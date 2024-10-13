Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея - Групповая экскурсия

Вы отдохнули в Батуми и осмотрели все его окрестности? Самое время расширить горизонт впечатлений! Мы отвезём вас к главным природным достопримечательностям Кутаиси — таинственной пещере Прометея и живописному Мартвильскому каньону, где вы сможете прокатиться на лодке по бирюзовой воде и открыть для себя ещё одну грань потрясающей Грузии.
5
1 отзыв
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея - Групповая экскурсия
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея - Групповая экскурсия
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея - Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
20
апр27
апр4
мая11
мая18
мая25
мая1
июн
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Расширьте горизонты впечатлений в Грузии

Вы уже насладились отдыхом в Батуми и исследовали его окрестности? Пришло время открыть для себя новые удивительные места! Мы предлагаем вам увлекательное путешествие к основным природным достопримечательностям Кутаиси.

Пещера Прометея

Одной из главных жемчужин региона является таинственная пещера Прометея. Это удивительное место привлекает своей красотой и загадочностью. Здесь вы сможете насладиться великолепными сталактитами и сталагмитами, а также узнать о мифах и легендах, связанных с этой пещерой.

Мартвильский каньон

Не менее впечатляющим станет посещение живописного Мартвильского каньона. Вы сможете прокатиться на лодке по его бирюзовым водам, наслаждаясь красотой окружающей природы. Это место идеально подходит для тех, кто хочет ощутить единение с природой и получить незабываемые эмоции.

Откройте для себя Грузию

Каждое из этих мест предлагает уникальные впечатления и возможность увидеть другую грань потрясающей Грузии. Не упустите шанс сделать свой отдых еще более насыщенным и запоминающимся!

По воскресеньям

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Мартвили
  • Пещера Прометея
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вход в пещеру Прометея - 25 лари и прогулка на лодке (по желанию) - 20 лари
  • Вход в каньон Мартвили - 17, 25 лари и прогулка на лодке (по желанию) - 15 лари
  • Обед в ресторане
Место начала и завершения?
Батуми. Отель проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
13 окт 2024
Большое спасибо! За проведенную экскурсию. Замечательно организовано и проведена. Особенно спасибо водителю Амирану. Всем советую!!!

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