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Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия

Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $100 за человека

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Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия

Что вы увидите

  • Крепость Рабат
  • Ахалцихе Грузия
Мало, кто из путешественников знает о том, что есть в Грузии восхитительное место, которое очень сложно описать словами. Место, которое пережило столько радости и слёз и где очень и очень давно жили правители Ахалцихе, - Крепость Рабат.
Сегодня прогуляться 👣 по этим красивейшим местам может каждый. Кажется, что вся эта красота просто сошла со страниц книжки с арабской сказкой, и что вон за тем поворотом прячется настоящий шейх и его наложницы…
Совсем недавно эта крепость была полностью отреставрирована и теперь ещё больше привлекает к себе туристов, которые приезжают со всех уголков мира для того, чтобы окунуться в эту необычайную и необычную для них красоту и хотя бы на миг забыть о проблемах и всех своих невзгодах.
Если рассказывать о крепости Рабат, то невозможно не упомянуть и город 🏙️ Ахалцихе, с которым эта крепость неразрывно связана. Ведь по большому счёту Рабат расположен прямо в городе. И это придаёт крепости ещё больше очарования – на фоне современных строений находится самая настоящая крепость! Можно запросто перенестись из нашего суетного и такого современного 21 века в тот мир, в котором всё казалось так плавно текло, и ничего не менялось.
Сегодня крепость Рабат и грузинский город Ахалцихе – это прекрасное дополнение к туристическим маршрутам, которые проходят через Мцхета и Местиа.
В нижней части крепости расположены те самые кафе и рестораны, гостиницы и бары 🍹 брендовые магазины и винные погреба, которые помогают туристам не чувствовать себя слишком уж в историческом месте.
После реконструкции крепость Рабат стала излюбленным местом для туристов. Отсюда открывается чудесный вид на окрестности, который завораживает и заставляет вздрогнуть от той красоты, что окружает и сам Рабат, и город Ахалцихе
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • фотосессия
Что не входит
  • Дополнительные сборы за входные билеты
Начало
🚩 Ул. Руставели Батуми, Грузия
Место завершения
🏁 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия
Крепость Рабат, Ахалцихе Грузия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dreams T.
Dreams T.
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