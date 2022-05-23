В горной Аджарии есть немало красивых мест, но одним из наиболее интересных и очаровывающих с первого взгляда по праву является Мачахельский Национальный Парк. Расположен парк сравнительно недалеко от Батуми, первая достопримечательность всего в 20 км, а последняя в 36 км. Статус Национального парка Мачахельскому ущелью был присвоен в 2012 году, чтобы сохранить уникальную растительность и животный мир этого девственного края. Парк и вправду впечатляет: мохнатые зеленые горы, горные звонкие водопады и бурлящие речки, руины заброшенных древних крепостей, средневековые мосты… и это лишь небольшая часть всего, что вас ждет!

Горная Аджария: история, природа, танцы и вкуснейшая еда

Мы посетим как знаменитые, так и тайные места Мачахельского национального парка. В программе:

Деревня Мирвети — сказочное по красоте селение, где вы раскроете грузинскую природу с новой стороны. Я покажу густой самшитовый лес, водопад в джунглях, небольшой арочный мост и реку с бирюзовой водой, в которой при желании можно искупаться.

Крепость Гвара — фортификационное сооружение 6 века, к которому нас приведет таинственная и очень живописная дорога. Вы увидите остатки древних стен и зарытые в землю глиняные винные сосуды «квеври». А еще из крепости открывается необыкновенный вид на Мачахельское ущелье!

Бункер времен Второй мировой войны — заброшенный бункер с толстыми стенами и старинной пушкой. Мы осмотрим его снаружи и ненадолго заглянем внутрь.

Горный ресторан и фольклорное шоу — обычно самая эмоциональная часть путешествия. Вы полюбуетесь потрясающими панорамами, оцените задорные грузинские танцы и попробуете национальные блюда, приготовленные из выращенных здесь натуральных продуктов.