Влюбиться в природу Самегрело в путешествии по самым живописным локациям региона
Вы посетите не только каньоны Мартвили, Балда и Гачедили, но и откроете красоту двух малоизвестных водопадов, затерянных в тропиках: Кагу и Абхеси. Сможете покататья на лодке и искупаться в горных реках.
А также увидите необычные серные источники Нокалакеви, которые подарили мегрельскому краю сказочные ландшафты.
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Описание
Что вас ожидает
Нетуристические водопады Кагу и Абхеси
Скрытые в зелени тропиков вдали от шумных дорог, эти локации не входят в топ самых популярных в Грузии, но они не менее красивы, чем знаменитые туристические места. Вы пройдёте тропами местных жителей, насладитесь заповедными пейзажами и при желании искупаетесь в бодрящей речке. А неподалёку я предложу сделать гастрономическую паузу и продегустировать мегрельскую кухню.
Каньоны Балда, Мартвили и Гачедили
Также вы посетите более известные природные достопримечательности. Эти чудеса грузинской природы образованы бурной деятельностью местных рек, вода которых проделала в известняковых скалах живописные ущелья. Каньоны вы сможете осмотреть сверху, воспользовавшись услугой зиплайна (Мартвили). А особое удовольствие доставит прогулка на надувной лодке в верхнюю часть каньона Гачедили, где открывается вид на мощный 7-метровый водопад.
Термальные источники Нокалакеви
В завершение вы отправитесь в удивительное место региона Самегрело. Здесь находятся серные источники, которые, стекая с высоты, образуют причудливую «шапку» из отложений. Вы узнаете об особой природе источников и их целебных свойствах. Оцените живописные ландшафты, созданные благодаря им. А при желании покатаетесь на лодке по местной горной реке и искупаетесь в ней.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Батуми/Кобулети и обратно, а также аренда джипа на водопады и в каньон Гачедили
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером
- Дополнительные расходы:
— Мартвильский каньон: билет — 17.25 лари с человека; прогулка на лодке (по желанию) — 50 лари с человека, для детей до 6 лет — бесплатно; зиплайн (по желанию) — 70 лари с человека
— горячие источники: прогулка на лодке (4 км с элементами экстрима) с купанием в кристально чистой речке — от 250 лари с группы (зависит от количества участников и сезона)
- Возможно провести экскурсию для группы 5-7 человек – 400€
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.