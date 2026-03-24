Эта программа для тех, кто хочет почувствовать настоящую Аджарию: горную, спокойную, живую. Вас ждут живописные ущелья, водопады, древние арочные мосты, уютные деревни.
Без спешки, с остановками, рассказами гида и визитом в гостеприимную семью, где традиции передаются из поколения в поколение.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Батуми
10:30 — слияние рек Аджарисцкали и Чорохи
Уникальное природное явление: две реки разного цвета соединяются, надолго не смешиваясь.
11:00 — водопад Мирвети
Прогулка по территории нацпарка Мачахела к водопаду высотой около 22 м.
11:30 — Махунцети
Впечатляющий 33-метровый каскад — самый высокий водопад Аджарии.
12:30 — арочный мост царицы Тамары
Средневековый каменный мост 11–13 веков — символ инженерного мастерства Грузии.
13:00–14:30 — посещение грузинской семьи
Домашняя кухня, дегустация вин, чачи и коньяка, тосты, музыка и настоящее грузинское гостеприимство.
14:30 — выезд в Батуми
Вы узнаете:
- как и когда был построен арочный мост царицы Тамары, какие легенды с ним связаны и почему он стал символом силы и мудрости
- кто управлял Аджарией с 16 по 19 век и как менялась судьба региона
- каким образом местные жители сумели сохранить христианство в сложные исторические периоды
- где проходила Дарбазоба — прообраз парламента — и какую роль она играла в жизни страны
- как представители королевской семьи сохраняли традиции, включая уникальную культуру виноделия
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно на седане, минивэне или микроавтобусе с кондиционером, бесплатный Wi-Fi, обед и дегустации.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У канатной дороги «АРГО»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос гиду до бронирования.
Малхаз — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 110 туристов
Я вырос в туристическом городе Кобулети. Всю жизнь общаюсь с путешественниками, гидом начал работать в 2020 году и провёл более 500 экскурсий по Грузии. Буду рад знакомству!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
24 мар 2026
Экскурсия очень понравилась! Водитель забрал и привез к отелю, где проживаю. Всё было организовано на высоком уровне — время прошло быстро, остались только приятные впечатления 😊Спасибо за теплый прием, вкусный обед и дегустацию вина и чачи. Спасибо за отличную атмосферу и яркие эмоции — с удовольствием рекомендую эту экскурсию другим!
