В Виктория Душа старого города Прекрасное знакомство с городом. Баграт замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Ваша любовь к Батуми, теперь и в моем сердце!

Г Геннадий Многоликий Батуми читать дальше первый раз) в погоне за длинным рублем, такие люди как Александр - делают жизнь ярче и интереснее! Скажу честно, попали на данную экскурсию совершенно случайно, забронировали ее в самый последний момент. Александр, большой профессионал своего дела, прогулка с ним прошла очень легко, дружелюбно и информативно. Александр, желаем Вам крепкого здоровья и мирного неба над головой… Однозначно рекомендуем! С уважением, Геннадий! Все было просто великолепно 😻! Пока всякие «проходимцы» с Трипстера с высоким рейтингом отменяют бронирование в последний момент, (далеко ни в

В Владимир Многоликий Батуми Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.

З Зарема Многоликий Батуми Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.

С Светлана Все краски Батуми Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.

Е Евгений Все краски Батуми Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!

А Анжелика Все краски Батуми читать дальше потрясающие места Батуми. Маршрут экскурсии был очень грамотно выстроен, посмотрели весь город. Аркадий очень приятный и грамотный молодой человек, экскурсию однозначно рекомендую. Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал

Д Дмитрий Душа старого города Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!