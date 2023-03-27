Групповая экскурсия из Батуми: погружение в историю виноделия Грузии
Узнайте все об истории культуры и традициях виноделия в красивой семейной винодельне. Откройте для себя виды вин местного производства во время дегустации. Узнайте, как они придают винам неповторимую нотку вкуса и как правильно необходимо пить вино. Полюбуетесь на неповторимый ландшафт горной Аджарии и узнайте многое из истории Грузии.
Ближайшие даты:
24
июн
июн
25
июн
июн
26
июн
июн
27
июн
июн
28
июн
июн
29
июн
июн
30
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый и новый город Батуми
- Место слияния двух рек
- Костенски водопад
- Мачахельское ущелье
- Семейный погреб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Непотерянный фрагмент национальной культуры.
- Древнюю историю, которой уже более 8 000 лет имеет не только виноделие, но и традиции грузинской семьи. Есть даже такое меткое высказывание: «Грузин и виноград родились одновременно» — вот почему знакомство с Грузией и её народом, я предлагаю начать с посещения семейного винного погреба и продегустировать там 5 сортов самых любимых грузинами вин, а также национальный напиток Чача.
- Во время дегустации я расскажу вам об истории, культуре и традициях виноделия и употребления этого напитка. Например, почему вино пьётся только с тостами. Во время поездки вы полюбуетесь природными красотами горной Аджарии и узнаете много всего интересного из истории, как древней, так и современной Грузии.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация вин
- Что не входит
- Ужин в семейном ресторане (при желании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), БатумиЗавершение: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natalya
27 мар 2023
Выражаем искреннюю благодарность Гиорги за увлекательную экскурсию по чудесным и красивейшим природным местам горной Аджарии🏞😍
Путешествие проходило в атмосфере дружелюбия, позитива и неподдельного интереса😊
Спасибо за полное погружение в богатую историю Грузии, её культуру, многовековые традиции😊 и за множество памятных и уникальных фото, которые мы с удовольствием делали по ходу всего маршрута😍
И отдельное спасибо за возможность попробовать вкуснейшие вина в тёплой семейной атмосфере🤗
Путешествие проходило в атмосфере дружелюбия, позитива и неподдельного интереса😊
Спасибо за полное погружение в богатую историю Грузии, её культуру, многовековые традиции😊 и за множество памятных и уникальных фото, которые мы с удовольствием делали по ходу всего маршрута😍
И отдельное спасибо за возможность попробовать вкуснейшие вина в тёплой семейной атмосфере🤗
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми
Групповые
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
Винные туры
Похожие туры из Батуми
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники Горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
от €125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
Побывать в настоящем шато, спуститься в марани и научиться готовить аджарский хачапури
Завтра
27 июня
28 июня
29 июня
€290 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Винные бары Батуми
Разобраться в тонкостях грузинского виноделия в теории и на практике
у Батумского морского порта
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
от €60 за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии