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Край горных каньонов, рек, озер и водопадов. Древний монастырь Мартвили.

Давид Л.
Давид Л. – Гид из Батуми
Край горных каньонов, рек, озер и водопадов.

Древний монастырь Мартвили.
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Край горных каньонов, рек, озер и водопадов. Древний монастырь Мартвили.
Край горных каньонов, рек, озер и водопадов. Древний монастырь Мартвили.

Что вы увидите

  • Каньоны Окаце, Мартвили, Балда, водопад Кинчха, монастырь Чкондиди
  • озеро Ломина
Вы увидите знаменитые каньоны Мартвили, Окаце и Балда, сможете спуститься на лодках к водопадам, искупаться в них, прогуляться 👣 над пропастью по подвесной тропинке, увидеть уникальное озеро Ломине, встретиться с 900-летним ясенем в парке 🌳 князей Дадиани, и осмотреть старинный монастырь 7 века Чкондиди - усыпальницу князей. Вас ждет природа невероятной красоты.
В заключении вас ждет ужин на берегу горной реки со свежеприготовленной форелью.
Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
  • вода
Что не входит
  • Мартвили — 17, 25 лари взрослым, 5, 5 лари детям, прогулка на лодке — 15 лари, Окаце — 17, 25 лари, водопад Кинчха — 17, 25 лари.
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Грузия, Батуми, ул. Гогебашвили, 38
Край горных каньонов, рек, озер и водопадов. Древний монастырь Мартвили.
Край горных каньонов, рек, озер и водопадов. Древний монастырь Мартвили.
Край горных каньонов, рек, озер и водопадов. Древний монастырь Мартвили.
Край горных каньонов, рек, озер и водопадов. Древний монастырь Мартвили.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Давид Л.
Давид Л.
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