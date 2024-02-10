Приготовьтесь к погружению в мир экзотики и потрясающих пейзажей Грузии. Вы посетите не только каньоны Мартвили, Балда и Гачедили, но и откроете красоту двух малоизвестных водопадов, затерянных в тропиках: Кагу и Абхеси. Сможете покататья на лодке и искупаться в горных реках. А также увидите необычные серные источники Нокалакеви, которые подарили мегрельскому краю сказочные ландшафты.

Описание

Что вас ожидает

Нетуристические водопады Кагу и Абхеси

Скрытые в зелени тропиков вдали от шумных дорог, эти локации не входят в топ самых популярных в Грузии, но они не менее красивы, чем знаменитые туристические места. Вы пройдёте тропами местных жителей, насладитесь заповедными пейзажами и при желании искупаетесь в бодрящей речке. А неподалёку я предложу сделать гастрономическую паузу и продегустировать мегрельскую кухню.

Каньоны Балда, Мартвили и Гачедили

Также вы посетите более известные природные достопримечательности. Эти чудеса грузинской природы образованы бурной деятельностью местных рек, вода которых проделала в известняковых скалах живописные ущелья. Каньоны вы сможете осмотреть сверху, воспользовавшись услугой зиплайна (Мартвили). А особое удовольствие доставит прогулка на надувной лодке в верхнюю часть каньона Гачедили, где открывается вид на мощный 7-метровый водопад.

Термальные источники Нокалакеви

В завершение вы отправитесь в удивительное место региона Самегрело. Здесь находятся серные источники, которые, стекая с высоты, образуют причудливую «шапку» из отложений. Вы узнаете об особой природе источников и их целебных свойствах. Оцените живописные ландшафты, созданные благодаря им. А при желании покатаетесь на лодке по местной горной реке и искупаетесь в ней.

Организационные детали