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Вкус горной Аджарии: природные чудеса и грузинское застолье

Водопады, древняя крепость, горные пейзажи и душевный вечер в аджарской семье (из Батуми)
Едем в горы, чтобы полюбоваться первозданной красотой аджарской природы и побывать в гостях у местных жителей. Мы увидим водопад, старинный арочный мост и поднимемся к руинам средневековой крепости.

А вечер проведём в гостеприимном грузинском доме, где вас ждут национальные блюда, домашнее вино, музыка, танцы и тёплая атмосфера аджарского застолья.
Вкус горной Аджарии: природные чудеса и грузинское застолье
Вкус горной Аджарии: природные чудеса и грузинское застолье
Вкус горной Аджарии: природные чудеса и грузинское застолье

Описание экскурсии

Слияние Аджарисцхали и Чорохи — живописная смотровая площадка с видом на две горные реки, которые встречаются и продолжают путь единым потоком.

Водопад Махунцети — один из самых мощных в регионе. Среди зелёных склонов вода с шумом падает вниз, создавая прохладу даже в жаркий день.

Мост царицы Тамары — арочный каменный мост времён средневековой Грузии.

Руины крепости Гвара — они напоминают об эпохе расцвета грузинского царства. А ещё отсюда открываются прекрасные виды на горные долины и окрестности.

Вечер в грузинском доме — вас примут не как туристов, а как дорогих гостей. За большим столом вы попробуете блюда аджарской кухни, домашнее вино и традиционные угощения. В программе — грузинские песни, танцы, тосты и истории, которые помогают понять душу этого края.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Батуми
9:40–10:10 — смотровая площадка у слияния рек Аджарисцхали и Чорохи
10:30–11:30 — водопад Махунцети
12:00–12:40 — мост царицы Тамары
13:00–14:00 — крепость Гвара
14:30–17:00 — вечер в грузинском доме с фольклорной программой, ужином и дегустацией
18:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном джипе и напитки в дороге
  • Дополнительно оплачивается вечер в грузинском доме с ужином и фольклорной программой — 70 лари с человека
  • Экскурсию проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы предлагаем экскурсии и туры по солнечной Грузии. С нами вам будет комфортно, безопасно, уютно. Мы, русская семья, переехали в Грузию из Латинской Америки. Живём здесь с 2019 года. Работаем и путешествуем
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по этой прекрасной стране. Показываем Грузию изнутри и делимся своими впечатлениями о жизни. Организуем индивидуальные и групповые экскурсии так, чтобы люди вернулись к нам ещё и нас рекомендовали. Наш принцип — индивидуальный подход к каждому путешественнику.

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