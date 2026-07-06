Добро пожаловать в край средневековых мостов, изумрудных озёр, хрустальных водопадов и дорог средь облаков! Вы посетите старинные сёла, древний монастырь и незамерзающее озеро. Услышите легенды о царице Тамаре и предания об Андрее Первозванном. Погуляете по ботаническому саду. И, конечно, подниметесь на перевал с потрясающими видами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €240 за экскурсию

Ваш гид в Батуми

Описание экскурсии

Села Махунцети и Дандало. В Махунцети вы увидите самый высокий водопад в Аджарии и каменный средневековый мост. А в Дандало — самый длинный арочный мост региона, окутанный легендами.

Посёлок Шуахеви. Вас ждут руины крепости Окропилаури и национальный парк «Кинтриши».

Село Фуртио. Место связано с легендой о царице Тамаре, которая приказала построить через реку три каменных арочных моста. Я расскажу, как эти сооружения стали символом горной Аджарии.

Монастырь Схалта. Единственный монастырь 12 века в Аджарии, которых сохранился до наших дней.

Село Дидаджара. По преданию, здесь апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство местным жителям. Село также славится живописным водохранилищем.

Перевал Годердзи. Точка расположена на высоте 2050 метров над уровнем моря. С перевала открываются виды на горные хребты и альпийские луга. Вас ждёт прогулка по канатной дороге и традиционные домики кочевников.

Зелёное озеро. Водоём известен необычным цветом и тем, что не замерзает даже зимой.

Альпийский ботанический сад. В завершение вы прогуляетесь по саду площадью около 10 гектаров. Здесь собраны уникальные растения высокогорной Аджарии, а тропы проходят через хвойный и лиственный леса.

Организационные детали