы • входные билеты в крепость Петра • входные билеты в ботанический сад 25 лари с человека • обед со свежевыловленной форелью 70 лари с человека.