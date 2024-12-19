Гурия — регион, расположенный близко к Батуми, но всё ещё недооценен! Это историческая область, которая может удивить и впечатлить даже самого искушенного путешественника. Здесь красивейшая природа, минеральные источники и растут эндемические сорта винограда, а монастыри хранят историю веков, выращивают чай, цитрусовые и хранят культурное наследие. В нашей экскурсии мы посетим виноградник, монастырь, винное производство, а также поучаствуем в настоящем грузинском застолье!

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Описание экскурсии

Откройте для себя Гурию

Гурия — это удивительный регион, расположенный всего в нескольких километрах от Батуми. Несмотря на свою близость к популярным туристическим местам, Гурия остается недооцененной жемчужиной, готовой удивить даже самых искушенных путешественников.

Природа и культура

Эта историческая область славится своей великолепной природой. Здесь вы найдете:

Красивейшие пейзажи;

Минеральные источники;

Эндемические сорта винограда;

Монастыри, хранящие вековые традиции;

Чайные плантации и цитрусовые сады.

Уникальные впечатления

В рамках нашей экскурсии вы сможете:

Посетить живописный виноградник; Исследовать древний монастырь; Узнать о процессе виноделия на местном производстве; Поучаствовать в традиционном грузинском застолье.

Гурия — это не просто место, это возможность погрузиться в богатую культуру и традиции Грузии. Приглашаем вас открыть для себя этот уникальный регион и насладиться его красотой!