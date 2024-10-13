Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея - Групповая экскурсия

Описание экскурсии
Расширьте горизонты впечатлений в Грузии
Вы уже насладились отдыхом в Батуми и исследовали его окрестности? Пришло время открыть для себя новые удивительные места! Мы предлагаем вам увлекательное путешествие к основным природным достопримечательностям Кутаиси.
Пещера Прометея
Одной из главных жемчужин региона является таинственная пещера Прометея. Это удивительное место привлекает своей красотой и загадочностью. Здесь вы сможете насладиться великолепными сталактитами и сталагмитами, а также узнать о мифах и легендах, связанных с этой пещерой.
Мартвильский каньон
Не менее впечатляющим станет посещение живописного Мартвильского каньона. Вы сможете прокатиться на лодке по его бирюзовым водам, наслаждаясь красотой окружающей природы. Это место идеально подходит для тех, кто хочет ощутить единение с природой и получить незабываемые эмоции.
Откройте для себя Грузию
Каждое из этих мест предлагает уникальные впечатления и возможность увидеть другую грань потрясающей Грузии. Не упустите шанс сделать свой отдых еще более насыщенным и запоминающимся!
По воскресеньям
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Мартвили
- Пещера Прометея
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в пещеру Прометея - 25 лари и прогулка на лодке (по желанию) - 20 лари
- Вход в каньон Мартвили - 17, 25 лари и прогулка на лодке (по желанию) - 15 лари
- Обед в ресторане
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии