Посетите древнейший город Кутаиси и его окрестности в комфортной атмосфере нашего индивидуального тура.
Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр – Колхидский фонтан. Мир богатой культуры и природной красоты Грузии ждут вас!
Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр – Колхидский фонтан. Мир богатой культуры и природной красоты Грузии ждут вас!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание трансфер
Откройте для себя Кутаиси и его окрестности, погрузитесь в атмосферу древнего города, насладитесь потрясающими природными пейзажами и культурным наследием в комфортной атмосфере нашего тура. Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан. Мир богатой культуры и природной красоты Грузии ждут вас! Важная информация: В этом путешествии вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите Гелатский монастырь и Колхидский фонтан. Также вас ждет вкусный обед в ресторане национальной кухни и прогулка по древнему красивому Кутаиси.
с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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