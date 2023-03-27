Выражаем искреннюю благодарность Гиорги за увлекательную экскурсию по чудесным и красивейшим природным местам горной Аджарии🏞😍

Путешествие проходило в атмосфере дружелюбия, позитива и неподдельного интереса😊

Спасибо за полное погружение в богатую историю Грузии, её культуру, многовековые традиции😊 и за множество памятных и уникальных фото, которые мы с удовольствием делали по ходу всего маршрута😍

И отдельное спасибо за возможность попробовать вкуснейшие вина в тёплой семейной атмосфере🤗