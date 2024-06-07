1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
€52 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 июня 2024Прекрасное знакомство с городом. Баграт замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Ваша любовь к Батуми, теперь и в моем сердце!
- ГГеннадий6 июня 2024Все было просто великолепно 😻! Пока всякие «проходимцы» с Трипстера с высоким рейтингом отменяют бронирование в последний момент, (далеко ни в
- ВВладимир1 июня 2024Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
- ЗЗарема31 мая 2024Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.
- ССветлана30 мая 2024Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
- ЕЕвгений27 мая 2024Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!
- ААнжелика27 мая 2024Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал
- ДДмитрий22 мая 2024Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!
- ААлександр13 мая 2024Благодарны Баграту за очень интересное и познавательное путешествие по Батуми. Прекрасные рассказы истории возникновения самой территории города, особенности его ландшафта и
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Батумская синагога»
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