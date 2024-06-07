Батумская синагога – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Батумская синагога» в Батуми, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
150 отзывов
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
45 за всё до 4 чел.
Многоликий Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
239 отзывов
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
52 за всё до 6 чел.
Душа старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    7 июня 2024
    Душа старого города
    Прекрасное знакомство с городом. Баграт замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Ваша любовь к Батуми, теперь и в моем сердце!
  • Г
    Геннадий
    6 июня 2024
    Многоликий Батуми
    Все было просто великолепно 😻! Пока всякие «проходимцы» с Трипстера с высоким рейтингом отменяют бронирование в последний момент, (далеко ни в
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    первый раз) в погоне за длинным рублем, такие люди как Александр - делают жизнь ярче и интереснее! Скажу честно, попали на данную экскурсию совершенно случайно, забронировали ее в самый последний момент. Александр, большой профессионал своего дела, прогулка с ним прошла очень легко, дружелюбно и информативно. Александр, желаем Вам крепкого здоровья и мирного неба над головой… Однозначно рекомендуем! С уважением, Геннадий!

  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Многоликий Батуми
    Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
  • З
    Зарема
    31 мая 2024
    Многоликий Батуми
    Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Все краски Батуми
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Все краски Батуми
    Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Все краски Батуми
    Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал
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    потрясающие места Батуми. Маршрут экскурсии был очень грамотно выстроен, посмотрели весь город. Аркадий очень приятный и грамотный молодой человек, экскурсию однозначно рекомендую.

  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Душа старого города
    Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Душа старого города
    Благодарны Баграту за очень интересное и познавательное путешествие по Батуми. Прекрасные рассказы истории возникновения самой территории города, особенности его ландшафта и
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    природы, истории становления и культурного наследия, богатой на народности и религиозные влияния страны, что отразилось на неповторимом архитектурном богатстве города. Для любителей кинематографии и литературы приводятся множественные истории связаные с Батуми.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Батумская синагога»

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  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Батумская синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 75. Туристы уже оставили гидам 593 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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