Посетите древнейший город Кутаиси и его окрестности в комфортной атмосфере нашего индивидуального тура. Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр – Колхидский фонтан. Мир богатой культуры и природной красоты Грузии ждут вас!

Описание трансфер

Откройте для себя Кутаиси и его окрестности, погрузитесь в атмосферу древнего города, насладитесь потрясающими природными пейзажами и культурным наследием в комфортной атмосфере нашего тура. Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан. Мир богатой культуры и природной красоты Грузии ждут вас! Важная информация: В этом путешествии вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите Гелатский монастырь и Колхидский фонтан. Также вас ждет вкусный обед в ресторане национальной кухни и прогулка по древнему красивому Кутаиси.