Вы увидите знаменитые каньоны Мартвили, Окаце и Балда, сможете спуститься на лодках к водопадам, искупаться в них, прогуляться 👣 над пропастью по подвесной тропинке, увидеть уникальное озеро Ломине, встретиться с 900-летним ясенем в парке 🌳 князей Дадиани, и осмотреть старинный монастырь 7 века Чкондиди - усыпальницу князей. Вас ждет природа невероятной красоты.

В заключении вас ждет ужин на берегу горной реки со свежеприготовленной форелью.