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От моря до гор: большое путешествие по Аджарии

Самые красивые локации региона - за один день из Батуми
Вы увидите Аджарию во всём её разнообразии: от побережья Чёрного моря и древней крепости Гонио до горных ущелий, водопадов и уютных деревень среди зелёных склонов.

Вас ждут живописные дороги, панорамные виды, старинные мосты эпохи царицы Тамары, дегустация аджарского вина и грузинское застолье в гостях у местной семьи.
5
1 отзыв
От моря до гор: большое путешествие по Аджарии
От моря до гор: большое путешествие по Аджарии
От моря до гор: большое путешествие по Аджарии

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Батуми

Встретимся у места вашего проживания или в заранее согласованной точке города и отправимся в путешествие по Аджарии — от побережья Чёрного моря к горным ущельям и водопадам.

10:00 — пляж Сарпи и граница Грузии с Турцией

Вы прогуляетесь по одному из самых живописных пляжей южного побережья, увидите место встречи двух стран и сделаете фото у моря и скал.

10:30 — водопад Андрея Первозванного

Посетите водопад, связанный с легендой о святом Андрее, который, по преданию, принёс христианство в Грузию. Послушаете об истории и традициях региона.

11:00 — крепость Гонио

Посмотрите на древнюю римскую крепость Гонио-Апсарос и раскроете, какие тайны хранит это место. При желании можно зайти на территорию.

12:00 — слияние рек Чорохи и Аджарисцкали

Побываете на смотровой площадке с панорамным видом на место, где соединяются две реки разного цвета.

12:40 — водопад Мирвети и мост царицы Тамары

Пройдёте через атмосферный самшитовый лес к скрытому водопаду и увидите арочный мост 12 века.

13:30 — Мачахельское ущелье и дегустация вина

Окажетесь среди горных пейзажей ущелья Мачахела, попробуете местное домашнее вино и узнаете о традициях аджарского виноделия.

14:15 — самый большой арочный мост эпохи царицы Тамары

По желанию здесь можно прокатиться на зиплайне над горной рекой.

15:00 — грузинское застолье в деревне Чхутунети

Завершим день в гостях у местной семьи. Вас ждут блюда аджарской кухни, домашнее вино и чача, грузинская музыка, танцы и атмосфера настоящего гостеприимства.

17:00–18:30 — возвращение в Батуми

После отдыха и застолья отправимся обратно к побережью.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в крепость Гонио — 15 лари ($5,5) за чел., застолье с фольклорным шоу — 50 лари ($18,5) за чел., зиплайн (по желанию) — 70 лари ($26) за чел.
  • В застолье входит шведский стол из 12 блюд, домашнее вино и чача

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамаз
Тамаз — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Грузия — это мой дом с самого рождения, а Батуми стал родным городом много лет назад. Я выбрал его неслучайно: здесь сливаются горы и море, восточная и европейская атмосфера, древние
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традиции и современная жизнь. За годы я объездил всю страну — от Сванетских башен до виноградников Кахетии, от пещер Уплисцихе до каньонов Окаце — но каждый раз возвращаюсь в Батуми с чувством, что лучшее место на земле всё-таки здесь. Я знаю Аджарию вдоль и поперёк: её тёплые побережья, туманные перевалы, горные аулы и секретные пляжи, о которых не пишут в путеводителях. Свободно говорю на трёх языках: русском, грузинском и английском. Могу провести экскурсию на любом из них — выбирайте тот, на котором вам комфортнее. Для русскоязычных гостей это особенно удобно: вы услышите все тонкости истории, юмора и местных историй без потерь в переводе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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ЕЛЕНА
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки. В этот раз особенно хочется отметить Тамаза. Видно, что он искренне любит Грузию и
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отлично знает свою страну. Во время путешествия он рассказывал много интересного об истории, традициях, людях и местах, которые мы посещали.

Конечно, сама Аджария прекрасна: горы, водопады, старинные мосты, море, потрясающие виды. Но лично для меня главным впечатлением стала именно атмосфера тура. В группе были люди разного возраста и с разными интересами, многие до этого не были знакомы друг с другом. Тем не менее весь день прошёл легко, комфортно и очень душевно.

Считаю, что это во многом заслуга Тамаза. Он умеет находить подход к людям, создаёт дружелюбную и спокойную обстановку, никого не торопит и при этом всё организовано чётко и профессионально. Чувствуется большой опыт работы с туристами.

Спасибо за прекрасный день, интересные рассказы и замечательную атмосферу. Такие поездки запоминаются не только красивыми местами, но и людьми, которые их проводят. Искренне рекомендую этот тур и Тамаза как гида.

Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.+2
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.
Путешествую много и всегда обращаю внимание не только на маршрут, но и на атмосферу самой поездки.
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