Грузинская природа поражает своей красотой и разнообразием.
Путешественники смогут пройти по залам пещеры Прометея, где каменные образования словно застыл в движении. В Мартвильском каньоне их ждут бирюзовые водопады и величественные скалы.
Прогулка на лодке по реке позволит насладиться пейзажами и узнать больше о культуре и традициях Грузии. В завершение дня - обед в живописном месте на берегу реки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные объекты
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📚 Интересные истории о Грузии
- 🍽 Обед в живописном месте
- 🛶 Прогулка на лодке
Что можно увидеть
- Пещера Прометея
- Каньон Мартвили
Описание экскурсии
Пещера Прометея
- Мы пройдём по цепи пещер со сталактитами, сталагмитами и сталагматами всевозможных причудливых форм и видов.
- Я расскажу вам о разнице между ними и природе их возникновения.
- Если захотите — покатаетесь на лодке по подземному озеру и подземной реке.
Каньон Мартвили
- Вы прогуляетесь по тропинкам и насладитесь каскадами причудливых водопадов.
- По желанию — проплывёте на лодке по неспешной реке и полюбуетесь скалами.
- А я поделюсь историями о Мегрельском крае Грузии.
Обед в живописном месте
- На обратном пути остановимся на обед в ресторане на берегу реки.
- Вы узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г. в.
- Дорога в одну сторону занимает около 2 ч., в каждой локации мы проводим примерно 1,5 ч., столько же занимает обед.
Дополнительные расходы
- Обед — $10.
- Вход в пещеру — $8.
- Вход в каньон — $8.
- Катание на лодках в пещере — $5.
- Катание на лодках по каньону — $5.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€75
|Дети до 12 лет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Заеду за вами по указанному адресу в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Леван — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 1038 туристов
Гамарджоба! Меня зовут Леван, я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
Входит в следующие категории Батуми
