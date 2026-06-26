Едем в горы, чтобы полюбоваться первозданной красотой аджарской природы и побывать в гостях у местных жителей. Мы увидим водопад, старинный арочный мост и поднимемся к руинам средневековой крепости. А вечер проведём в гостеприимном грузинском доме, где вас ждут национальные блюда, домашнее вино, музыка, танцы и тёплая атмосфера аджарского застолья.

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Описание экскурсии

Слияние Аджарисцхали и Чорохи — живописная смотровая площадка с видом на две горные реки, которые встречаются и продолжают путь единым потоком.

Водопад Махунцети — один из самых мощных в регионе. Среди зелёных склонов вода с шумом падает вниз, создавая прохладу даже в жаркий день.

Мост царицы Тамары — арочный каменный мост времён средневековой Грузии.

Руины крепости Гвара — они напоминают об эпохе расцвета грузинского царства. А ещё отсюда открываются прекрасные виды на горные долины и окрестности.

Вечер в грузинском доме — вас примут не как туристов, а как дорогих гостей. За большим столом вы попробуете блюда аджарской кухни, домашнее вино и традиционные угощения. В программе — грузинские песни, танцы, тосты и истории, которые помогают понять душу этого края.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Батуми

9:40–10:10 — смотровая площадка у слияния рек Аджарисцхали и Чорохи

10:30–11:30 — водопад Махунцети

12:00–12:40 — мост царицы Тамары

13:00–14:00 — крепость Гвара

14:30–17:00 — вечер в грузинском доме с фольклорной программой, ужином и дегустацией

18:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали