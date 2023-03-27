Вино и семейный погреб

Групповая экскурсия из Батуми: погружение в историю виноделия Грузии

5
1 отзыв
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Узнайте все об истории культуры и традициях виноделия в красивой семейной винодельне. Откройте для себя виды вин местного производства во время дегустации. Узнайте, как они придают винам неповторимую нотку вкуса и как правильно необходимо пить вино. Полюбуетесь на неповторимый ландшафт горной Аджарии и узнайте многое из истории Грузии.
Вино и семейный погреб
Вино и семейный погреб
Вино и семейный погреб
Вино и семейный погреб
Вино и семейный погреб
Вино и семейный погреб
Вино и семейный погреб
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Старый и новый город Батуми
  • Место слияния двух рек
  • Костенски водопад
  • Мачахельское ущелье
  • Семейный погреб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Непотерянный фрагмент национальной культуры.
  • Древнюю историю, которой уже более 8 000 лет имеет не только виноделие, но и традиции грузинской семьи. Есть даже такое меткое высказывание: «Грузин и виноград родились одновременно» — вот почему знакомство с Грузией и её народом, я предлагаю начать с посещения семейного винного погреба и продегустировать там 5 сортов самых любимых грузинами вин, а также национальный напиток Чача.
  • Во время дегустации я расскажу вам об истории, культуре и традициях виноделия и употребления этого напитка. Например, почему вино пьётся только с тостами. Во время поездки вы полюбуетесь природными красотами горной Аджарии и узнаете много всего интересного из истории, как древней, так и современной Грузии.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация вин
Что не входит
  • Ужин в семейном ресторане (при желании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), Батуми
Завершение: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 мар 2023
Выражаем искреннюю благодарность Гиорги за увлекательную экскурсию по чудесным и красивейшим природным местам горной Аджарии🏞😍
Путешествие проходило в атмосфере дружелюбия, позитива и неподдельного интереса😊
Спасибо за полное погружение в богатую историю Грузии, её культуру, многовековые традиции😊 и за множество памятных и уникальных фото, которые мы с удовольствием делали по ходу всего маршрута😍
И отдельное спасибо за возможность попробовать вкуснейшие вина в тёплой семейной атмосфере🤗

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