Мало, кто из путешественников знает о том, что есть в Грузии восхитительное место, которое очень сложно описать словами. Место, которое пережило столько радости и слёз и где очень и очень давно жили правители Ахалцихе, - Крепость Рабат.

Сегодня прогуляться 👣 по этим красивейшим местам может каждый. Кажется, что вся эта красота просто сошла со страниц книжки с арабской сказкой, и что вон за тем поворотом прячется настоящий шейх и его наложницы…

Совсем недавно эта крепость была полностью отреставрирована и теперь ещё больше привлекает к себе туристов, которые приезжают со всех уголков мира для того, чтобы окунуться в эту необычайную и необычную для них красоту и хотя бы на миг забыть о проблемах и всех своих невзгодах.

Если рассказывать о крепости Рабат, то невозможно не упомянуть и город 🏙️ Ахалцихе, с которым эта крепость неразрывно связана. Ведь по большому счёту Рабат расположен прямо в городе. И это придаёт крепости ещё больше очарования – на фоне современных строений находится самая настоящая крепость! Можно запросто перенестись из нашего суетного и такого современного 21 века в тот мир, в котором всё казалось так плавно текло, и ничего не менялось.

Сегодня крепость Рабат и грузинский город Ахалцихе – это прекрасное дополнение к туристическим маршрутам, которые проходят через Мцхета и Местиа.

В нижней части крепости расположены те самые кафе и рестораны, гостиницы и бары 🍹 брендовые магазины и винные погреба, которые помогают туристам не чувствовать себя слишком уж в историческом месте.

После реконструкции крепость Рабат стала излюбленным местом для туристов. Отсюда открывается чудесный вид на окрестности, который завораживает и заставляет вздрогнуть от той красоты, что окружает и сам Рабат, и город Ахалцихе