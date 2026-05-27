Почему Батуми несколько раз получал туристический «Оскар» World Travel Awards? Предлагаю вам это выяснить. Вы увидите, как переплетаются история, современные пространства и живая городская культура. Заглянете в необычные места, поучаствуете в дегустациях и узнаете, чем живёт Батуми после заката.
Описание экскурсии
- Площадь Европы и главная туристическая улица города. Заглянем в когда-то главную квартиру Аджарии, куда раньше нельзя было заходить, где теперь в старинных интерьерах располагается винное заведение Bu&khari.
- Башня «Алфавит», маяк, скульптура «Али и Нино», новый парк и морской вокзал — обсудим, как изменился город, и при желании посетим мексиканский бар, где подают коктейли с текилой по всем правилам (или, начиная с лета 2026, можем посетить популярный бар «Чача тайм»).
- Турецкий квартал — прогуляемся по маленькой Турции в сердце Батуми.
- Дом вина KTW — понаблюдаем, как созревает вино, и продегустируем напиток или мороженое.
- Секретная старинная квартира с парадным входом.
- Угощение органическим грузинским чаем ручной сборки.
Вы узнаете:
- историю Батуми и его «фишки».
- как здесь отдыхают вечером, какие существуют традиции и странности.
- о необычных заведениях, домах, улочках и людях.
Организационные детали
- Дегустация в доме вина (вино или мороженое) включена в стоимость.
- В маршруте две старинных квартиры, но вторая может быть закрыта для съёмок (чем раньше вы бронируете экскурсию, тем выше шанс туда попасть). Если вторая квартира не будет забронирована под съёмку, посетим обе.
- Отдельно оплачивается (по желанию): дегустация в винотеке Bu&khari — от 35 лари (≈ €11).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 232 туристов
Привет, меня зовут Евгений, и я дышу путешествиями! Ровно половину жизни, а мне почти сорок, я познаю мир. Несколько лет назад я встретил единомышленника. С женой мы проехали от Индии до
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии на «Улочки, винотеки, бары и истории вечернего Батуми»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборМноголикий Батуми
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Статуи Али и Нино. Около ко...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми глазами местных жителей
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
29 мая в 18:00
30 мая в 13:00
€65 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Фотопрогулка по Старому Батуми
Прогуляйтесь по старинным улочкам Батуми, где прошлое встречается с настоящим. Профессиональная фотосессия и приятное общение гарантированы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€80 за человека
Индивидуальная
Винные бары Батуми
Разобраться в тонкостях грузинского виноделия в теории и на практике
Начало: У Батумского морского порта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за человека
от €149 за экскурсию