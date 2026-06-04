Встретимся у места вашего проживания или в заранее согласованной точке города и отправимся в путешествие по Аджарии — от побережья Чёрного моря к горным ущельям и водопадам.
10:00 — пляж Сарпи и граница Грузии с Турцией
Вы прогуляетесь по одному из самых живописных пляжей южного побережья, увидите место встречи двух стран и сделаете фото у моря и скал.
10:30 — водопад Андрея Первозванного
Посетите водопад, связанный с легендой о святом Андрее, который, по преданию, принёс христианство в Грузию. Послушаете об истории и традициях региона.
11:00 — крепость Гонио
Посмотрите на древнюю римскую крепость Гонио-Апсарос и раскроете, какие тайны хранит это место. При желании можно зайти на территорию.
12:00 — слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
Побываете на смотровой площадке с панорамным видом на место, где соединяются две реки разного цвета.
12:40 — водопад Мирвети и мост царицы Тамары
Пройдёте через атмосферный самшитовый лес к скрытому водопаду и увидите арочный мост 12 века.
13:30 — Мачахельское ущелье и дегустация вина
Окажетесь среди горных пейзажей ущелья Мачахела, попробуете местное домашнее вино и узнаете о традициях аджарского виноделия.
14:15 — самый большой арочный мост эпохи царицы Тамары
По желанию здесь можно прокатиться на зиплайне над горной рекой.
15:00 — грузинское застолье в деревне Чхутунети
Завершим день в гостях у местной семьи. Вас ждут блюда аджарской кухни, домашнее вино и чача, грузинская музыка, танцы и атмосфера настоящего гостеприимства.
17:00–18:30 — возвращение в Батуми
После отдыха и застолья отправимся обратно к побережью.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне
Дополнительно оплачиваются входные билеты в крепость Гонио — 15 лари ($5,5) за чел., застолье с фольклорным шоу — 50 лари ($18,5) за чел., зиплайн (по желанию) — 70 лари ($26) за чел.
В застолье входит шведский стол из 12 блюд, домашнее вино и чача
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамаз — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Грузия — это мой дом с самого рождения, а Батуми стал родным городом много лет назад. Я выбрал его неслучайно: здесь сливаются горы и море, восточная и европейская атмосфера, древние читать дальшеуменьшить
традиции и современная жизнь. За годы я объездил всю страну — от Сванетских башен до виноградников Кахетии, от пещер Уплисцихе до каньонов Окаце — но каждый раз возвращаюсь в Батуми с чувством, что лучшее место на земле всё-таки здесь. Я знаю Аджарию вдоль и поперёк: её тёплые побережья, туманные перевалы, горные аулы и секретные пляжи, о которых не пишут в путеводителях.
Свободно говорю на трёх языках: русском, грузинском и английском. Могу провести экскурсию на любом из них — выбирайте тот, на котором вам комфортнее. Для русскоязычных гостей это особенно удобно: вы услышите все тонкости истории, юмора и местных историй без потерь в переводе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ЕЛЕНА
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки. В этот раз особенно хочется отметить Тамаза. Видно, что он искренне любит Грузию и читать дальшеуменьшить
отлично знает свою страну. Во время путешествия он рассказывал много интересного об истории, традициях, людях и местах, которые мы посещали.
Конечно, сама Аджария прекрасна: горы, водопады, старинные мосты, море, потрясающие виды. Но лично для меня главным впечатлением стала именно атмосфера тура. В группе были люди разного возраста и с разными интересами, многие до этого не были знакомы друг с другом. Тем не менее весь день прошёл легко, комфортно и очень душевно.
Считаю, что это во многом заслуга Тамаза. Он умеет находить подход к людям, создаёт дружелюбную и спокойную обстановку, никого не торопит и при этом всё организовано чётко и профессионально. Чувствуется большой опыт работы с туристами.
Спасибо за прекрасный день, интересные рассказы и замечательную атмосферу. Такие поездки запоминаются не только красивыми местами, но и людьми, которые их проводят. Искренне рекомендую этот тур и Тамаза как гида.
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