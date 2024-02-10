Нетуристические водопады, знаменитые каньоны и горячие источники
Индивидуальная экскурсия в Батуми

Влюбиться в природу Самегрело в путешествии по самым живописным локациям региона

Приготовьтесь к погружению в мир экзотики и потрясающих пейзажей Грузии.

Вы посетите не только каньоны Мартвили, Балда и Гачедили, но и откроете красоту двух малоизвестных водопадов, затерянных в тропиках: Кагу и Абхеси. Сможете покататья на лодке и искупаться в горных реках.

А также увидите необычные серные источники Нокалакеви, которые подарили мегрельскому краю сказочные ландшафты.
Нетуристические водопады, знаменитые каньоны и горячие источники
Нетуристические водопады, знаменитые каньоны и горячие источники
Нетуристические водопады, знаменитые каньоны и горячие источники
Ближайшие даты:
10
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Описание

Что вас ожидает

Нетуристические водопады Кагу и Абхеси

Скрытые в зелени тропиков вдали от шумных дорог, эти локации не входят в топ самых популярных в Грузии, но они не менее красивы, чем знаменитые туристические места. Вы пройдёте тропами местных жителей, насладитесь заповедными пейзажами и при желании искупаетесь в бодрящей речке. А неподалёку я предложу сделать гастрономическую паузу и продегустировать мегрельскую кухню.

Каньоны Балда, Мартвили и Гачедили

Также вы посетите более известные природные достопримечательности. Эти чудеса грузинской природы образованы бурной деятельностью местных рек, вода которых проделала в известняковых скалах живописные ущелья. Каньоны вы сможете осмотреть сверху, воспользовавшись услугой зиплайна (Мартвили). А особое удовольствие доставит прогулка на надувной лодке в верхнюю часть каньона Гачедили, где открывается вид на мощный 7-метровый водопад.

Термальные источники Нокалакеви

В завершение вы отправитесь в удивительное место региона Самегрело. Здесь находятся серные источники, которые, стекая с высоты, образуют причудливую «шапку» из отложений. Вы узнаете об особой природе источников и их целебных свойствах. Оцените живописные ландшафты, созданные благодаря им. А при желании покатаетесь на лодке по местной горной реке и искупаетесь в ней.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Батуми/Кобулети и обратно, а также аренда джипа на водопады и в каньон Гачедили
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером
  • Дополнительные расходы:
    — Мартвильский каньон: билет — 17.25 лари с человека; прогулка на лодке (по желанию) — 50 лари с человека, для детей до 6 лет — бесплатно; зиплайн (по желанию) — 70 лари с человека
    — горячие источники: прогулка на лодке (4 км с элементами экстрима) с купанием в кристально чистой речке — от 250 лари с группы (зависит от количества участников и сезона)
  • Возможно провести экскурсию для группы 5-7 человек – 400€

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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