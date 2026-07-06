День, чтобы увидеть Аджарию за пределами побережья
Добро пожаловать в край средневековых мостов, изумрудных озёр, хрустальных водопадов и дорог средь облаков! Вы посетите старинные сёла, древний монастырь и незамерзающее озеро. Услышите легенды о царице Тамаре и предания об Андрее Первозванном. Погуляете по ботаническому саду. И, конечно, подниметесь на перевал с потрясающими видами.
Описание экскурсии
Села Махунцети и Дандало. В Махунцети вы увидите самый высокий водопад в Аджарии и каменный средневековый мост. А в Дандало — самый длинный арочный мост региона, окутанный легендами.
Посёлок Шуахеви. Вас ждут руины крепости Окропилаури и национальный парк «Кинтриши».
Село Фуртио. Место связано с легендой о царице Тамаре, которая приказала построить через реку три каменных арочных моста. Я расскажу, как эти сооружения стали символом горной Аджарии.
Монастырь Схалта. Единственный монастырь 12 века в Аджарии, которых сохранился до наших дней.
Село Дидаджара. По преданию, здесь апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство местным жителям. Село также славится живописным водохранилищем.
Перевал Годердзи. Точка расположена на высоте 2050 метров над уровнем моря. С перевала открываются виды на горные хребты и альпийские луга. Вас ждёт прогулка по канатной дороге и традиционные домики кочевников.
Зелёное озеро. Водоём известен необычным цветом и тем, что не замерзает даже зимой.
Альпийский ботанический сад. В завершение вы прогуляетесь по саду площадью около 10 гектаров. Здесь собраны уникальные растения высокогорной Аджарии, а тропы проходят через хвойный и лиственный леса.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Pajero IO
Часть программы зависит от сезона и погодных условий
По договорённости возможны обед в ресторане на перевале Годердзи или пикник в ботаническом саду (оплачиваются отдельно)
Не подойдёт людям с сердечно-сосудистыми заболеваниям, гипертонией и плохой переносимостью горных серпантинов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малхаз — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 333 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Малхаз, я родился и живу в Батуми. Решил связать свою жизнь с местным туризмом в далекие 1980-е годы. Лично разработал множество экскурсий, которые сегодня считаются классическими, и выпустил первый в стране каталог автобусных маршрутов по Аджарии. С радостью стану вашим проводником в наш волшебный грузинский мир, полный чудес.
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