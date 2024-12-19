Гурия — регион, расположенный близко к Батуми, но всё ещё недооценен! Это историческая область, которая может удивить и впечатлить даже самого искушенного путешественника.
Здесь красивейшая природа, минеральные источники и растут эндемические сорта винограда, а монастыри хранят историю веков, выращивают чай, цитрусовые и хранят культурное наследие.
В нашей экскурсии мы посетим виноградник, монастырь, винное производство, а также поучаствуем в настоящем грузинском застолье!
Здесь красивейшая природа, минеральные источники и растут эндемические сорта винограда, а монастыри хранят историю веков, выращивают чай, цитрусовые и хранят культурное наследие.
В нашей экскурсии мы посетим виноградник, монастырь, винное производство, а также поучаствуем в настоящем грузинском застолье!
Описание экскурсии
Откройте для себя Гурию
Гурия — это удивительный регион, расположенный всего в нескольких километрах от Батуми. Несмотря на свою близость к популярным туристическим местам, Гурия остается недооцененной жемчужиной, готовой удивить даже самых искушенных путешественников.
Природа и культура
Эта историческая область славится своей великолепной природой. Здесь вы найдете:
- Красивейшие пейзажи;
- Минеральные источники;
- Эндемические сорта винограда;
- Монастыри, хранящие вековые традиции;
- Чайные плантации и цитрусовые сады.
Уникальные впечатления
В рамках нашей экскурсии вы сможете:
- Посетить живописный виноградник;
- Исследовать древний монастырь;
- Узнать о процессе виноделия на местном производстве;
- Поучаствовать в традиционном грузинском застолье.
Гурия — это не просто место, это возможность погрузиться в богатую культуру и традиции Грузии. Приглашаем вас открыть для себя этот уникальный регион и насладиться его красотой!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Шемокмеди
- Виноградник сорта Чхавери
- Грузинский марани
- Гурийский традиционный дом
- Пейзажи региона Гурия
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Традиционное застолье
- Дегустация вин
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Страховка
Место начала и завершения?
Колоннада Парка 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Благодарим за бронирование. Наши экскурсии гарантированы к проведению в группах от 2х человек
- Просьба дождаться подтверждения от гида. Если вы не получили подтверждение в течение 8 часов
- Пожалуйста
- Срочно свяжитесь с нами +995557605394 вайбер
- Ватсап
- Телеграм
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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