Вы увидите Аджарию во всём её разнообразии: от побережья Чёрного моря и древней крепости Гонио до горных ущелий, водопадов и уютных деревень среди зелёных склонов. Вас ждут живописные дороги, панорамные виды, старинные мосты эпохи царицы Тамары, дегустация аджарского вина и грузинское застолье в гостях у местной семьи.

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Можно с детьми

Ваш гид в Батуми

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Батуми

Встретимся у места вашего проживания или в заранее согласованной точке города и отправимся в путешествие по Аджарии — от побережья Чёрного моря к горным ущельям и водопадам.

10:00 — пляж Сарпи и граница Грузии с Турцией

Вы прогуляетесь по одному из самых живописных пляжей южного побережья, увидите место встречи двух стран и сделаете фото у моря и скал.

10:30 — водопад Андрея Первозванного

Посетите водопад, связанный с легендой о святом Андрее, который, по преданию, принёс христианство в Грузию. Послушаете об истории и традициях региона.

11:00 — крепость Гонио

Посмотрите на древнюю римскую крепость Гонио-Апсарос и раскроете, какие тайны хранит это место. При желании можно зайти на территорию.

12:00 — слияние рек Чорохи и Аджарисцкали

Побываете на смотровой площадке с панорамным видом на место, где соединяются две реки разного цвета.

12:40 — водопад Мирвети и мост царицы Тамары

Пройдёте через атмосферный самшитовый лес к скрытому водопаду и увидите арочный мост 12 века.

13:30 — Мачахельское ущелье и дегустация вина

Окажетесь среди горных пейзажей ущелья Мачахела, попробуете местное домашнее вино и узнаете о традициях аджарского виноделия.

14:15 — самый большой арочный мост эпохи царицы Тамары

По желанию здесь можно прокатиться на зиплайне над горной рекой.

15:00 — грузинское застолье в деревне Чхутунети

Завершим день в гостях у местной семьи. Вас ждут блюда аджарской кухни, домашнее вино и чача, грузинская музыка, танцы и атмосфера настоящего гостеприимства.

17:00–18:30 — возвращение в Батуми

После отдыха и застолья отправимся обратно к побережью.

Организационные детали