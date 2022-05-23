Национальный парк Мачахела

Национальный парк Мачахела
Национальный парк Мачахела
Национальный парк Мачахела
Национальный парк Мачахела
Национальный парк Мачахела
Национальный парк Мачахела
Национальный парк Мачахела

Что вас ожидает 🤩

  • Деревня Мирвети
  • Крепость Гвара
  • Бункер времен второй мировой войны
  • Горный ресторан и фольклорное шоу
В горной Аджарии есть немало красивых мест, но одним из наиболее интересных и очаровывающих с первого взгляда по праву является Мачахельский Национальный Парк. Расположен парк сравнительно недалеко от Батуми, первая достопримечательность всего в 20 км, а последняя в 36 км. Статус Национального парка Мачахельскому ущелью был присвоен в 2012 году, чтобы сохранить уникальную растительность и животный мир этого девственного края. Парк и вправду впечатляет: мохнатые зеленые горы, горные звонкие водопады и бурлящие речки, руины заброшенных древних крепостей, средневековые мосты… и это лишь небольшая часть всего, что вас ждет!
Горная Аджария: история, природа, танцы и вкуснейшая еда

Мы посетим как знаменитые, так и тайные места Мачахельского национального парка. В программе:

  • Деревня Мирвети — сказочное по красоте селение, где вы раскроете грузинскую природу с новой стороны. Я покажу густой самшитовый лес, водопад в джунглях, небольшой арочный мост и реку с бирюзовой водой, в которой при желании можно искупаться.
Крепость Гвара — фортификационное сооружение 6 века, к которому нас приведет таинственная и очень живописная дорога. Вы увидите остатки древних стен и зарытые в землю глиняные винные сосуды «квеври». А еще из крепости открывается необыкновенный вид на Мачахельское ущелье!
Бункер времен Второй мировой войны — заброшенный бункер с толстыми стенами и старинной пушкой. Мы осмотрим его снаружи и ненадолго заглянем внутрь.
Горный ресторан и фольклорное шоу — обычно самая эмоциональная часть путешествия. Вы полюбуетесь потрясающими панорамами, оцените задорные грузинские танцы и попробуете национальные блюда, приготовленные из выращенных здесь натуральных продуктов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Фотограф (по желанию) 30$
  • Гид (по желанию) 25$
Что не входит
  • Дополнительные покупки
  • Стоимость дополнительных развлечений и входных билетов
  • Еда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно — 50 лари с человека
Место начала и завершения?
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо за то
  • Что заинтересовались нашей экскурсией! Надеемся
  • Что наше совместное путешествие запомнится Вам надолго и после него останутся только самые приятные воспоминания! Давайте влюбляться в Грузию вместе!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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