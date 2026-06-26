Вкус горной Аджарии: природные чудеса и грузинское застолье
Водопады, древняя крепость, горные пейзажи и душевный вечер в аджарской семье (из Батуми)
Едем в горы, чтобы полюбоваться первозданной красотой аджарской природы и побывать в гостях у местных жителей. Мы увидим водопад, старинный арочный мост и поднимемся к руинам средневековой крепости.
А вечер проведём в гостеприимном грузинском доме, где вас ждут национальные блюда, домашнее вино, музыка, танцы и тёплая атмосфера аджарского застолья.
Описание экскурсии
Слияние Аджарисцхали и Чорохи — живописная смотровая площадка с видом на две горные реки, которые встречаются и продолжают путь единым потоком.
Водопад Махунцети — один из самых мощных в регионе. Среди зелёных склонов вода с шумом падает вниз, создавая прохладу даже в жаркий день.
Мост царицы Тамары — арочный каменный мост времён средневековой Грузии.
Руины крепости Гвара — они напоминают об эпохе расцвета грузинского царства. А ещё отсюда открываются прекрасные виды на горные долины и окрестности.
Вечер в грузинском доме — вас примут не как туристов, а как дорогих гостей. За большим столом вы попробуете блюда аджарской кухни, домашнее вино и традиционные угощения. В программе — грузинские песни, танцы, тосты и истории, которые помогают понять душу этого края.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Батуми 9:40–10:10 — смотровая площадка у слияния рек Аджарисцхали и Чорохи 10:30–11:30 — водопад Махунцети 12:00–12:40 — мост царицы Тамары 13:00–14:00 — крепость Гвара 14:30–17:00 — вечер в грузинском доме с фольклорной программой, ужином и дегустацией 18:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном джипе и напитки в дороге
Дополнительно оплачивается вечер в грузинском доме с ужином и фольклорной программой — 70 лари с человека
Экскурсию проведёт один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Батуми
Организатор данного мероприятия
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Мы, русская семья, переехали в Грузию из Латинской Америки. Живём здесь с 2019 года.
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по этой прекрасной стране. Показываем Грузию изнутри и делимся своими впечатлениями о жизни.
Организуем индивидуальные и групповые экскурсии так, чтобы люди вернулись к нам ещё и нас рекомендовали.
Наш принцип — индивидуальный подход к каждому путешественнику.
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